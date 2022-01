'Trạng Tí' và loạt phim ra rạp trong tháng 1

Đầu năm 2022, rạp chiếu phim Việt chào đón 8 tác phẩm ra mắt. Chùm phim gồm 7 tác phẩm nước ngoài và một phim Việt là "Trạng Tí" - từng phát hành hồi tháng 5/2021.

Fast & Furious 9 (7/1)

Trong lần trở lại, Dom (Vin Diesel) và gia đình tốc độ tiếp tục dấn thân vào một sứ mệnh bảo vệ thế giới. Tuy nhiên, anh không ngờ kẻ đứng bên kia chiến tuyến lại là Jakob (John Cena) - người em trai đã lâu không gặp. Liệu Dom sẽ thành công xoay chuyển tình thế hay bó tay chịu cảnh huynh đệ tương tàn? Fast & Furious 9 còn khiến người hâm mộ phấn khích khi “hồi sinh” nhân vật Han Lue (Sung Kang) từ cõi chết.

Hostage: Missing Celebrity (7/1)

Bộ phim hành động thực tế được làm lại từ tác phẩm Saving Mr. Wu (2015) của Trung Quốc. Trong phim, Hwang Jung Min thủ vai chính mình - một tài tử màn bạc. Sau một cuộc họp báo, anh bị nhóm tội phạm manh động bắt cóc và giam giữ. Hwang phải dùng tài ứng biến lanh lẹ để tìm đường sống. Phát hành vào tháng 8/2021, Hostage: Missing Celebrity là một trong ba phim nội địa có doanh thu lớn nhất phòng vé Hàn Quốc năm vừa qua.

Ghostbusters: Afterlife (7/1)

Bộ phim là nỗ lực tiếp theo của Hollywood nhằm hồi sinh thương hiệu Ghostbusters ăn khách ra mắt từ những năm 1980 sau phần phim năm 2016 không mấy thành công. Trong phim, một bà mẹ đơn thân cùng hai đứa con nhỏ đã chuyển tới sống tại một thị trấn nhỏ và phát hiện ra mình có mối liên hệ với biệt đội săn ma đời đầu cũng như di sản bí mật mà bậc cha chú để lại. Phim do Jason Reitman đạo diễn, cây hài Pauk Rudd và dàn diễn viên nhí tài năng gồm Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O'Connor đảm nhiệm các vai chính.

Meander (14/1)

Bộ phim kinh dị của điện ảnh Pháp được phát hành tại Việt Nam với tên gọi Địa đạo đẫm máu. Meander do Mathieu Turi viết kịch bản và đạo diễn. Phim xoay quanh một phụ nữ trẻ (Gaia Weiss) bị nhốt trong hệ thống đường hầm kỳ dị, đầy rẫy cạm bẫy chết người. Với chiếc đèn gắn nơi cổ tay làm vật dẫn đường và vũ khí tự vệ duy nhất, cô phải tìm cách vượt qua mê cung đầy hiểm nguy để tìm lại tự do.

Scream 5 (14/1)

25 năm kể từ ngày phần phim Scream đầu tiên ra mắt, tên sát thủ Ghostface một lần nữa trở lại màn ảnh. Phần phim thứ 5 của loạt Scream chào đón sự trở lại của các gương mặt quen thuộc Courteney Cox, David Arquette và Neve Campbell. Họ thủ vai nhóm nhân vật đã nhiều lần sống sót khỏi cuộc thảm sát của Ghostface. Phim do Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett đạo diễn. Đây là phần phim điện ảnh đầu tiên trong loạt Scream không do huyền thoại của dòng phim kinh dị Wes Craven ngồi ghế chỉ đạo.

Trạng Tí (22/1)

Tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được tái phát hành sau hơn nửa năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Trong phim, Tí (Huỳnh Hữu Khang) là chú bé thông minh hơn người. Em cùng mẹ sống cảnh rau cháo nuôi nhau tại làng Phan Thị. Vì mẹ Tí không chồng mà chửa, hai người phải chịu sự dèm pha, dè bỉu của thiên hạ. Mang theo sự ấm ức, Tí quyết lên núi tìm gặp sư thầy Thích Thông Tuệ để hỏi xem cha mình là ai. Trạng Tí là một trong những phim thiếu nhi hiếm hoi do Việt Nam sản xuất ra rạp những năm qua.

A Journal For Jordan (22/1)

A Journal For Jordan là tác phẩm chính kịch do tài tử Denzel Washington đạo diễn. Phim dựa trên câu chuyện có thật về Trung sĩ nhất Charles Monroe King, một người lính tham chiến tại Iraq. Trong thời gian tại ngũ, anh đã viết nhật ký dành cho cậu con trai sơ sinh, kể cho con nghe về tình yêu và những lời khuyên trong cuộc sống. Cuốn nhật ký phi thường của anh là nguồn cảm hứng lớn lao cho vợ và con trai nơi quê nhà.





Gintama: The Very Final (22/1)

Bộ phim hoạt hình do nhà làm phim Chizuru Miyawaki thực hiện được chuyển thể từ nội dung bộ truyện tranh Gintama của Hideaki Sorachi. Tác phẩm là hồi kết khép lại toàn bộ mạch truyện của phiên bản hoạt hình Gintama trên màn ảnh. Trong Gintama: The Very Final, nam chính Gintoki và đồng đội sẽ dồn sức cho trận tử chiến chống lại quân đoàn xâm lăng từ vũ trụ, bảo vệ Edo.