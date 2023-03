Trang trí nhà như resort

Resort luôn thu hút du khách nhờ cảm giác bình yên, thư giãn. Nếu không có điều kiện để trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng cao cấp như vậy, bạn vẫn có thể mang không khí đó về nhà.

Kelly Simpson, Giám đốc cấp cao về thiết kế tại hãng rèm Buget Blinds (Mỹ), chia sẻ với House Digest rằng những yếu tố bạn cần chú ý để tạo ra bầu không khí êm dịu, thư giãn là màu sắc, ánh sáng và chất liệu.

Liên kết với không gian bên ngoài

Đối với nhiều người, rào cản lớn nhất khi muốn tạo ra một không gian sống như resort là ngân sách hạn chế.

Tuy nhiên theo Simpson, một vài điểm nhấn đơn giản cũng có thể tạo ra sự khác biệt cho ngôi nhà.

Cô gợi ý bạn hãy bắt đầu với việc mang không gian ngoài trời vào trong nhà. Điều này có thể giúp bạn giảm căng thẳng, tăng năng suất và khả năng sáng tạo.

Ví dụ, bạn có thể cắm hoa, trồng cây trong nhà, thiết kế các bức tường cây.

Để ngôi nhà không giống như một khu rừng rậm, bạn nên cân đối cây xanh và kết hợp thêm các yếu tố khác như tranh lấy cảm hứng từ thiên nhiên, vải in họa tiết hoa lá, vật liệu hữu cơ và cả mùi hương từ tinh dầu, nến.

Sử dụng bảng màu tự nhiên

Một trong những cách đơn giản nhất để giúp ngôi nhà có cảm giác như ở khu nghỉ dưỡng là thông qua màu sắc. Simpson gợi ý các màu tự nhiên như vàng rám nắng, xanh lục và nâu.

Bên cạnh đó, bạn có thể thêm các yếu tố tự nhiên thông qua chi tiết, ví dụ như sử dụng mành gỗ dệt. Các vật liệu thân thiện với môi trường như sậy, mây, đay và gỗ tự nhiên cũng sẽ mang lại cảm giác thoải mái, ấm áp cho không gian.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng có thể tạo ra sự rung cảm cho không gian và cải thiện bầu không khí.

Để tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, bạn hãy cân nhắc sử dụng rèm cửa tự động cho những không gian như bếp, phòng khách.

Với phòng ngủ, bạn nên dùng rèm cuốn, rèm cửa La Mã, rèm xếp nếp để cản sáng.

Thêm điểm nhấn

Bạn có thể thêm một vài điểm nhấn tinh tế để giúp không gian trở nên sang trọng như ở resort.

Simpson khuyên rằng bạn nên đầu tư vào ga trải giường làm từ vải cotton chất lượng cao, trang trí với những chiếc gối ném, đồng thời giữ cho bàn và tủ đầu giường sạch sẽ, gọn gàng.

Các chất liệu như lụa, nhung, vải lanh và kim loại cũng sẽ mang lại nét sang trọng cho phòng ngủ và phòng khách.

