Trang phục nhăn khiến Khổng Tú Quỳnh bị chê trên thảm đỏ

Tham gia cùng sự kiện với Angela Phương Trinh, Diễm My 9x có phần thể hiện đúng với dresscode của chương trình. Cô lựa chọn thiết kế chất liệu denim kèm theo phụ kiện móng tay sáng tạo từ chất liệu này. Song, cách lựa chọn màu trong trang phục của Diễm My khá bất ổn khi cô diện denim màu sáng từ đầu đến chân. Theo Elle, denim màu sáng sẽ giúp tạo điểm nhấn và màu tối sẽ giúp thon gọn. Do đó, Diễm My 9x vẫn chưa tạo được điểm nhấn khi trang phục của cô mang một màu, thậm chí thiếu khi những đường cắt xẻ. Carpet Check đánh giá 7,5/10. Ảnh: FB Vu Pham Diem My.