Trang phục lấy cảm hứng từ quân đội của nhà thiết kế Thảo Nguyễn

Sáng tạo, đổi mới cùng một chút khác biệt so với phong cách thiết kế thường ngày, Thảo Nguyễn vẫn muốn gửi gắm thông điệp về sự hạnh phúc, những điều ngọt ngào trong cuộc sống qua tông màu bắt mắt. Phái đẹp không nhất thiết phải luôn yểu điệu, họ có thể tỏa sáng theo cá tính riêng của mình. Khi phong trào ủng hộ nữ quyền đang phát triển, bộ sưu tập này có thể cho thấy khả năng nắm bắt xu hướng của Thảo Nguyễn.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

