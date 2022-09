Tranh cãi lớn về cuộc chạm trán giữa Shanks và Mihawk

Trong bộ manga "One Piece", Shanks Tóc đỏ đang là người được treo giải thưởng lớn nhất vẫn còn sống. Và Mắt diều hâu Mihawk được biết đến là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

Nếu có một trận chiến giữa họ, chắc chắn nó sẽ rất khốc liệt, gay cấn. Và đó cũng là điều rất nhiều độc giả muốn biết rõ kết quả khi Shanks Tóc đỏ đối đầu với Mắt diều hâu Mihawk.

Giống nhiều bộ manga hành động khác, One Piece thường đem đến những cặp đối thủ ngang tài ngang sức nhưng lại hiếm khi nào đụng độ trực tiếp. Điều này khiến bạn đọc cũng như cộng đồng hâm mộ các nhân vật đó nảy sinh nhiều tranh luận.

Trong quá khứ, One Piece sở hữu một vài cặp nhân vật mang tính biểu tượng đối với fan. Điển hình có thể kể đến Râu Trắng - Vua hải tặc Roger hay Zoro - Sanji. Đặc biệt, thời gian gần đây, với nhiều đất diễn hơn, hai nhân vật Mihawk - kiếm sĩ mạnh nhất thế giới - và Shanks Tóc đỏ - tứ hoàng hùng mạnh - lại được nhắc đến rất nhiều.

Nếu diễn ra trong tương lai, cuộc đối đầu giữa Shanks và Mihawk sẽ là một trong những trận chiến hấp dẫn nhất One Piece. Ảnh: ScreenRant.

Trong chương 1058 của One Piece, nguồn gốc, sức mạnh thực sự của liên minh hải tặc có thời gian ra đời ngắn ngủi, Cross Guild, đã được khám phá. Bề ngoài, tổ chức săn lùng hải quân này do Buggy the Clown đứng đầu. Đáng nói, đây được xem là tên hải tặc yếu ớt nhưng lại thường xuyên xuất hiện tại các điểm nóng. Thực tế, liên minh này được điều khiển bởi hai cựu thất vũ hải tên tuổi: Mắt diều hâu Mihawk và Cá sấu.

Nếu so sánh về sức mạnh hay khả năng chỉ huy của hai nhân vật trên, việc giữ chức “lãnh đạo cao nhất” của Buggy quả thực khá phi lý. Tuy nhiên, điều này xuất phát từ tính cách và chiến lược của Cá sấu cùng Mihawk khi họ muốn Buggy là người hứng chịu sức nóng của vị trí kẻ đầu sỏ. Đặc biệt, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới chỉ mong muốn sự bình yên chứ không phải danh hiệu tứ hoàng hay bất cứ hư vinh nào khác.

Về phía hải quân, họ đưa ra mức thưởng truy nã Mihawk và Shanks lần lượt là 3,59 tỷ và 4,048 tỷ Berry. Có thể thấy, hải quân đánh giá mức độ nguy hiểm của cả hai rất cao, Shanks Tóc đỏ chỉ nhỉnh hơn đôi chút.

Điều này càng làm dấy lên sự tò mò trong lòng người hâm mộ. Họ kỳ vọng một người bí ẩn, khá kín đáo như Mắt diều hâu vẫn đang giấu đi những con bài tẩy thực sự và đủ sức để chiến đấu sòng phẳng với Shanks. Từng có thông tin tiết lộ rằng, cả hai đã đánh ngang tay trong những ngày đầu mới làm hải tặc. Về sau, Mihawk không mấy hào hứng vì Shanks đã bị mất đi cánh tay.

Nhiều độc giả đánh giá về sức mạnh có thể Shanks nhỉnh hơn, tuy nhiên nếu so về kiếm pháp thì kỹ năng của Mihawk đã vượt qua Tóc đỏ (trong chương 1058 bộ manga One Piece). Ít nhất, Mihawk cũng sở hữu haki bá đạo, đủ mạnh để không ngất xỉu khi đụng độ Haki Bá vương của Shanks.

Phần truyện về Wano đã kết thúc. Nó mở ra một tương lai mới cho băng Mũ rơm cũng như tất cả hải tặc trên thế giới. Đặc biệt, các nhân vật mạnh mẽ có ảnh hưởng lớn tới mạch truyện sẽ càng được trau chuốt hơn.

Nếu thực sự chạm trán, cuộc chiến giữa Shanks Tóc đỏ và Mắt diều hâu Mihawk sẽ thực sự kịch liệt và hai đối thủ huyền thoại đều phải có được trạng thái sức mạnh hoàn hảo. Chỉ có thế, cuộc đối đầu trong mơ này mới thực sự đủ hấp dẫn để thỏa mãn độc giả.