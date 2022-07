Trang web độc hại khiến phụ nữ điêu đứng

Hơn 10 năm trước, một website chứa nội dung nhạy cảm đã khiến rất nhiều phụ nữ suy sụp, thậm chí tìm đến cái chết trong phim tài liệu "The Most Hated Man on the Internet".

Hình ảnh trong phim The Most Hated Man on the Internet.

Thể loại: Tài liệu

Đạo diễn: Rob Miller

Diễn viên: Charlotte Laws, Kayla Laws, Charles Parselle

Đánh giá: 6/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Một buổi sáng, Kayla Laws thức dậy và thấy cuộc sống xoay 180 độ.

Cô gái 24 tuổi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ khi đang đi làm. Ở bên kia đầu dây, người gọi báo rằng nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm của Kayla phát tán trên IsAnyoneUp - một trang web có nội dung 18+.

Hoang mang, xấu hổ và bế tắc, Kayla không còn cách nào ngoài gọi cho mẹ để tìm sự trợ giúp. Đó là lúc mẹ cô - Charlotte Laws – trở thành người hùng, dùng mọi biện pháp để đòi lại công bằng cho con gái.

Trang web độc hại “chết người”

The Most Hated Man on the Internet (Tựa Việt: Người đàn ông bị ghét nhất trên Internet) là series tài liệu gồm ba tập. Nội dung xoay quanh hành trình đấu tranh giữa Charlotte Laws với Hunter Moore - kẻ đứng sau IsAnyoneUp.

Charlotte Laws (trái) tìm mọi cách để đòi lại công lý cho con gái Kayla Laws.

Sinh năm 1986 tại California, Moore tạo ra trang web với mục đích không mấy tốt đẹp. Nền tảng cho phép người dùng đăng các hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng để chia sẻ. Những hình ảnh này có thể là của chính họ, người yêu cũ hoặc bất kỳ ai.

Không những vậy, hàng loạt thông tin cá nhân từ địa chỉ nhà, trang mạng xã hội, thành phần gia đình đến nơi làm việc cũng được công khai.

Song, phần lớn thành viên đều đăng các nội dung của người lạ, với mục đích chính để tiêu khiển hoặc trả thù. Điển hình như vụ Kayla Laws khi cô phát hiện ra mình bị hack thông tin, hình ảnh nhạy cảm bị đưa lên mạng mà không hay biết.

Thế nên, trong phim người ta thẳng thừng gọi website là công cụ “khiêu dâm trả thù”, nơi sinh ra “‎chỉ để làm nhục kẻ khác nhiều nhất có thể”.

Cũng có thể hình dung IsAnyoneUp như tiền thân của mạng xã hội người lớn OnlyFans. Đó là nơi mọi người kiếm được tiền hoặc nổi tiếng từ việc chia sẻ nội dung 18+, đồng thời sinh ra những ngôi sao khiêu dâm.

Sự độc hại của trang web khiến cuộc sống nhiều người điêu đứng. Suốt thời gian hoạt động từ năm 2010 đến 2012, có hàng triệu bức hình được tải lên mà không được chủ sở hữu đồng ý.

Ở tập đầu, ê-kíp lần lượt phỏng vấn các nạn nhân của IsAnyoneUp, phần lớn là phụ nữ.

Một số nhân vật được ê-kíp phỏng vấn trong phim.

Họ khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp, nơi ở. Nhưng tất cả đều trải qua cảm giác chung khi trở thành nạn nhân của Moore: Xấu hổ, suy sụp, tuyệt vọng.

Có không ít trong số đó đã tìm đến cái chết. Một nạn nhân cảm thấy bị tổn thương, “bắt đầu trừng phạt bản thân bằng thức ăn, hoặc việc nhịn ăn, ăn vô độ rồi nôn ra”.

Tất cả bọn họ đều thấy cuộc sống bị hủy hoại theo một cách nào đó, mãi mãi không thể trở lại như trước.

“Người đàn ông bị ghét nhất trên Internet”

Kể lại hành trình lật đổ IsAnyoneUp, đạo diễn Rob Miller xây dựng The Most Hated Man on the Internet như cuốn phim tài liệu về đề tài tội phạm.

Qua mỗi cảnh phim, series lật mở nhiều tình tiết mới, cho phép người xem tham gia vào cuộc điều tra mà kẻ phạm tội không ai khác ngoài Hunter Moore.

Trong khi đó, Charlotte Laws là “điều tra viên”, dốc công sức thu thập chứng cứ nhằm đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng, mang lại yên bình cho con gái.

Về cơ bản, Moore cũng chính là người hưởng lợi nhiều nhất từ IsAnyoneUp. Trung bình, hình ảnh một số cô gái vị thành niên giúp gã kiếm được từ 8.000 đến 13.000 USD doanh thu mỗi tháng.

Chân dung Hunter Moore - kẻ đứng sau IsAnyoneUp.

Tất nhiên, Moore chẳng thể lộng hành nếu không có sự ủng hộ của cư dân mạng. Sau khi đăng ký tài khoản website, nhiều thành viên dần yêu thích hắn đến mức cuồng tín, lập fanbase (cộng đồng người hâm mộ) tên Family (Gia đình).

Thậm chí, họ đều xem Moore là “Chúa”, không ngại gọi gã là “Cha” trên website.

Thế nhưng, bản chất thật của Hunter Moore lại không thánh thiện đến thế. Qua mô tả của các nhà làm phim, gã chẳng khác quỷ sống.

Khi một số nạn nhân tìm đến người quản trị trang web để trợ giúp, họ chỉ nhận được sự im lặng. Việc Hunter Moore không phản hồi càng khiến các phụ nữ rơi vào tình trạng hoảng loạn, đi vào bế tắc.

Tồi tệ hơn, một số nhận được lời đe dọa, khủng bố từ các thành viên Family, khiến họ như sống dở chết dở.

Với vị thế là “kẻ cầm cương”, Hunter Moore đặt lợi ích bản thân lên trên hết. Gã cho rằng mình không phạm pháp, lại càng không làm gì sai chuẩn mực đạo đức cá nhân.

Thậm chí, Moore tự hào mô tả mình như là “kẻ hủy hoại cuộc sống chuyên nghiệp”, dùng mọi thủ đoạn để kích động thành viên làm “những điều tồi tệ nhất”.

Hunter Moore luôn nhận được sự ủng hộ từ nhóm người hâm mộ đến mức cuồng tín.

Ngoại trừ Family, ai có thể dung túng và chấp nhận cho những hành vi của Hunter Moore? Chắc chỉ có những kẻ vô tri.

Thế nên, tạp chí Rolling Stone thẳng thừng đặt cho gã biệt danh “người đàn ông bị ghét nhất trên Internet”.

Mặt trái của thế giới ảo

Là phim tài liệu nhưng chủ đề của The Most Hated Man on the Internet lại gần giống các tác phẩm chính kịch, hình sự khai thác đề tài mạng xã hội hay thế giới ảo như Searching (2018), Clickbait (2021),…

Bên cạnh Hunter Moore, điều đáng sợ trong phim chính là hàng nghìn người dung túng, nuôi dưỡng website bằng cách theo dõi hàng ngày. Họ liên tục chia sẻ nội dung không lành mạnh, để lại những lời bình luận tục tĩu, mang tính tấn công cá nhân nhằm hạ thấp người khác.

Gần như ai cũng có lòng căm thù mãnh liệt với những phụ nữ trên website, ngay cả khi đôi bên chưa từng gặp mặt.

Suốt ba tập phim, ê-kíp cũng cho người xem thấy những hình ảnh hoặc đoạn video được đăng tải trên IsAnyoneUp. Dù được xử lý, cắt dựng hoặc che mờ, nhiều cảnh quay có thể khiến khán giả choáng váng.

Thông qua hành trình đòi lại công lý của Charlotte Laws, phim lột trần mặt trái của thế giới ảo.

Với sự thay đổi chóng mặt của internet, nhiều người không hề biết đến sự hiện diện của IsAnyoneUp hay Hunter Moore mãi đến khi xem The Most Hated Man on the Internet.

Sau khi ra mắt, phim nhận phản ứng tương đối tốt từ phía khán giả, với 7.0/10 điểm trên IMDb. Phần lớn bày tỏ sự phẫn nộ với Moore. Một số cho rằng họ cảm nhận được nỗi đau của nạn nhân, liên tục thấy sốc khi xem hết series.

Tuy nhiên, giới phê bình lại có ý kiến trái ngược về tác phẩm, với tổng 58/100 điểm trên Metacritic. Series có chủ đề hấp dẫn nhưng chọn cách kể chưa thực sự lôi cuốn. Trong thời lượng ba tập, một số hình ảnh và lời thoại được sử dụng lặp lại khiến phim trở nên lê thê ở vài chỗ.

Khi người xem nắm được nội dung chính, một số tình tiết trở nên dễ đoán, không tạo được nhiều bất ngờ.

Song, chủ đề của series vẫn không hề cũ, dù đã hơn một thập niên trôi qua kể từ khi IsAnyoneUp bị gỡ bỏ. Tình trạng bắt nạt trên mạng (cyberbullying), công kích cá nhân bằng bàn phím vẫn đang diễn ra hàng ngày, chẳng khác trong phim.

Sự ra đời của The Most Hated Man on the Internet chỉ là một lời nhắc nhở, cho thấy không gian mạng chưa bao giờ là nơi an toàn tuyệt đối.

Trong tương lai, rất có thể xuất hiện những nạn nhân như Kayla Laws. Và tất nhiên, cả những “con quỷ” như Hunter Moore.