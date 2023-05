Tranh cãi quanh Chi Pu và vị trí đứng ở show đình đám Trung Quốc

Vị trí đứng của 33 thí sinh trong Đạp gió 2023 đang gây tranh cãi. Khán giả Trung Quốc bất bình khi nhiều tên tuổi lớn ở ngoài rìa.

Theo Zaobao, Đạp gió 2023 là chương trình át chủ bài của Mango TV và được nhắc đến trong rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội vào những ngày này. Sohu cho biết thêm mạng xã hội đang sôi sục tìm kiếm thông tin của các chị em trong chương trình năm nay.

Vừa qua, Đạp gió 2023 tung ra MV chủ đề của chương trình với sự góp mặt của 33 thí sinh, bao gồm Chi Pu. Tuy nhiên, theo Sohu, MV lập tức gây tranh cãi vì cách sắp xếp chỗ đứng giữa các chị em.

Thể hiện sự ưu ái qua vị trí đứng?

Đối với 33 chị em, việc giành được tấm vé quý giá để ra mắt trong nhóm nhạc dự án của Đạp gió 2023 không phải điều dễ dàng. Nhưng ngay cả khi đối mặt với thử thách, họ cũng không chắc nắm được cơ hội trở nên nổi tiếng. Suy cho cùng, nguồn lực của chương trình có hạn, trong khi có tới 33 chị em. Do đó, không phải ai cũng được đài truyền hình ưu ái.

Xét từ nhiều khía cạnh, Đạp gió 2023 thể hiện một cách sinh động thăng trầm của ngành giải trí.

Sohu nhận định vị trí đứng trên sân khấu của 33 chị em trong chương trình thu hút chú ý. Theo thông lệ của 3 mùa đầu tiên, những người đứng ở vị trí trung tâm của bài hát chủ đề thường là những nghệ sĩ lâu năm và nổi tiếng. Về cơ bản họ sẽ giành được cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án.

Truyền thông Trung Quốc nhận định Ella là thí sinh quyền lực nhất trong chương trình. Ảnh: IMDb.

MV của Đạp gió 2023 đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi và vị trí trên sân khấu của các chị em là tâm điểm. Sân khấu mùa này rộng lớn và lộng lẫy hơn so với các mùa trước nhưng vị trí các chị em gây ra không ít tranh cãi.

Sân khấu trong MV chủ đề của Đạp gió không có vị trí C (Center - vị trí trung tâm, nổi bật nhất trong hàng) tuyệt đối. Tạ Na đứng center hàng dưới cùng. Vị trí C ở lớp giữa là Ella và vị trí C ở lớp cao nhất là Giả Tịnh Văn. 3 người đều nổi tiếng, đồng thời đại diện cho 3 nhóm thí sinh là ca sĩ, diễn viên và chương trình tạp kỹ.

Ella nổi bật hơn tất cả chị em khi giành được vị trí C một cách vững chắc, đồng thời trở thành ngôi sao chói lọi nhất trên sân khấu. Xét về địa vị, độ nổi tiếng và tài năng, cô được đánh giá là xứng đáng với vị trí này.

Yiyouliao nhận định một số thí sinh ít tiếng tăm, địa vị không quá cao nên đứng rìa ngoài là dễ hiểu. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là Cù Dĩnh, Amber Liu, Hoàng Lệ Linh… và số chị em hoạt động lâu năm khác đều đứng bên lề.

Chi Pu là thí sinh nước ngoài, lại ít tiếng tăm ở Trung Quốc nhưng có vị trí đứng nổi bật. Cô đứng ngay sát Ella ở hàng giữa. Dưới bài viết về việc phân chia vị trí do một blogger Trung Quốc đăng tải, nhiều khán giả cũng thắc mắc về vấn đề này. Một số khán giả thậm chí đặt câu hỏi Chi Pu là ai mà có được vị trí nổi bật như vậy.

Ngay khi bản đồ vị trí này xuất hiện, cư dân mạng không thể ngồi yên và bày tỏ họ không hiểu nổi cách sắp xếp của tổ chương trình.

Chi Pu có vị trí đứng nổi bật, sát Ella. Ảnh: Sohu.

Tờ Sohu thậm chí viết: “Cù Dĩnh, Amber Liu, Hoàng Lệ Linh và Choo Ja Hyun bất ngờ đứng ngoài rìa. Bất kể thực lực cá nhân hay địa vị trong ngành giải trí, họ không nên đứng ngoài như vậy”.

Tuy nhiên, theo Yiyouliao, MV cho bài hát chủ đề lần này giống một buổi trình diễn thời trang hơn. 33 chị em vào sân khấu theo 4 đợt. Do đó, Mango (đơn vị sản xuất chương trình) dường như không cố ý sắp xếp các vị trí, chúng có thể được phân chia theo thứ tự xuất hiện. Tuy nhiên, vị trí trung tâm cuối cùng lại tình cờ bị chiếm giữ bởi 3 người chị nổi tiếng, có địa vị cao trong giới nên dẫn đến nghi vấn Mango cố tình sắp xếp như vậy.

Tin đồn bủa vây chương trình trước ngày lên sóng

Buổi biểu diễn đầu tiên của Đạp gió được ghi hình vào đầu tháng 4. Khác các mùa trước đó, 33 thí sinh chia nhóm biểu diễn ngay vòng đầu tiên thay vì trình diễn cá nhân. Ngay sau đó, hàng loạt tin đồn về chất lượng các bài thi lẫn người đứng đầu, người bị loại lan truyền trên mạng xã hội. Việc này đẩy sự chú ý và thảo luận của chương trình lên cao trào.

Theo Sohu, sau buổi biểu diễn đầu tiên, một số tài khoản mạng xã hội tung tin Từ Hoài Ngọc nhiều lần không theo kịp động tác, thậm chí không nhớ nổi tên nhóm của mình. Từ đó, Từ Hoài Ngọc bị gán mác "thiếu nghiêm túc".

Zaobao trích bài viết về Từ Hoài Ngọc: “Màn trình diễn của Từ Hoài Ngọc đáng thất vọng. Cô ấy thường xuyên quên động tác khi hát và nhảy, hoàn toàn không theo kịp đội hình. Gần một nửa động tác của cô ấy là nhảy linh tinh. Hậu quả là danh tiếng của cô ấy giảm mạnh”.

Sohu cho biết theo thông tin từ các blogger, sự việc của Từ Hoài Ngọc khiến thành viên cùng nhóm là Giả Tịnh Văn không hài lòng và dẫn đến lục đục nội bộ.

Từ Hoài Ngọc không trả lời trực tiếp về nghi vấn. Tuy nhiên, cô úp mở: “Định nghĩa nghiêm túc là gì? Nó chắc chắn không được kết luận bởi nhận xét và kết quả của người khác. Quá trình này chỉ có tôi và những người liên quan mới hiểu được”.

Từ Hoài Ngọc nhấn mạnh cô coi trọng mọi công việc. "Tôi yêu công việc của mình và làm hết sức trong mọi hoạt động. Tôi làm điều đúng đắn, bất kể kết quả thế nào”, cô nhấn mạnh.

Tin đồn Từ Hoài Ngọc (ảnh trái) và Giả Tịnh Văn mâu thuẫn xôn xao mạng xã hội. Ảnh: IMDb.

Cùng ngày, Giả Tịnh Văn đăng trên Weibo: "Hôm qua và sáng nay, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi có chút bối rối. Tôi trân trọng từng phút từng giây. Tôi đang bận rộn và hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ".

Sohu chỉ ra thêm Từ Hoài Ngọc gần đây ký hợp đồng với Rolling Stone Records. Cô không chỉ phát hành bài hát mà còn tổ chức các buổi hòa nhạc. Lịch trình của cô trùng với thời gian ghi hình chương trình. Điều đó càng khiến công chúng tin tưởng và bàn tán vào tin đồn lục đục nội bộ kể trên.

Tuy nhiên, ngoài ý kiến chê trách Từ Hoài Ngọc, không ít khán giả cho rằng đây là chiêu trò để hâm nóng trước khi chương trình lên sóng, theo Oriental Daily.

Cùng thời điểm, Lưu Nhã Sắt bị paparazzi bắt gặp vứt tàn thuốc trên đường. Hành động nữ diễn viên kiêm ca sĩ bị công chúng chỉ trích dữ dội. Họ yêu cầu cô rời khỏi chương trình.