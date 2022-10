Trang trại xây trái phép 'ẩn nấp' trên đường bao biển của Quảng Ninh

Đại diện UBND phường Quang Hanh, cho biết có khoảng 3 công trình xây dựng trái phép nằm rải rác ở các khu vực khác nhau nhưng đều thuộc sở hữu của ông C. Về nguồn gốc, toàn bộ khu vực trên đều là đất rừng do bà H.T.M.T. (53 tuổi, trú TP Cẩm Phả) khai hoang, sau đó bán lại cho ông C. nhưng không làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Phường tổ chức kiểm tra và thống kê các công trình nhà xây dựng trái phép có tổng diện tích 181,36 m2.