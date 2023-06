Tranh cãi cổ vịt hay đầu chuột trong suất ăn tại Trung Quốc

Video về một dị vật trong suất ăn sinh viên lan truyền trên mạng xã hội đã dấy lên mối lo ngại về an toàn thực phẩm trong trường học của Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Daniil Komov/Unsplash.

Theo SCMP, một sinh viên không rõ danh tính tại trường Cao đẳng Bách khoa Công nghiệp Giang Tây ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy vật thể lạ trong bữa ăn của mình vào ngày 1/6.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, người sinh viên mô tả dị vật trong bữa ăn của mình rất giống đầu chuột vì có răng, mắt và mũi. “Những chiếc răng, bạn có thể nhìn thấy chúng không?”, người này nói trong video.

Để đối phó với những suy đoán do video gây ra, đại diện ngôi trường trên đã liên hệ cơ quan quản lý thực phẩm địa phương để tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm của căng tin. Sau khi các chuyên gia đánh giá dị vật, họ báo cáo rằng đó là một miếng cổ vịt nấu chín.

“Đó là cổ vịt, không phải đầu chuột”, một thanh tra an toàn thực phẩm cho biết sau khi nhóm của ông kiểm tra món ăn. Người này cũng tiết lộ nhiều mẫu đã được thu thập để kiểm tra thêm.

Vào ngày 3/6, Cao đẳng Bách khoa Công nghiệp Giang Tây đã đưa ra một thông báo công khai rằng họ đã được xóa bỏ mọi vi phạm về an toàn và vệ sinh. Ban giám hiệu nhà trường cho biết video do sinh viên chia sẻ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của trường và đã yêu cầu sinh viên làm rõ vấn đề này. Nhà trường cũng cam kết cải thiện quản lý vệ sinh thực phẩm tại căng tin để trấn an sinh viên và nhân viên.

Dị vật tìm thấy trong suất ăn của sinh viên. Ảnh: Guancha.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc sau khi xem video quay “dị vật” đã bày tỏ nghi ngờ. Trên mạng xã hội Weibo, đã có hơn 3.500 bình luận về vấn đề này.

“Sao cổ vịt lại mọc răng vậy?”, một tài khoản cho hay.

“Dị vật cũng có mắt, mũi. Làm sao tôi có thể tin rằng đó chỉ là một cái cổ?”, một người khác bình luận.

Những câu chuyện kỳ quặc về vệ sinh thực phẩm thường thu hút sự chú ý của công chúng ở Trung Quốc. Vào tháng 12 năm ngoái, một người phụ nữ ở Tây Nam Trung Quốc đã gây chia rẽ quan điểm trên mạng xã hội đại lục sau khi tiết lộ rằng cô đã rửa bát đĩa bằng cám lợn.

Vào tháng 9/2022, một nhóm sinh viên tại một trường đại học ở miền Nam Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo về an toàn thực phẩm tại căng tin của trường với bằng chứng, bao gồm cả ảnh, sau khi tìm thấy gián và giun trong thức ăn.