Trang phục tôn nét quyến rũ của thương hiệu Mr Crazy & Lady Sexy

Trong khung cảnh bữa tiệc sang trọng, những bộ đồ được may theo lối tối giản, cắt xẻ lạ mắt giúp phái đẹp trông sành điệu, mạnh mẽ hơn. Trang phục của Mr Crazy & Lady Sexy có tính ứng dụng cao, phù hợp cho mọi tình huống, từ không gian văn phòng, các buổi hội nghị, tiếp khách, đến những buổi dạ tiệc sang trọng. Ảnh: BTC.

Xanh cổ điển - gam màu chủ đạo năm 2020 - cũng được áp dụng một cách khéo léo qua các thiết kế dạng vảy nổi bật. Tinh thần phóng khoáng, tự do và mãnh liệt càng thể hiện rõ nét hơn qua các bước catwalk dứt khóat của dàn người mẫu. Những bộ trang phục này rất phù hợp cho bữa tiệc sôi động buổi tối. Không cần quá cầu kỳ, các cô gái chỉ cần nhấn nhá bằng cách đeo thêm đôi hoa tai ngọc trai.

Bên cạnh trang phục dành cho phụ nữ, thương hiệu còn hướng đến nam giới thông qua các thiết kế mang chất liệu rũ thoải mái. Diễn viên Đức Hải đã thể hiện thành công hình ảnh quý ông lịch lãm, đầy sức hút khi diện đồ tông trắng - be. Ảnh: BTC.

Điệu khiêu vũ của Lệ Thu được coi như màn chào kết ấn tượng nhất trong các đêm diễn ra Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. Từ nữ doanh nhân ngành Y, Lệ Thu trót phải lòng và có niềm đam mê với thời trang. Câu chuyện sáng lập nên thương hiệu Mr Crazy & Lady Sexy cũng gắn liền với cô - người phụ nữ quyến rũ, tinh tế, bí ẩn - đã làm say đắm Mr Crazy của đời mình. Ảnh: BTC.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

