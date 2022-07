Tranh cãi khi trường Singapore cho trẻ đi chân đất giữa trời nắng nóng

Đăng tải video nhằm chất vấn quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy của trường mầm non, cô gái nhận về ý kiến trái chiều.

Hôm 1/7, Nur Amani (29 tuổi), nhân viên văn phòng, chia sẻ câu chuyện cô chứng kiến khi tham gia diễn tập chữa cháy gần trường mầm non ở Sin Ming, Singapore.

Theo AsiaOne, Amani quyết định quay video khi nhìn thấy nhóm khoảng 20 trẻ em trường Little Green House đi cùng giáo viên phụ trách trong tình trạng chân trần dưới trời nắng chói chang.

Đồng nghiệp của Amani lại gần góp ý với giáo viên này rằng không nên để các bé tiếp xúc với mặt đường nóng rát nhưng bị phớt lờ.

Trong khi đó, Amani cho biết quy định của trường mầm non bên cạnh, Red Schoolhouse, có sự khác biệt. Trẻ em có thời gian để xỏ giày trước khi sơ tán trong cuộc diễn tập diễn ra cùng thời điểm.

"Có nhiều trường mầm non khác gần đó nhưng chỉ có các bé ở Little Green House không mang giày dép trong khi giáo viên phụ trách lại đi giày hoặc tất. Ở gần khu công nghiệp như thế này, việc lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ là điều đương nhiên", cô nói.

Hình ảnh giáo viên trường mầm non cho trẻ em đi chân trần giữa trời nắng nóng gây tranh cãi. Ảnh: Screengrabs.

Amani còn bắt gặp một giáo viên dùng chân để "đưa học sinh vào hàng".

"Tôi quay video không phải để đạp đổ bát cơm của ai mà chỉ đặt nghi vấn liệu Little Green House có đảm bảo quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy như các trường khác đã làm hay không", cô nói.

Sau khi xuất hiện trên mạng, video của Amani nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cô.

Nhiều cư dân mạng bình luận nếu một đám cháy bùng phát trong thực tế, việc mang giày không nên được ưu tiên. Số khác cho rằng trẻ em thường mất thời gian để đi giày nên cần lập tức dẫn các bé đến nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

Theo cẩm nang của Cơ quan Phát triển Trẻ thơ Singapore, tất cả cán bộ nhân viên, kể cả chưa ký hợp đồng chính thức, phải quen thuộc với cách thức sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, trẻ em cần được thực hành sơ tán hàng tháng.