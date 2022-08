Tranh cãi mốt cố mặc đồ như con nhà giàu

Nhiều bạn trẻ bị nhận xét bắt chước "chưa tới" khi mặc những bộ đồ giống những người thừa kế khối tài sản kếch xù.

Vài tháng gần đây, người trẻ xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng với bộ đồ đơn giản nhưng thể hiện vẻ giàu có. Nhiều người dùng mạng gọi đó là cách ăn mặc như “con nhà giàu mấy đời”. Thực tế, đó là xu hướng old money aesthetic (phong cách tiền cũ). Các hashtag #oldmoney và #oldmoneyaesthetic đã thu về hơn 1,3 tỷ lượt xem.

Theo Wall Street Journal, minh chứng rõ nhất về sự bùng nổ của phong cách này là doanh số bán hàng của Ralph Lauren đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một thương hiệu gắn liền với phong cách old money.

Trong khi nhiều người đón nhận phong cách này bởi nó mang lại sự thanh lịch, một số lại tranh cãi về việc old money gây chia rẽ, “tiếp tay” cho nạn phân biệt tầng lớp trong xã hội, chủng tộc.

Người thừa kế mặc như thế nào?

Thẩm mỹ old money nhấn mạnh vào sự tối giản. Theo The National News, old money chỉ những người được thừa hưởng khối tài sản kếch xù, học tập ở những trường tư thục và có lối ứng xử tao nhã.

Các biểu tượng nổi tiếng khi nhắc đến thẩm mỹ old money. Ảnh: The Cut.

Bên cạnh đó, phong cách này thường khiến nhiều người liên tưởng đến dinh thự cổ kính, xe cổ hay những môn thể thao dành cho giới nhà giàu như polo, golf…

Trang phục mang màu đen, trắng, be thường được nhóm người này lựa chọn. Về chất liệu, họ ưu tiên sự dễ chịu, thoải mái như cotton, cashmere, len và nói không với các loại pha polyester, acrylic, rayon. Họ thường mặc đồ có thiết kế tối giản, logo nhỏ hoặc không để nhãn mác ở những vị trí dễ nhìn.

Trong khi những người theo phong cách new money muốn thể hiện sự giàu có thông qua thiết kế phóng đại và quần áo in logo thương hiệu. Ngược lại, thẩm mỹ old money đề cao quan điểm “càng đơn giản, càng quyến rũ”.

Ví dụ rõ nhất về phong cách này là các thanh thiếu niên trong Gossip Girl của HBO. Họ sống trong những căn biệt thự và sử dụng mối quan hệ của cha mẹ để thoát khỏi rắc rối. Trang phục ở trường mang đậm hơi hướm preppy bao gồm váy xếp ly, cà vạt kẻ sọc và những bộ suit được may đo tinh xảo.

Ralph Lauren từng coi Carolyn Bessette Kennedy là nàng thơ của nguồn cảm hứng và thiết kế ra những bộ quần áo được giới thượng lưu yêu thích.

Preppy cũng là một trong những phong cách gắn liền với old money. Ảnh: HBO.

Năm 1974, khi The Great Gatsby chuẩn bị được khởi quay, đạo diễn Jack Clayton quyết định hợp tác với Ralph Lauren để thiết kế trang phục cho tất cả diễn viên. Trong phim, trang phục của nhà thiết kế này thể hiện rõ phong cách của giới quý tộc những năm 1920. Những bộ đồ phù hợp với phẩm chất quý ông và sự ưu tú mà giới thượng lưu theo đuổi.

Sự bắt chước không hoàn hảo

Khái niệm old money lâu nay vốn được nhiều người yêu thích bởi nó tượng trưng cho sự tri thức, phong cách không phô trương. Tuy nhiên, việc các TikToker hưởng ứng trào lưu đã khiến nhiều người thấy khó chịu. Bởi họ cho rằng một số người “dát” lên mình những bộ đồ thể hiện như con nhà giàu mấy đời nhưng bên trong “trống rỗng”.

“Người giàu có thực sự họ còn toát lên từ thần thái khi mặc những bộ đồ đó. Các bạn trẻ hãy cứ mặc những gì bản thân cảm thấy thoải mái thôi, đừng cố gắng tỏ ra mình giàu. Họ chơi thể thao để nâng cao sức khỏe còn bạn chỉ biết hoạt động qua màn hình”, một người dùng mạng bình luận.

Nhiều người trẻ mặc theo phong cách old money. Ảnh: Sina.

Old money không chỉ biểu hiện bề ngoài của phong cách thời trang, nó còn ngầm truyền tải thẩm mỹ sống của giới thượng lưu. Nó liên quan mật thiết đến sự giáo dục văn hóa và lối sống.

Trong văn hóa old money, tập thể dục là rất quan trọng bởi nó giúp tăng cường sức khỏe và thể hiện khí chất. Họ yêu thích cưỡi ngựa, đánh golf, quần vợt và trang phục phải luôn đảm bảo thuận tiện khi họ chơi những môn này.

Một trong những lý do khiến phong cách này trở thành cơn sốt là mong muốn thoát khỏi thực tại.

“Vẻ ngoài giàu có giúp ai đó tìm kiếm những cơ hội mà thường ngày họ chẳng thể mơ tới. Chẳng hạn, Anna Delvey đã dùng vẻ ngoài sang trọng của mình để lừa dối rất nhiều người nhằm vun đắp cho cuộc sống hoàn toàn mới”, tác giả Juno Kelly của The Cut chỉ ra lý do khiến người trẻ ngày nay chuộng thẩm mỹ old money.

Nhiều bạn trẻ còn làm hướng dẫn mặc theo kiểu old money. Ảnh: graceandgrace.

Yếu tố quan trọng hơn khiến việc mặc theo thẩm mỹ old money gây ra tranh cãi là nó thể hiện sự phân biệt. Nhiều người nói sự tôn vinh phong cách này ngầm phân biệt giàu nghèo. Việc có được của cải kếch xù là giấc mơ của bao người.

Thậm chí, nhiều người chỉ trích việc “ăn theo” trào lưu này cũng liên quan đến phân biệt chủng tộc. Họ cho rằng old money không dành cho người da màu.

Các thương hiệu thiết kế đồ dựa theo những môn thể thao gắn liền với old money. Ảnh: Miu Miu, Sina.

Trong thời đại hậu dịch, nhiều người tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe và tinh thần cá nhân. Do đó, họ nghĩ không nhất thiết phải cố ăn mặc giống old money dù phong cách này cũng đáng học hỏi.

“Bạn có thể mặc những gì mình thích nhưng tốt nhất đừng cố gắng để trông giống bất cứ tầng lớp nào. Hãy tập thể dục nhiều hơn, đọc nhiều hơn, mặc quần áo phù hợp hơn. Bạn phải có bộ não nhanh nhạy để phân biệt đâu là thứ thực sự tốt và có thể giúp cải thiện tính khí của mình”, Sina bình luận.