Tranh cãi chương trình cho người lớn khỏa thân trước mặt trẻ em

Tối 4/4, Naked Education của Channel 4 phát sóng tập đầu tiên. Chương trình được giới thiệu là hướng tới sự tích cực của cơ thể, giúp mọi người không còn thấy bất an nếu cơ thể mình không giống người khác. Các dẫn chương trình – bao gồm ngôi sao Love Island Anna Richardson, DJ Yinka Bokinni và bác sĩ Alex George – được giao cho sứ mệnh bình thường hóa tất cả kiểu cơ thể, bảo vệ sự khác biệt và phá bỏ định kiến.

Như lời quảng cáo, Naked Education cho các thiếu niên tham gia lớp học giáo dục giới tính chứng kiến cảnh loạt người lớn khỏa thân ngay tại trường quay.

Mỗi người lớn khỏa thân đều mang đến chương trình một câu chuyện riêng liên quan đến cơ thể của họ. Bethany Burgoyne, từng phát hành ca khúc có tựa đề Bài hát thủ dâm, bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) - tình trạng mất cân bằng nội tiết tố ảnh hưởng đến khoảng 1/10 phụ nữ trên toàn thế giới.

Căn bệnh này khiến cơ thể cô mọc lông nhiều bất thường. Cô bắt đầu cạo lông từ 11 tuổi nhưng quyết định dừng lại vào năm 28 tuổi. Kể từ đó, cô dùng chính bản thân để truyền cảm hứng cho những phụ nữ bị tự ti về lông trên cơ thể.

Toni Murphy có tài khoản YouTube với gần 6.000 người đăng ký. Cô thường đăng các bài đánh giá về đồ chơi tình dục, các mối quan hệ và sự tích cực của cơ thể.

Họa sĩ Caley Draws tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mô tả cơ thể khỏa thân. Cô cũng mở lớp học có trả phí chỉ cách massage vùng nhạy cảm, giải đáp những lầm tưởng phổ biến về cơ thể.

Ngoài ra, chương trình còn mời Finlay Games, người chuyển giới từ nữ thành nam. Anh đồng ý khỏa thân để cho các thiếu niên nhìn thấy tác động của phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục giả.

Khi nhìn thấy những cơ thể không mảnh vải che thân, những cô cậu bé cười ngại ngùng, đỏ mặt và dùng tay ôm mặt. “Tôi không thể nhìn thẳng vào họ”, một thiếu niên chia sẻ.

So với những người có mặt tại trường quay, khán giả xem chương trình phản ứng gay gắt hơn. Phần lớn người xem bị sốc. Họ lên án cách làm của chương trình là phi giáo dục, ghê tởm và lôi kéo sự quan tâm bất chấp quy tắc đạo đức.

Nhiều bình luận giận dữ để lại trên mạng xã hội: “Họ khỏa thân trước mặt trẻ em. Tại sao điều này lại được cho phép?”, “Để những đứa trẻ dưới 16 tuổi nhìn người lớn khỏa thân trước mặt chúng, tại sao chứ? Tuyệt đối không. Chúng không cần nhìn thấy người lạ khỏa thân để được giáo dục về cơ thể”, “Có thực sự cần thiết khi để một nhóm người lớn phô bày cơ thể trước mặt trẻ em dưới danh nghĩa giáo dục không? Đó là chiêu trò câu khách”...

Bên cạnh đó, một bộ phận ủng hộ sự táo bạo của chương trình: “Những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ cơ thể con người là tác phẩm nghệ thuật và khỏa thân là điều tự nhiên sẽ thích nghi tốt hơn những người khác”, “Thật là ý tưởng tuyệt vời. Chỉ ở Anh mới cho phép người ta khỏa thân trên TV vào lúc 20h. Tôi thích điều đó. Có vẻ đây là chương trình mạnh mẽ và tích cực trong việc giải quyết những bất an”...

Trên Daily Mail, người phát ngôn của 4 phản hồi tranh cãi về chương trình: “Tất cả thanh thiếu niên đều được đồng ý tham gia Naked Education. Họ và những người giám hộ nhận thức đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng để khám phá những điều cấm kỵ trên cơ thể. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ xuyên suốt từ phía chương trình”.

Clemency Green, biên tập viên cấp cao tại Channel 4, cho rằng thứ gây hại cho giới trẻ không phải cơ thể khỏa thân mà là văn hóa người nổi tiếng, mạng xã hội và các bức ảnh được chỉnh sửa hoàn hảo. Theo Green, Naked Education có vai trò quan trọng trong việc cho thấy sự đa dạng của cơ thể bình thường và cách chúng thay đổi do những tác động như tuổi tác, cân nặng, bệnh tật hoặc tai nạn.

“Chương trình truyền đi thông điệp tích cực đến khán giả, phá vỡ những điều cấm kỵ và bình thường hóa các cơ thể ở mọi hình dạng và kích cỡ”, cô nhấn mạnh.

