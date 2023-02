Tranh cãi ở giải FIFA The Best

Chiến thắng của Lionel Messi hay sự vắng mặt từ Emiliano Martinez trong đội hình tiêu biểu là những điểm chưa thuyết phục ở giải thưởng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Messi có xứng đáng hơn Benzema nếu tính màn trình diễn trong một năm dương lịch 2022? Ảnh: Reuters.

Với 52 điểm được bầu chọn, siêu sao người Argentina có chiến thắng áp đảo ở FIFA The Best 2022. Kylian Mbappe chỉ có 44 điểm, còn Karim Benzema là 34 điểm. Bất chấp việc trải qua nửa đầu năm 2022 cực kỳ thành công ở cấp CLB, việc chân sút Real Madrid (Karim Benzema - PV) bị đánh giá thấp ở giải The Best cho thấy sự bất cập của thể thức bầu chọn.

Trao giải chỉ vì World Cup 2022?

Giải thưởng của FIFA xét màn trình diễn của cầu thủ trong một năm dương lịch 2022. Việc Messi thắng áp đảo Mbappe lẫn Benzema gần như chỉ xuất phát từ hai tháng thành công của Leo trên đất Qatar. Trước đó, màn trình diễn trong nửa đầu năm 2022 của Messi cùng PSG tệ đến mức anh không có tên trong danh sách 30 cái tên được đề cử giải Quả bóng vàng 2022 (Ballon d’Or).

Ngay cả việc Mbappe nhận được số điểm nhiều hơn Benzema ở giải The Best cũng để lại không ít vết gợn. Trong năm 2022, tiền đạo của PSG hơn người đàn anh ở tuyển Pháp về mặt gì? Mbappe không thể giúp PSG tiến sâu ở Champions League, những con số kiến tạo hay bàn thắng của chân sút sinh năm 1998 cũng không quá vượt trội Benzema.

Việc Mbappe lẫn Messi có số phiếu bầu cao hơn nhiều so với Benzema chỉ xuất phát từ màn trình diễn của cả hai ở World Cup 2022. Nếu thế, phải chăng FIFA nên đổi giải thưởng FIFA The Best thành World Cup The Best 2022? Bởi lẽ, thực tế màn trình diễn trong nửa đầu năm 2022 của nhiều cầu thủ sẽ không còn có quá nhiều ý nghĩa.

Việc FIFA trao quyền bầu chọn cho đại chúng cũng khiến giải The Best trở nên thiếu tính chuyên môn hơn. Ở giải The Best, FIFA phân bổ đều số phiếu bầu cho bốn nhóm giám khảo (mỗi nhóm 25%) gồm: người hâm mộ, 300 nhà báo, huấn luyện viên và thủ quân của tất cả đội tuyển quốc gia thành viên FIFA. Đây là cách bầu chọn gây nhiều tranh cãi và đã được France Football, đơn vị tổ chức giải Quả bóng vàng từ bỏ.

Ở hạng mục năm 2022, danh sách 30 ứng viên sơ bộ cho Ballon d’Or 2022 cũng không còn do France Football và L'Equipe lập ra như trước. Didier Drogba, đại sứ của Quả bóng vàng, cùng với nhóm chuyên gia được đề cử sẽ đưa ra danh sách sơ bộ vào tháng 9/2022. Thành phần ban giám khảo bình chọn Ballon d’Or ở vòng cuối cùng cũng được thu gọn.

Chỉ những nhà báo từ các nền bóng đá thuộc top 100 bảng xếp hạng ĐTQG nam của FIFA mới có thể bỏ phiếu. Số lượng các nhà báo bầu Quả bóng vàng 2022 sẽ giảm đáng kể so với mốc 170 nhà báo trên toàn thế giới như trước đây.

Mọi giải thưởng cá nhân danh giá trong bóng đá đều phải dựa trên tính công bằng và màn trình diễn của cầu thủ. Giải FIFA The Best cũng cho thấy sự bất cập trong các hạng mục bầu chọn khác, khi thủ môn hay nhất năm 2022 lại không nằm trong đội hình tiêu biểu.

Trường hợp của Emiliano Martinez

Thủ môn tuyển Argentina vượt qua hai đối thủ cạnh tranh Thibaut Courtois và Yassine Bounou trong lễ trao giải The Best FIFA. Người gác đền của Aston Villa góp công lớn vào chức vô địch của Argentina ở World Cup 2022. Song, trong màu áo Aston Villa, anh không thể hiện phong độ nổi bật bằng Courtois ở Real Madrid.

Courtois không phải là thủ môn hay nhất năm 2022 nhưng lại có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Thủ môn người Bỉ thậm chí nhiều lần trở thành người hùng trên hành trình vô địch Champions League 2021/22 của "Los Blancos". Việc Courtois có tên trong đội hình tiêu biểu năm 2022 của FIFA nhưng lại không thắng giải thủ môn hay nhất phản ánh sự bất nhất trong cuộc bầu chọn của FIFA.

Nếu Martinez là thủ môn hay nhất năm 2022, tại sao anh bị Courtois thế chỗ trong đội hình tiêu biểu? Vinicius Junior cũng có một năm thi đấu xuất sắc nhưng vắng mặt trong danh sách đội hình tiêu biểu năm 2022. Trong top 10 ứng viên ở hạng mục cầu thủ hay nhất năm, tiền đạo của Real Madrid thậm chí còn xếp sau cả Sadio Mane, Julian Alvarez, Achraf Hakimi hay Neymar.

Dường như những ban giám khảo ở giải FIFA The Best chỉ bầu chọn theo cảm tính, độ nổi tiếng và màn trình diễn ở World Cup 2022. Đó là vấn đề khi FIFA quyết định trao lá phiếu cho người hâm mộ, HLV lẫn thủ quân của những đội tuyển ở Aruba hay Eswatini.

Khoảnh khắc Messi giành FIFA The Best 2022 Rạng sáng 28/2 (giờ Hà Nội), ngôi sao người Argentina nhận giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất năm 2022 từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.