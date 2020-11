Trang sức kim cương - cách phái đẹp làm mới trải nghiệm cá nhân

Kiểu dáng thời thượng, chế tác tinh xảo, ẩn chứa nhiều giá trị tinh thần, những thiết kế trang sức kim cương luôn chiếm trọn trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào.

Kiểu dáng thời thượng, chế tác tinh xảo, ẩn chứa nhiều giá trị tinh thần, những thiết kế trang sức kim cương luôn chiếm trọn trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào.

Phụ nữ dùng trang sức kim cương để kể câu chuyện của bản thân. Cũng vì thế, họ luôn muốn lựa chọn những thương hiệu sở hữu giá trị đồng điệu, giúp hiện thực hóa mọi yêu cầu, sở thích của mình.

Hầu hết chúng ta đều biết đến câu nói “Diamonds are girl’s best friend” (tạm dịch: Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ). Phụ nữ cần một người bạn tri kỷ chung thủy, đầy sức mạnh để cảm thấy được yêu thương và bảo vệ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. “Người bạn đó” có thể là gì khác ngoài kim cương?

Trang sức kim cương chưa bao giờ lỗi thời và luôn dẫn đầu xu hướng nữ trang. Kim cương kể từ khi xuất hiện còn trở thành một trong những biểu tượng cho sự độc lập về kinh tế và xã hội của phái đẹp, khi họ có đủ khả năng mua sắm những gì mình muốn mà không cần chờ đợi món quà đến từ ai khác.

Có muôn vàn lý do để phái đẹp mua một bộ trang sức kim cương tự nhiên. Đó có thể là món quà đem lại niềm vui cho bản thân, phần thưởng cho những phấn đấu và nỗ lực của chính mình trong sự nghiệp, hay chỉ đơn giản vì họ xứng đáng được sở hữu món quà vô giá ấy.

Thay vì mua xe sang hay những hàng hóa “mất giá” theo thời gian, phụ nữ hướng đến giá trị vĩnh cửu của trang sức kim cương tự nhiên. Mua một viên kim cương đẹp không phải khoản chi tiêu phô trương, mà là đầu tư cho mục đích dài hạn, có thể truyền lại cho con gái hay con dâu sau này.

Vì lẽ đó, kim cương còn được xem như biểu trưng cho địa vị cũng như cuộc sống viên mãn trọn vẹn và tỏa sáng của phụ nữ. Khi đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, phụ nữ khao khát được khẳng định địa vị. Họ cần được tôn trọng, trình diễn và đôi lúc là tôn thờ… Kim cương chưa khi nào bị cất giấu, chúng luôn được đặt ở vị thế phô diễn - đó chính là điều những người phụ nữ viên mãn cần.

Trước kia, kim cương và trang sức làm từ chất liệu này chỉ dành cho tầng lớp đẳng cấp trong xã hội, gồm những người có nhu cầu khẳng định giá trị bản thân và không tiếc chi khoản tiền lớn để bản thân trở nên lộng lẫy, quyền lực. Ngày nay, trang sức kim cương dường như đã trở thành “bạn thân của mọi phụ nữ”, khi ngày càng nhiều thương hiệu trang sức dành sự đầu tư vào công nghệ để cho ra những thiết kế tinh xảo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của phái đẹp.

Tại Việt Nam, các sản phẩm kim cương và trang sức gắn kim cương của thương hiệu DOJI có gần 3 thập kỷ phát triển, luôn được lòng phái đẹp và trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu nhờ kiểu dáng, chất lượng và giá cả.

Với nhu cầu tự tin tỏa sáng hàng ngày, phụ nữ hiện đại mong muốn sở hữu món trang sức kim cương tinh tế, thể hiện khí chất và phẩm giá cao quý. Sự lựa chọn lý tưởng chính là sản phẩm trang sức kim cương 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI, với thiết kế mới lạ, hiện đại. Lấy cảm hứng từ những ước mơ nhiệm màu trong cuộc sống của phụ nữ, bộ sưu tập trang sức gắn kim cương 8 Hearts & 8 Arrows mang tên The Wonder Things được sáng tạo trên chất liệu kim cương tinh xảo, lấp lánh, mang đến cho phái đẹp diện mạo hoàn hảo để tự tin toả sáng.

Với viên kim cương chủ siêu lý tưởng, mỗi thiết kế trang sức ẩn chứa vẻ đẹp lấp lánh nhờ kỹ thuật cắt tròn tinh xảo. Hình ảnh 8 mũi tên khi quan sát dưới ống soi chuyên dụng miêu tả sắc đẹp, sự mạnh mẽ, của cô gái tự do phóng khoáng, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Còn hình ảnh 8 trái tim gắn liền vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao cùng sự nữ tính, dịu dàng, giàu yêu thương.

Người ta nói, phụ nữ thường dành sự đam mê đặc biệt cho kim cương, đá quý… chẳng phải vì họ thích vật chất, mà đơn giản, họ muốn thực sự xinh đẹp và duyên dáng trong mắt người đối diện. Cái vén tóc vô tình để lộ đôi bông tai lấp ló sau làn tóc thơm, chiếc áo khoét sâu vô tình để lộ sợi dây chuyền mỏng manh như neo đậu trên cổ từ khi nào…

Hiểu được điều đó, DOJI đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows như Rays of Light, The Leading Star, Như đóa trà my, Queen of Hearts… Trong đó, bộ sưu tập The Wonder Things mang đến nét độc đáo riêng với những thông điệp đặc biệt qua 3 kích thước siêu đẹp ấn tượng của viên kim cương chủ: 3,6 mm - 4,1 mm - 4,5 mm, tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, viên mãn. Các thiết kế trong bộ sưu tập này cũng có mức giá rất hấp dẫn, chỉ từ 15 triệu đồng.

Với mong muốn mang đến vẻ đẹp trọn vẹn cho người phụ nữ Việt, DOJI không ngừng đổi mới về thiết kế, chất lượng, giá cả và dịch vụ. Mỗi sản phẩm của DOJI kết tinh từ sự sáng tạo của những nhà thiết kế đương đại và nét tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn hàng đầu Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên người ta nói trang sức là món đồ phái đẹp lựa chọn kỹ tính nhất, bởi chỉ có trang sức đẹp và phù hợp mới giúp phụ nữ tỏa sáng với vẻ đẹp trọn vẹn. Ví như một cô gái cá tính sẽ chọn trang sức với đường nét mạnh mẽ, có hình khối hay ô vuông được chạm khắc hài hòa, còn cô gái yêu thích sự nhẹ nhàng sẽ ưa chuộng kiểu trang sức thanh lịch, nhỏ nhắn, điểm xuyết thêm sắc màu của đá quý…

Việc chọn đúng trang sức giúp phụ nữ thêm niềm tin, lạc quan và động lực trong cuộc sống, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Trang sức là mảnh ghép tôn vinh sự hoàn hảo của mỗi người.

Đeo trang sức là cả một nghệ thuật, phụ nữ diện trang sức là những nghệ sĩ, phải có sự am hiểu về chất liệu, giá trị thực sự của món trang sức mình đeo; sự tinh tế trong cách ứng dụng và biết đầu tư một cách thông minh. Một bộ cánh lộng lẫy sẽ kém nổi bật khi không được tô điểm bởi những món trang sức mang giá trị tương ứng, và thật kệch cỡm nếu phong cách đường phố lại kết hợp với phụ kiện cầu kỳ vốn chỉ phù hợp những bữa tiệc hạng sang. Trang sức sẽ chỉ giúp phụ nữ tỏa sáng, khi họ biết cách chọn lựa và biến hóa nó với các phong cách khác nhau, ở thời điểm khác nhau.

Thấu hiểu việc ẩn dưới mỗi món trang sức phải là một câu chuyện, DOJI đã mang đến cho phụ nữ Việt những thiết kế với nhiều thông điệp khác nhau. Nếu trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows ẩn chứa hình ảnh người phụ nữ nhiệt huyết và đam mê, kiên định, mạnh mẽ nhưng vẫn tràn đầy yêu thương; trang sức thời trang là sự đồng điệu của những tâm hồn sáng tạo, yêu thích sự phá cách; thì trang sức vàng ta với công nghệ 3D lại là câu chuyện của người phụ nữ không ngừng tiên phong, bứt phá, dẫn đầu xu hướng.

Trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows được Hoa hậu Mai Phương Thúy lựa chọn với những suy nghĩ rất riêng: “Tôi tìm thấy ở kim cương, đặc biệt là những viên kim cương 8 Hearts and 8 Arrows rất nhiều sự đồng điệu. Là một nhà đầu tư tài chính, tôi hiểu rất rõ giá trị và độ giữ giá của những món trang sức được chế tác từ kim cương. Là một tín đồ của thời trang và trang sức cao cấp, tôi càng hiểu rõ giá trị của những viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi viên kim cương ấy đặc biệt như chính chủ nhân của nó bởi không chỉ được tạo ra từ áp lực, nó còn là kết quả của tinh hoa chế tác”.

Theo Hoa hậu Việt Nam 2006, việc chọn trang sức kim cương 8 mũi tên 8 trái tim là cách tốt nhất để nhắc nhở bản thân về sự tu dưỡng, để có được vẻ đẹp trọn vẹn mỗi ngày.

Trong hành trình tìm kiếm trang sức giúp bản thân tỏa sáng, nhiều phụ nữ Việt lựa chọn DOJI để có thêm những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt. DOJI là một trong những thương hiệu trang sức đầu tiên tại Việt Nam giúp giới mộ điệu tận hưởng không gian mua sắm mang dấu ấn tương tự flagship store của các thương hiệu danh tiếng trên thế giới.

Năm 2019, DOJI Tower toạ lạc tại số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, Hà Nội, với không gian mua sắm gồm 5 tầng, tổng diện tích khoảng 5.000 m2 được khánh thành. Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm từng nhóm khách hàng, DOJI đầu tư kỹ lưỡng từng không gian với sự khác biệt, ấn tượng. “Nếu từng tới thánh địa trang sức của thế giới là quảng trường Vendôme ở Paris, bạn sẽ hiểu điều này. Dịch vụ hoàn hảo cần được định nghĩa bằng các trải nghiệm độc đáo trong một không gian mua sắm đẳng cấp và ấn tượng, với thiết kế hiện đại và quốc tế”, đại diện DOJI chia sẻ.

Không gian mua sắm trang sức bên trong tòa nhà được thiết kế sang trọng với màu vàng là chủ đạo. Sở hữu cánh cửa vòm như một cách kết nối với quá khứ, nhưng tổng thể kiến trúc bên trong vẫn đảm bảo tính hiện đại với các đường tròn, lượn sóng hay đường line mạnh mẽ. “Không gian mua sắm không phải nơi khách hàng chỉ đến mua sắm, ngắm nhìn một cách thụ động, đó phải là nơi khách hàng được trải nghiệm”, đại diện DOJI nhấn mạnh. Và cũng vì vậy, bất cứ không gian, dịch vụ, hoạt động, sản phẩm nào tại đây… cũng đều lấy trải nghiệm khách hàng là kim chỉ nam.

Đại diện DOJI chia sẻ thêm: “Theo cách nào đó, mua sắm là một hoạt động giải trí đòi hỏi những trải nghiệm cao cấp và độc đáo. Chúng tôi đã không ngừng tự đặt câu hỏi: Một món trang sức cao cấp có thể mang lại điều gì cho khách hàng - ngoài thiết kế đẹp và chất lượng cao cấp? Và câu trả lời của chúng tôi sau rất nhiều cuộc họp với sự tham vấn của những chuyên gia hàng đầu thế giới, là: Một dịch vụ hoàn hảo”.

Theo vị đại diện này, dịch vụ hoàn hảo không nên và không thể chỉ được định nghĩa bằng những cái cúi người chào khách thật sâu hay nụ cười thân thiện, mà cần được được định nghĩa bằng các trải nghiệm độc đáo trong một không gian mua sắm cao cấp, với thiết kế hiện đại.

Có thể nói, một món trang sức không nên và không thể chỉ có một mục đích duy nhất là làm đẹp cho người đeo. Cao hơn thế, nó phải có câu chuyện, và sẽ cùng người đeo tạo nên những dấu ấn riêng trong cuộc đời mỗi người. Trang sức nên bắt đầu bằng trải nghiệm, và vì thế cũng nên kết thúc bằng trải nghiệm.