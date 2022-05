Trang sức cao cấp được dàn sao chọn tại LHP Cannes 2022

Những món phụ kiện đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Chopard, Cartier giúp nâng tầm diện mạo của các ngôi sao tham dự sự kiện danh giá.

Liên hoan phim Cannes là thời điểm vinh danh các bộ phim xuất sắc trong năm. Đây cũng là dịp để dàn sao khoe sắc trong các trang phục từ những thương hiệu nổi tiếng.

Trang sức là món phụ kiện không thể thiếu để nâng tầm giá trị cho bộ trang phục. Các nhãn hàng châu Âu nối tiếp nhau từ Chaumet, Boucheron đến Chanel và Cartier đều chớp lấy cơ hội để tô điểm cho các diễn viên và người nổi tiếng bằng các mẫu thiết kế từ bộ sưu tập trang sức cao cấp mới nhất của họ.

Julianne Moore

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy Bottega Veneta màu đen, nổi bật là dây chuyền Bulgari màu xanh khổng lồ.

Được gọi là Tribute to Paris, chiếc vòng cổ nằm trong bộ sưu tập trang sức cao cấp Eden The Garden of Wonders của thương hiệu, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 6 này.

Trung tâm của chiếc vòng cổ là viên ngọc lục bảo Colombia cắt cabochon 35,53 carat. Bổ sung cho viên đá quý tuyệt đẹp là hàng chục viên kim cương trắng được cắt gọt lạ mắt, cũng như hàng trăm viên ngọc lục bảo được trang trí tinh xảo khác.

Julianne Moore kết hợp chiếc vòng cổ với nhẫn kim cương ngọc lục bảo rực rỡ không kém, cũng của Bulgari.

Julianne Moore đeo vòng cổ Bulgari's Tribute to Paris tại Cannes 2022. Ảnh: Reuters.

Deepika Padukone

Hình ảnh nữ diễn viên đeo vòng cổ Panthère de Cartier đã lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ. Một trong những thiết kế đặc trưng nổi tiếng nhất của nhà trang sức quý giá, chiếc vòng cổ bằng vàng trắng 18 karat được thiết kế theo kiểu hình học, đính những viên kim cương tổng cộng gần 20 carat, có hai đầu con báo hùng vĩ và nạm ngọc lục bảo cùng đá mã não.

Mẫu vòng cổ độc đáo của mỹ nhân Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Anne Hathaway

Anne Hathaway diện bộ váy màu trắng nhã nhặn, kết hợp với chiếc vòng cổ, khiến nhiều người nhớ đến món phụ kiện Heart of the Ocean nổi tiếng của Titanic.

Cũng được chọn từ bộ sưu tập trang sức cao cấp Eden The Garden of Wonders của Bulgari, Hathaway được giao nhiệm vụ là ra mắt tác phẩm tại Cannes 2022.

Chiếc vòng cổ có viên sapphire Sri Lanka cắt lớp đệm, màu xanh hoàng gia, nặng 107 carat được treo trên dây chuyền nạm kim cương.

Anne Hathaway trông trẻ trung hơn trong lần xuất hiện tại Cannes 2022. Ảnh: Yahoo, Your Next Shoes.

Julia Roberts

Ngôi sao Pretty Woman diện bộ áo liền quần của Louis Vuitton với chiếc vòng cổ Chopard nổi bật, đính viên kim cương màu vàng 100 carat quý hiếm, được bổ sung bởi hỗn hợp kim cương với nhiều đường cắt và kích cỡ khác nhau.

Julia Roberts đeo trang sức của thương hiệu Chopard dự liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 75. Ảnh: Invision.

Kat Graham

Tại sự kiện ra mắt phim Top Gun: Maverick, Kat Graham đeo chiếc vòng cổ và hoa tai từ bộ sưu tập Torsade de Chaumet của Chaumet trên thảm đỏ.

Được biết đến là nhà chế tác trang sức độc quyền cho Hoàng hậu Joséphine Bonaparte thế kỷ 18 của Pháp, Chaumet là thương hiệu trang sức cao cấp có uy tín nhất của đất nước.

Thiết kế xoắn của mẫu dây làm cho đá quý trở nên sống động. Chiếc vòng cổ Torsade de Chaumet bằng vàng trắng đính nhiều viên kim cương nhỏ, treo hai viên kim cương tròn rực rỡ. Nó phù hợp với hoa tai kim cương có thiết kế xoắn tương tự.

Kat Graham trông sang trọng trong trang phục Chaumet dự thảm đỏ Cannes 2022. Ảnh: EPA-EFE.

Lady Amelia Spencer

Lady Amelia Spencer, cháu gái của Công nương Diana quá cố, đã đeo hoa tai từ bộ sưu tập Haute Joaillerie của Chopard. Đôi bông tai vàng trắng sang trọng được nạm ngọc lục bảo, màu sắc rực rỡ của chúng được tăng cường bởi những viên kim cương xanh lá xung quanh.

Sắc xanh của đôi hoa tai làm nổi bật bộ trang phục màu đen của Lady Amelia Spencer tại Cannes năm nay. Ảnh: Hello Magazine.

Katherine Langford

Nữ diễn viên người Australia đã hợp tác với hãng trang sức Thụy Sĩ Piaget cho bộ ảnh tại Cannes của cô.

Mẫu dây chuyền trở nên nổi bật trên thảm đỏ nhờ Langford đeo ngược chiếc Piaget cổ điển. Món phụ kiện này là một trong những thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập đồ trang sức cao cấp của Piaget.

Mẫu dây có những viên kim cương với nhiều hình dạng khác nhau được đặt phức tạp xung quanh viên ngọc lục bảo hình đệm. Langford kết hợp chiếc vòng cổ với đôi bông tai tinh tế - cũng từ bộ sưu tập đồ trang sức cao cấp của Piaget - có những viên kim cương marquise rực rỡ.

Katherine Langford đeo ngược Piaget trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Invision.

Viola Davis

Nữ diễn viên Viola Davis thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy màu vàng, đi kèm với kẹp tóc Boucheron và chiếc nhẫn phù hợp với tông màu trang phục của cô.

Chiếc kẹp tóc đính đá quý Fleur de Paradis là một trong những điểm nổi bật mới nhất trong bộ sưu tập đồ trang sức cao cấp Carte Blanche của Boucheron.

Món phụ kiện này có thiết kế hoa lá tự nhiên, đính đá quý màu hồng và kim cương bằng kim loại quý, tất cả đều được thực hiện với độ chính xác tuyệt vời.

Davis kết hợp trang sức trên đầu với chiếc nhẫn chim ruồi Hopi của Boucheron, cũng từ bộ sưu tập đồ trang sức cao cấp, có hạt beryl màu vàng 35 carat bên cạnh con chim ruồi đính kim cương.

Viola Davis diện trang sức của Boucheron dự Liên hoan phim Cannes 2022. Ảnh: Reuters.

Lori Harvey

Lori Harvey đã kết hợp chiếc váy màu vàng với vòng cổ và bông tai trang sức cao cấp của Messika.

Trong thiết kế trang trí bằng kim loại quý và ren tinh xảo đặc trưng của thương hiệu, chiếc vòng cổ Shards of Mirror từ bộ sưu tập Nữ hoàng tuyết của Messika giống như "một hồ nước vỡ tan thành nghìn mảnh bởi cơn thịnh nộ của nữ hoàng băng giá", được thương hiệu ví von với nhiều viên kim cương có kích cỡ hơn 100 carat.

Lori Harvey đến công chiếu bộ phim Final Cut. Ảnh: Fanaticbuff.

Matilda Anna Ingrid Lutz

Người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Italy mặc trang phục thời trang cao cấp của Chanel.

Bông tai Chanel Coco Crush vàng trắng phối kim cương của Brins de Diamants, nhẫn Lune và nhẫn Comète là những món đồ trang sức cao cấp pha trộn giữa thiết kế cổ điển với đương đại.

Đôi bông tai Coco Crush có hình dạng giống như những chiếc móc tai nghe, nhỏ giọt trong dòng kim cương lấp lánh.