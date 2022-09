Tranh cãi cảnh nóng gây sốc trong tiền truyện 'Game of Thrones'

Tập bốn của phần đầu series "House of the Dragon" phát sóng cuối tuần qua đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim và mạng xã hội.

House of the Dragon tập 4 có tựa đề “King of the Narrow Sea”, theo chân Daemon Targaryen (Matt Smith) trở lại King’s Landing sau chiến thắng trước Crabfeeder. Trong tập này, công chúa Rhaenyra (Milly Alcock) có một màn tình tứ ướt át với Daemon - chú ruột của cô - giữa căn nhà thổ.

“Tình dục là thú vui của phụ nữ và đàn ông” Daemon nói và kề sát Rhaenyra, cô cháu gái đã bị anh làm cho mê mẩn. Nhưng sau đó Daemon rút lui, để lại Rhaenyra một mình trong rạo rực.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong tập 4 công chiếu ngày 11/9.

Khán giả theo dõi chương trình đã có những phản ứng mạnh mẽ trước diễn biến của mối tình loạn luân gây sốc này. Ngay khi tập phim kết thúc, hashtag #Daemyra - biệt danh của người hâm mộ dành cho cặp đôi - đã trở thành xu hướng trên Twitter.

Đa số bình luận đều cho rằng, cảnh phim này đi quá giới hạn và khiến khán giả không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt. “Ôi chúa ơi, đó là chú của cô ta mà? Họ làm tôi nhớ lại cặp đôi Jamie – Cersei (trong Game of Thrones)”, tài khoản Alexlopez chia sẻ. Trong khi đó, khán giả Evil Betty bức xúc: “Trong một nhà thổ sao? Daemon, tại sao anh ta lại có thể dẫn cháu gái mình vào một nơi như vậy?”

Không chỉ khán giả, bản thân các diễn viên cũng cảm thấy cảnh quay này không hề dễ dàng đối với họ.

“Chúng tôi có một điều phối viên cảnh nóng và phải làm việc với cô ấy trong suốt quá trình diễn tập hàng tháng trước đó. Cô ấy đảm bảo rằng chúng tôi không được phép nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong nhà thổ cho đến khi ghi hình, vì vậy, đó là lần đầu tiên chúng tôi đi vào căn nhà thổ đó”, Milly Alcock nói.

Chia sẻ thêm với tờ Indiewire, cô cho biết bản thân cảm thấy sốc, “kỳ quặc” và “ngớ ngẩn” khi phải đóng cảnh nóng với những bạn diễn lạ mặt chỉ vừa mới quen trong khoảng nửa ngày trước đó.

Bỏ qua những lùm xùm xoay quanh cảnh nóng gây tranh cãi, tập phim này đào sâu vào vũng lầy của chính trị - tình dục khi khẳng định tình dục là một trò chơi chính trị hơn là một ham muốn bản năng. Ngay cả khi Daemon bày tỏ tình dục với Rhaenyra như một hành động mua vui, anh làm điều đó vì quyền lực. Công chúa còn quá nhỏ để nhìn thấu cách Daemon thao túng cô ấy về mặt cảm xúc và hiểu rằng anh ấy đã dành nhiều năm chăm sóc cô ấy như một con tốt phục vụ mục cho đích này.

House of the Dragon trở thành series ăn khách bậc nhất HBO hiện nay.

House of the Dragon (Gia tộc Rồng) là phần tiếp theo của series Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Cả hai loạt phim đều dựa trên bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin.

Kịch bản của House of the Dragon được George Martin và Ryan Condal viết riêng cho HBO, dựa trên cuốn Fire & Blood, nằm trong series tiểu thuyết này. Đây là phần tiền truyện của Game of Thrones với các sự kiện diễn ra trước đó 200 năm, mô tả sự kết thúc của nhà Targaryen dẫn tới cuộc nội chiến giành quyền kế thừa, được biết tới trong cuốn tiểu thuyết thứ 5 Dance of the Dragons.

Ngay từ khi ra mắt, series đã thu hút 10 triệu khán giả theo dõi chỉ sau một tuần công chiếu, lập kỷ lục của kênh HBO, theo đánh giá của Variety.