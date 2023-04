Tranh cãi không điểm dừng về 'chủ nghĩa giải pháp'

Nhiều người cho rằng chủ nghĩa giải pháp giúp giải quyết những vấn đề tồn đọng của cuộc sống, nhưng một số khác cho rằng điều này đang chặn đứng con đường tiến bộ của con người.

Solutionism /səˈluː.ʃən.ɪ.zəm/ (danh từ): Chủ nghĩa giải pháp

Định nghĩa:

Solutionism được định nghĩa là niềm tin rằng mọi vấn đề đều có giải pháp giải quyết dựa trên công nghệ. Thuật ngữ này được nhà văn, nhà nghiên cứu Evgeny Morozov đặt ra vào năm 2013 trong cuốn To Save Everything, Click Here.

Là một người chuyên nghiên cứu tác động của công nghệ đến chính trị và xã hội, nhà văn Evgeny Morozov phê bình chủ nghĩa giải pháp và lập luận rằng việc khiến mọi thứ trở nên "hiệu quả" bằng lối tắt công nghệ sẽ chặn đứng những con đường tiến bộ khác và khiến con người bị phụ thuộc thế giới do thuật toán điều khiển.

Giống như những chủ nghĩa khác được định nghĩa từ trước, chủ nghĩa giải pháp cũng gây tranh luận và tạo ra nhiều quan điểm đối lập. Một số người tin rằng chủ nghĩa giải pháp có thể giúp con người loại bỏ những điểm không hoàn hảo của cuộc sống. Một số khác cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, tiến bộ của con người - sự tiến bộ được dựa trên đạo đức và triết học thay vì công nghệ.

Một minh họa cho vấn đề này là con người đang sử dụng các thiết bị theo dõi cá nhân để biết mình tiêu thụ bao nhiêu năng lượng hoặc calo mỗi ngày. Công nghệ này rất hữu ích vì chúng ta có thể dễ dàng truy cập và có được thông tin chính xác. Nhưng thiết bị này lại gây ra mối lo ngại là con người có thể đi mất đi khả năng phán đoán và ý chí vốn có.

Ứng dụng của solutionism trong tiếng Anh:

- The book focuses on a handful of areas where the trend is growing, such as education and crime, but Morozov points out the reach of solutionism is much broader.

Dịch: Cuốn sách tập trung vào một số lĩnh vực mà xu hướng chủ nghĩa giải pháp đang phát triển, ví dụ giáo dục và tội phạm, nhưng ông Morozov chỉ ra rằng phạm vi tiếp cận của chủ nghĩa giải pháp còn rộng hơn nhiều.

- Solutionism extended into other arenas as well, particularly healthcare.

Dịch: Chủ nghĩa giải pháp đã mở rộng sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe.