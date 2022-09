Tranh cãi không hồi kết về kiểu 'mặc quần quên kéo khóa'

Xu hướng mặc quần jeans không kéo khóa, bỏ cúc... đang phổ biến. Nhiều sinh viên ưa chuộng kiểu trang phục này.

Hiện tượng một người trẻ, xuất hiện trên đường phố với chiếc quần jeans không cài cúc đã trở nên quen thuộc. Xu hướng này liên quan đến mốt mặc quần cạp thấp và trào lưu diện quần khổng lồ.

Quần cạp thấp gây tranh cãi khi kén dáng. Trong khi đó, mẫu quần từng xuất hiện trong tủ đồ của bố đang trở thành xu hướng theo một cách khác biệt. Gen Z khiến skinny jeans không còn được ưa chuộng. Để thay thế, giới trẻ tìm kiếm những thiết kế cổ điển, thoải mái. Họ khiến trào lưu mặc quần cạp thấp có ống rộng thùng thình trở nên nổi tiếng.

Sau đó, mốt mặc quần không cài cúc ra đời. Việc không cài cúc như một cách giúp nhiều bạn trẻ có thể thử mặc quần cạp thấp dù vóc dáng không thon gọn. Ngoài ra, chi tiết này khiến mẫu quần ống rộng nhìn đặc biệt.

Trào lưu gây tranh luận trái chiều

Xu hướng mặc quần không cài cúc bắt đầu phổ biến qua những bức ảnh thời trang đường phố của Bella Hadid. Bên cạnh đó, một số người nổi tiếng như Kendall Jenner, Kylie Jenner... cũng ưa chuộng trào lưu này.

Nhiều KOL ủng hộ mốt mặc quần không cài cúc. Ảnh: Daily Mail, Mirror, The Sun.

Các KOL khiến trào lưu này đến gần với giới trẻ hơn. Molly Mae, hiện có trang cá nhân với hơn 6 triệu lượt theo dõi, thường diện quần không cài cúc khi mặc bikini. Ngoài ra, Kaz Kamwi (có trang cá nhân với 791.000 lượt theo dõi) diện quần không cài cúc khi tham dự các lễ hội âm nhạc. Trào lưu này cũng từng xuất hiện trên trang cá nhân có 2 triệu lượt theo dõi của Millie Court.

Bên cạnh sự ủng hộ, xu hướng này vướng phải nhiều ý kiến tiêu cực. Một bình luận trên trang cá nhân của Millie Court cho biết: "Năm nay toàn những xu hướng đáng thất vọng", "Ai có thể giải thích cho tôi lý do vì sao mặc quần không cài cúc lại thành xu hướng vậy?", "Họ giữ cho mẫu quần không bị tụt xuống như thế nào?"...

Bỏ qua các ý kiến trái chiều, mốt mặc quần không cài cúc vẫn được lòng giới trẻ khi tôn vinh tính đa dạng vóc dáng trong thời trang.

Mốt mặc quần không cài cúc được sinh viên ủng hộ

Trả lời The New York Times, Prisha Jain, 18 tuổi, sinh viên năm nhất ngành kinh tế tại Đại học New York (NYU), cho biết: "Đối với những người có thân hình chữ nhật, không cài cúc và gập cạp quần giúp tạo nếp gấp, nhấn mạnh đường cong ở hông. Điều này khiến người mặc có dáng đồng hồ cát".

Trong khi đó, Tess McNulty, 18 tuổi, sinh viên năm nhất ngành điện ảnh tại NYU, cho rằng mặc quần cởi cúc giúp thiết kế phù hợp với nhiều kiểu vóc dáng hơn. Gần đây, Tess McNulty mặc quần jeans không cài cúc khi đi ăn kem tại Công viên Quảng trường Washington.

"Bạn không cần phải cảm thấy tồi tệ nếu quần không vừa vặn. Việc bỏ cúc sẽ tạo cảm giác gợi cảm, dễ chịu", Tess McNulty nói.

Mốt mặc quần jeans không cài cúc liên quan đến xu hướng quần cạp trễ, ống rộng. Ảnh: Getty.

Emma McClendon, trợ lý giáo sư nghiên cứu thời trang tại Đại học St. John's, nhận thấy quần jeans không cài cúc là sự kết hợp giữa quần lưng cao và mốt mặc quần cạp thấp.

Bà McClendon cho rằng việc giới trẻ mặc quần jeans không cài cúc như một phương pháp thử nghiệm. "Trước khi mua một mẫu quần jeans cạp thấp, các bạn trẻ sẽ mặc quần cạp cao, cởi cúc", Emma McClendon nói.

Sự trở lại của trào lưu Y2K mang theo mốt quần cạp thấp. Thiết kế phủ sóng trên đường phố, các sàn diễn lớn và ngập tràn mạng xã hội. Tuy nhiên, mẫu quần cũng gây tranh cãi vì phom dáng kén người mặc.

Tuy nhiên, các bạn trẻ sinh ra vào đầu những năm 2000 lại cảm thấy khác. Họ ủng hộ xu hướng mặc quần cạp thấp. Bên cạnh đó, họ nghĩ ra nhiều cách mặc quần để vẫn tôn dáng.

"Khi bạn tự tin với trang phục của mình, những người khác sẽ thấy bạn sành điệu", Sophie Flores, 25 tuổi, nói. Cô thường xuyên mặc mốt quần jeans cởi cúc.