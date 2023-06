Tranh cãi quanh Lee Hyori

Nhà phê bình âm nhạc Kim Do Hoon chỉ trích Lee Hyori quá tập trung vào các chương trình giải trí, thay vì đầu tư công sức cho sản phẩm.

Lee Hyori gây tiếc nuối khi tham gia quá nhiều chương trình giải trí.

Ngày 13/6, tờ Ten Asia đưa tin bài viết của nhà phê bình âm nhạc Kim Do Hoon về Lee Hyori làm dấy lên những tranh cãi. Trên trang cá nhân, Kim Do Hoon viết: "Tôi cảm thấy tồi tệ cho Lee Hyori trong những ngày này. Tôi không thể hiểu được lý do đằng sau việc cô ấy liên tục tham gia các chương trình giải trí và ở đó, cô ấy khai thác chuyện quá khứ. Bằng cách xuất hiện trên những chương trình kiểu này, cô ấy cho thấy bản thân đang phải cố gắng để không bị lãng quên".

Theo nhà phê bình âm nhạc, với vị thế ngôi sao hàng đầu, Lee Hyori đáng lẽ nên tập trung vào âm nhạc thay vì xuất hiện ở quá nhiều chương trình giải trí. Kim Do Hoon cho rằng dường như Lee Hyori đang phải “sống dựa vào quá khứ”. Đặc biệt, ở chương trình mới lên sóng là Dancing Queens on the Road, Lee Hyori biểu diễn các bài hát nổi tiếng trong quá khứ thay vì ca khúc mới. Nữ ca sĩ thậm chí kể lại những câu chuyện đã qua.

Việc hoài niệm không xấu, tuy nhiên, nhiều người chê trách đây không phải bước đi tốt nhất cho Lee Hyori vì cô đã xuất hiện trên các chương trình tương tự trong thời gian khá dài.

Lee Hyori đang tham gia Dancing Queens on the Road.

Nhà phê bình phim Kim Do Hoon đã đưa ra những nhận xét gay gắt về nữ ca sĩ. Ông chia sẻ: "Lee Hyori có đủ năng lực và sức ảnh hưởng để tập hợp những nhà sản xuất, nhạc sĩ trẻ và thú vị nhằm cho ra đời những sản phẩm âm nhạc đương đại. Ngay cả khi cô ấy không đạt được mức độ nổi tiếng như thời đỉnh cao, tôi nghĩ cô ấy nên tiếp tục làm nhạc như Madonna, Kylie Minogue và J-Lo”.

Nhiều khán giả đồng tình với Kim Do Hoon. Họ cho rằng Lee Hyori bỏ bê âm nhạc và tham gia quá nhiều chương trình giải trí. Lee Hyori thừa nhận bản thân vẫn là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng thực tế, trong những năm gần đây, sự nghiệp của Lee Hyori đã nghiêng nhiều về lĩnh vực giải trí. Điều này có thể khiến một số người tiếc nuối.

Trong khi đó, số khác bênh vực nữ ca sĩ và cho rằng cô có quyền làm những gì mình muốn.

Lee Hyori đã không phát hành album mới kể từ năm 2017. Sau đó Lee Hyori tham gia một số dự án âm nhạc mới nhưng không phải sản phẩm cá nhân. Cuối năm ngoái, cô phát hành ca khúc Free Smile được dùng làm OST cho Seoul Check-in của đài tvN.

Ngoài ra, Lee Hyori phát hành đĩa đơn Happy Me From Today như một phần trong dự án hợp tác với chồng cô, nghệ sĩ guitar Lee Sang Soon. Cô cũng góp giọng trong OST của Canada Check-in của đài tvN.