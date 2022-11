Tranh cãi quanh danh sách tuyển Nhật Bản dự World Cup

Tranh cãi đã nổ ra khi Kyogo Furuhashi, chân sút đã rực sáng ở giải vô địch Scotland và Europa League, không có tên trong danh sách dự World Cup của ĐT Nhật Bản.

Kyogo Furuhashi, chân sút của CLB Celtic, không có tên trong danh sách dự World Cup của ĐT Nhật Bản

Hôm nay (1/11), HLV Hajime Moriyasu công bố danh sách 26 cầu thủ Nhật Bản tham dự World Cup 2022. Tuy nhiên trong danh sách này không hề có tên của tiền đạo Kyogo Furuhashi, cầu thủ của CLB Celtic. Chân sút 27 tuổi thi đấu ấn tượng tại Celtic trong hai mùa giải gần đây với 27 bàn sau 47 trận ra sân.

Mùa trước, Furuhashi góp công lớn giúp Celtic đăng quang ở giải VĐQG và Cúp Liên đoàn Scotland. Tài năng của Furuhashi được ghi nhận khi anh được bầu vào Đội hình hay nhất giải VĐQG Scotland mùa trước bởi Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Scotland.

Do vậy, việc Kyogo Furuhashi không có mặt ở World Cup 2022 đã bị truyền thông Nhật Bản đặt dấu hỏi. Tờ Chunichi cho biết việc hai cầu thủ của Celtic là Kyogo Furuhashi và Reo Hatate vắng mặt ở World Cup đã khiến CĐV xứ mặt trời mọc rất ngạc nhiên. Tên của hai cầu thủ nói trên đã trở thành "trend" trên mạng xã hội tại Nhật Bản hai ngày qua.

HLV Hajime Moriyasu nói về việc Furuhashi không có tên trong danh sách của ông: “Nếu có thể, tôi sẽ điền tên của cậu ấy. Những cầu thủ có kinh nghiệm luôn là một lựa chọn với tôi. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định đặt cược vào những cầu thủ có khao khát cháy bỏng là thi đấu thành công ở World Cup dù cho họ thiếu kinh nghiệm”. Lời giải thích này của HLV Hajime Moriyasu không thể làm hài lòng tất cả.

Đội hình tuyển Nhật Bản dự World Cup 2022: Thủ môn: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg) Hậu vệ: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Gladbach), Junya Ito (Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield) Tiền vệ: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Junya Ito (Reims), Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus) Tiền đạo: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge)

Cây bút thể thao Matthew Mohan của tờ Channel News Asia bình luận: “Việc Kyogo Furuhashi không có tên trong danh sách dự World Cup đúng là rất kỳ quặc”.

The Sun phiên bản Scotland cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng: “Chỉ duy nhất một cầu thủ Celtic góp mặt trong danh sách tham dự World Cup của ĐT Nhật Bản và đó không phải Kyogo Furuhashi, người được xem là 'bùa hộ mệnh' của Celtic”.

Trang thể thao ESPN cũng viết: “HLV Hajime Moriyasu đã loại Kyogo Furuhashi bất chấp màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này tại Celtic”.

Tờ The Celtic Star bất ngờ trước thông tin cầu thủ chạy cánh Daizen Maeda (Celtic) được chọn tham dự World Cup chứ không phải là Kyogo Furuhashi: “Nếu đánh giá về màn trình diễn của ba cầu thủ (Furuhashi, Hatate và Maeda) thì chắc chắn Furuhashi và Hatate có tầm ảnh hưởng hơn so với Maeda. Điều thuận lợi với Celtic là do vắng mặt ở World Cup, Furuhashi và Hatate sẽ được nghỉ ngơi và sẵn sàng thi đấu ở trận gặp Aberdeen vào giữa tháng 12 tới. Tuy nhiên tin tức hôm nay chắc chắn sẽ khiến Furuhashi buồn phiền. Có lẽ cậu ấy sẽ trút sự thất vọng của mình vào lưới Real Madrid ở Champions League?”.

Tại giải đấu ở Qatar, tuyển Nhật Bản nằm cùng bảng với Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica. Đội bóng xứ hoa anh đào đặt mục tiêu góp mặt tại tứ kết World Cup 2022.

10 cú sút xa ngoạn mục trong lịch sử World Cup Cú sút chéo góc của Giovanni van Bronckhorst là một trong những bàn thắng từ xa đẹp nhất ở World Cup.