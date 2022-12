Trang phục sặc sỡ của cổ động viên tại World Cup 2022

Trong trang phục truyền thống, những người hâm mộ Ecuador hô to câu khẩu hiệu "Si se puede" (tạm dịch: Chúng ta có thể). Họ cảm thấy tự hào về “Tricolor” - tên gọi khác của đội tuyển quốc gia nước này - và giành nhiều lời cảm thán cho HLV Gustavo Alfaro. Đại diện tới từ Nam Mỹ đã bị loại khỏi World Cup 2022 sau khi để thua Senegal với tỷ số 1-2. Ảnh: Darko Vojinović/AP.

Người hâm mộ Argentina tạo dáng với mặt nạ Lionel Messi và Angel Di Maria. Đội bóng xứ tango lần lượt hạ gục Mexico, Ba Lan và điền tên vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng C. Qua từng trận đấu, cổ động viên trên toàn thế giới đều mong chờ màn biểu diễn ấn tượng của chủ nhân của 7 quả bóng vàng. Ảnh: Michael Regan/FIFA.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.