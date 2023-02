Trang phục Valentine bước ra từ phim ảnh

Vào ngày Valentine, bạn có thể thử diện đồ dựa theo những nhân vật trong phim tình cảm kinh điển. Đây là một ý tưởng thú vị để làm mới buổi hẹn cùng nửa kia.

Diện đồ theo phim điện ảnh là ý tưởng thú vị cho buổi hẹn hò Valentine. Ảnh: Netflix.

Buổi hẹn hò nhân dịp Valentine có lẽ sẽ đặc biệt hơn một chút và bạn sẽ muốn mặc đẹp để ghi dấu kỷ niệm lãng mạn cùng nửa kia.

Theo Elle, trang phục Lễ Tình nhân lấy cảm hứng từ các tựa phim tình yêu là một trải nghiệm rất đáng thử. Dưới đây là 6 gợi ý mà bạn không thể bỏ qua.

Phong cách Barbiecore của cô nàng Hallie Richmond là một gợi ý đáng thử. Ảnh: UNITED ARCHIVES GMBH.

My Date With the President’s Daughter

Thời gian qua, trào lưu Y2K với cách ăn diện của thập niên 2000 được rất nhiều tín đồ thời trang trên toàn thế giới lăng xê mạnh mẽ.

Nếu bạn là một trong số đó, cảm hứng từ bộ phim My Date With the President’s Daughter (tạm dịch: Buổi hẹn với con gái ngài Tổng thống) của đạo diễn Alex Zamm là một gợi ý không tồi.

Theo đó, bạn có thể học theo phong cách Barbiecore (mặc như búp bê barbie) của quý cô Hallie Richmond.

Một chiếc váy làm từ chất liệu satin bóng với tông màu hồng chủ đạo chắc chắn sẽ khiến bạn nổi bật.

Thêm vào đó, chiếc dây chuyền lấp lánh cùng đôi guốc đế thấp sẽ giúp cho outfit lộng lẫy hơn.

Phong cách cổ điển với đầm tay bồng là đặc trưng của nhân vật Lara Jean. Ảnh: Netflix.

To All the Boys: P.S. I Still Love You

Nếu bạn chưa quên những buổi hẹn hò lãng mạn, ngọt ngào song không kém phần hài hước của đôi trẻ Lara Jean và Peter trong To All The Boys: P.S. I Still Love You (tạm dịch: Gửi các chàng trai: Em vẫn yêu anh), đây có thể là ý tưởng trang phục cho buổi hẹn Valentine của bạn.

Trong bộ phim này, phong cách rom-com (romantic comedy) cổ điển chính là "thương hiệu" đặc trưng của Lara Jean.

Theo đó, bạn hãy sắm cho mình một chiếc váy đỏ tay bồng đính nơ cùng kẹp tóc lấp lánh. Để hoàn thiện tổng thể, quần tất đen cùng đôi guốc Mary Jane item không thể thiếu.

Nữ chính của Insercure lựa chọn chiếc đầm có đường cắt xẻ gợi cảm. Ảnh: HBO.

Insercure

Phong cách quyến rũ, gợi cảm đang là mốt. Nếu yêu thích điều này, tủ quần áo của quý cô Molly Carter trong Insercure (Bấp Bênh) chính là nguồn cảm hứng bất tận dành cho bạn.

Tiêu biểu, những chiếc đầm maxi dệt kim với thiết kế cắt xẻ phần eo, tay táo bạo, ôm sát cơ thể được cô nàng trưng diện nhiều trong phim. Mặc thiết kế này, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn trong mắt nửa kia.

Bên cạnh đó, một đôi sandals đơn giản sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong cuộc hẹn.

Rachel theo đuổi phong cách sang trọng khi hẹn hò cùng người yêu. Ảnh: Sanja Bucko.

Crazy Rich Asians

Chắc hẳn hầu hết cô gái đều mong muốn có một cuộc tình đẹp như Rachel trong bộ phim đình đám Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á).

Trong phim, bạn có thể thấy Rachel thường xuyên mặc những mẫu váy có màu sắc rực rỡ, phối cùng trang sức bằng vàng. Đây là outfit cô thường diện để hẹn hò và gặp mặt gia đình của Nick Young.

Bằng cách mặc theo Rachel, bạn sẽ nâng tầm vẻ ngoài của mình trông sang trọng và thời thượng hơn. Bộ đồ này phù hợp với những nơi hẹn hò có phần lấp lánh, lộng lẫy.

Cô nàng Ruby luôn tài tình trong việc kết hợp giữa trang phục và phụ kiện đẹp mắt. Ảnh: Netflix.

Sex Education

Nếu bạn đang trông đợi một điều gì đó táo bạo hơn, trang phục từ buổi hẹn hò đôi giữa Eric-Adam và Otis-Ruby trong Sex Education (Giáo dục giới tính) cũng là một gợi ý đáng xem xét.

Chiếc váy và đôi bông tai to bản có cùng họa tiết hoa văn sặc sỡ là những gì mà cô nàng Ruby mách bạn.

Ngoài ra, anh chàng Eric cũng có thể giúp các nàng làm mới diện mạo của mình. Bộ quần áo lấp lánh màu sắc và kẻ mắt cùng màu khiến bạn có vẻ ngoài nổi bật hơn cả.