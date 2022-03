Trang phục lấy cảm hứng từ phim

Zendaya luôn là một trong những người đẹp sẵn sàng thử nghiệm nhiều vẻ ngoài mới lạ trên thảm đỏ. Vào tháng 12/2021, bạn gái Tom Holland diện bộ váy Valentino theo chủ đề mạng nhện tại buổi công chiếu phim Spider-Man: No Way Home. Để nổi bật hơn, người mẫu chọn mặt nạ lưới màu đen, đính kết lông vũ. Ảnh: Lofficiel USA, Page Six.