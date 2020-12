Trang trại ở Mỹ của gia đình Jennifer Lawrence là nơi thường xuyên tổ chức trại hè cho trẻ em.

Hôm 30/11, Blaine Lawrence - anh trai Jennifer, cũng chính là đại diện trang trại Hi-Ho - buồn bã thông báo: "Chúng tôi xác nhận chuồng trại bị cháy. May mắn không thiệt hại về người và động vật, nhưng vẫn tiếc nuối về những ký ức đã có và tháng ngày làm việc chăm chỉ của mọi người tại đây".

"Chúng tôi biết ơn sở cứu hỏa Simpsonville đã ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp. Các bạn là những anh hùng thực sự. Tình yêu và lòng tốt của các bạn có ý nghĩa lớn đối với trang trại", Blaine nói thêm.

Nguồn tin cho biết khoảng 12 xe chữa cháy chở 30 lính cứu hỏa đến hiện trường. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nước nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Cơ quan chức năng chưa tiết lộ nguyên nhân sự việc.

Trang trại của gia đình Jennifer Lawrence bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: The Sun.

Trong khi đó, TMZ nhận được email của anh trai Jennifer Lawrence với nội dung báo cáo chi tiết thiệt hại từ vụ cháy.

"Blaine kể kho thóc bị mất chính là gian phòng làm việc của anh. Khu vực cưỡi ngựa cho trẻ em, bức tường đá trong nhà, khu trưng bày động vật hoang dã, nhà để xe với các thiết bị nông trại và trạm y tá cũng bị cuốn đi trong hỏa hoạn", nguồn tin cho hay.

Anh Blaine hứa sẽ dựng lại nhà kho và mở cửa vào mùa hè năm 2021. Anh cũng kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho việc hoàn thành dự án này.

Jennifer Lawrence buồn bã khi hay tin. Ảnh: Yahoo.

Trang trại Hi-Ho là nơi minh tinh The Hunger Games lớn lên. Lawrence được anh trai dạy cưỡi ngựa tại đây. Sau này, khi cô đến New York sống, trang trại do Blaine quản lý đã được sửa chữa thành trại hè dành cho thiếu nhi.