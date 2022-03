Trang phục Người Dơi ngày càng thực tế

Trải qua nhiều thay đổi, trang phục Người Dơi đang dần hoàn thiện, sát với thực tế hơn.

Trang phục đã trở thành yếu tố giúp củng cố danh tiếng của Người Dơi. Batsuit thay đổi qua từng thời kỳ. Từ hình ảnh có phần đơn giản nhưng gọn gàng của Adam West đến phiên bản mạnh mẽ mà Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale và Robert Pattinson diện.

Khi nhà thiết kế trang phục Glyn Dillon nhận được lời mời làm trang phục cho The Batman, điều đầu tiên anh ấy lo lắng là phác thảo kích thước phần tai của bộ Batsuit. "Vì một số lý do, người hâm mộ rất coi trọng yếu tố này", Glyn Dillon chia sẻ với CNN.

Qua từng thời kỳ, các chi tiết trong Batsuit luôn gây chú ý. Trong Batman Forever (1995) và Batman & Robin (1997) phần cơ bắp trên trang phục trở thành điểm nhấn. Chiếc mặt nạ dị dạng, đôi tai sắc nổi tiếng khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình năm 1943.

Qua từng thời kỳ, trang phục của Người Dơi được làm mới, thực tế hơn. Ảnh: CNN.

Bất chấp mọi thay đổi, sức hút của trang phục Người Dơi là không thể phủ nhận. Robert Pattinson nói với GQ: "Ngay khi mặc bộ đồ đó, bạn bắt đầu cư xử theo cách đặc biệt".

Trang phục mang tính thực tế

Trong The Batman, trang phục của người Dơi tập trung vào chủ nghĩa hiện thực. Bộ đồ được thực hiện bởi Glyn Dillon, Jacqueline Durran và Dave Crossman. Hai nhà thiết kế Glyn Dillon và Dave Crossman đã làm việc cùng nhau trong những dự án nổi tiếng như Rogue One, Solo. Bên cạnh đó, Jacqueline Durran giành giải Oscar cho phần trang phục của dàn diễn viên Little Women.

Chia sẻ về trang phục trong The Batman, David Crossman cho biết: "Đây là phiên bản thực tế nhất của Batsuit. Chúng tôi đã loại bỏ nhiều yếu tố giả tưởng".

Trong bộ phim lần này, đạo diễn Matt Reeves muốn khắc họa hình ảnh triệu phú Bruce Wayne một cách thực tế nhất. Nhân vật này vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ. Bruce Wayne trẻ tuổi, đang vật lộn với cuộc sống và vai trò siêu anh hùng chiến đấu với tội phạm có tổ chức, nhân vật phản diện The Riddler.

Bộ đồ của nhân vật được xây dựng song song với cốt truyện này. Trang phục Người Dơi trong The Batman bao phủ bởi lớp áo giáp, phần khóa kéo lộ ra ngoài. Glyn Dillon cho biết chi tiết này giúp nhấn mạnh bộ đồ hướng đến tính thực tế.

Từng chi tiết nhỏ giúp trang phục của người Dơi trở nên ấn tượng hơn. Ảnh: Shutterstock.

Batsuit được mô phỏng theo kết cấu và chuyển động của áo chống đạn, cùng một chiếc thắt lưng tiện lợi, lấy cảm hứng từ trang phục cảnh sát. Trên mặt nạ, các nhà thiết kế trang trí thêm bằng những vết đạn, lõm. Bên cạnh đó, nhà thiết kế trang phục cho biết họ không thể che được hàm của Robert Pattinson. "Anh ấy có phần hàm đáng kinh ngạc, Dillon nói.

Sự phát triển của Batsuit

Kể từ khi nhân vật Batman xuất hiện lần đầu tiên trên loạt truyện tranh Detective Comics năm 1939, Batsuit đã phát triển từ một phiên bản sặc sỡ thành trang phục mang hơi hướm quân sự. Tác giả truyện tranh, Matthew K. Manning, cho biết: "Bộ đồ đã trở nên phức tạp hơn. Giờ đây, Batsuit giống các mảnh áo giáp được ghép lại với nhau. Trong khi trước đây, nó thực sự chỉ là đồ bó".

Ngân sách sản xuất lớn hơn cùng khả năng tiếp cận đến những vật liệu phức tạp giúp trang phục của Người Dơi phát triển. Crossman khẳng định: "Nhìn vào phiên bản cũ có thể thấy phần vải bị trùng xuống. Tuy nhiên, bộ Batsuit được thiết kế cho Adam West làm từ chất liệu tốt hơn một chút".

Batsuit trong The Batman mô phỏng hình dáng áo chống đạn. Ảnh: Jonathan Olley.

Công nghệ hiện đại giúp các nhà thiết kế có thể lập mô hình mọi thứ trên máy tính. Điều này giúp Batsuit dễ mặc hơn và cho phép đầu của người đội cử động.

Matthew K. Manning nhận thấy trang phục của Người Dơi đang trở nên thực dụng hơn. "Tôi nghi ngờ ngành công nghiệp này đang không tin tưởng vào trí tưởng tượng của khán giả hiện đại. Tuy nhiên, tôi thấy người hâm mộ quan tâm đến Người Dơi hơn kể từ bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan. Có vẻ họ đang đi đúng hướng", Manning nói.