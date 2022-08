Trang phục hở lưng của phụ nữ

Các thiết kế để lộ lưng trần từng được diện với mục đích khoe làn da rám nắng. Hiện tại, nó được giới trẻ đón nhận theo hướng cá tính hơn.

Trong khi cộng đồng mạng phán xét người phụ nữ mặc hở lưng qua bàn phím, món đồ này đã trở thành cơn sốt mùa hè. Váy, áo giúp khoe trọn phần lưng trần gợi cảm đang được dàn sao khắp thế giới lăng xê. Theo L'Officiel, nó đang trở lại và được yêu thích bởi giúp thể hiện cá tính, phù hợp với thời tiết nóng.

Tùy văn hóa đất nước và quan điểm cá nhân, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Bỏ qua những tranh cãi, các thiết kế hở lưng vẫn được xem là món đồ đáng có của phái đẹp, đặc biệt là khi phong trào nữ quyền đang dần thay đổi ngành thời trang.

Hở lưng theo kiểu mới

Khi nhắc đến trang phục này, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bộ váy quyến rũ, sang trọng được khoét sâu ở phần lưng. Đó là cách Hoa hậu Olivia Culpo hay Hailey Bieber chọn vài tháng trước.

Tuy nhiên, với sự bùng nổ của thẩm mỹ Y2K, giới trẻ ngày nay đang mặc đồ hở lưng theo hướng cá tính, phù hợp với các hoạt động ban ngày hơn là những cuộc tiệc. Họ kết hợp áo hở lưng với các thiết kế hợp xu hướng như cargo pants hay váy cạp thấp xếp ly mang đậm hơi hướm cuối những năm 1990 đầu những năm 2000.

Những thần tượng xứ kim chi diện mốt hở lưng. Ảnh: jennierubyjane, lisa, Soyeon, Solar.

Jennie, Lisa của BlackPink, Somi, Solar từ nhóm Mamamoo là những ngôi sao xứ kim chi hưởng ứng trào lưu này trong khi văn hóa ăn mặc ở Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắt khe. Thậm chí, Soyeon (G)I-DLE còn gây sốc khi mặc áo len hở lưng, lộ cả nội y bên trong. Cô bị chỉ trích vì lối phối đồ gây phản cảm. Hồi tháng 7, khi chụp hình tạp chí chung với cả nhóm, Soyeon cũng gây tranh cãi với mốt quần không đáy.

Trong thời trang, các ranh giới thường không được phân chia rõ ràng. Như Vogue nhận định: "Thời trang là chủ đề mang tính chủ quan nên các ý kiến cũng có sự khác nhau giữa các tầng lớp". Do đó, chiếc áo hở lưng và người mặc nó cũng trở thành “nạn nhân” của những lời chê bai, chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trong khi đó, số khác lại cho rằng nó giúp phụ nữ thoát khỏi chiếc gông vô hình đã trói buộc họ qua nhiều thế hệ.

Như Bella Hadid hay Kendall Jenner, họ luôn cho thấy vẻ tự tin khi đi dạo phố trong những chiếc áo cắt xẻ, khoét lưng táo bạo phối cùng quần đồng điệu hay jeans cạp thấp. Thay vì những lời nói mang tính phán xét, họ lại được ca ngợi ăn mặc hợp thời và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Những chiếc áo khoe lưng thể hiện nét gợi cảm nhưng không kém phần cá tính. Ảnh: BackGrid.

Bella Hadid từng chia sẻ: “Ngày nay, sao lại phải quan tâm đến lời nói của người khác. Từ khi không cần stylist và tự định hướng phong cách cho bản thân, tôi cảm thấy được là chính mình khi mặc những gì trái tim mách bảo”.

Món đồ từng giúp phụ nữ khoe làn da rám nắng

Lý do trang phục hở lưng được ưa chuộng trở lại là sự hồi sinh của xu hướng lộ quần thong (nội y dây). Phần lưng khoét sâu đến hông giúp những ngôi sao trông quyến rũ khi để lộ đồ bên trong.

Thực tế, thiết kế hở lưng xuất hiện lần đầu vào những năm 1920. Phải đến những năm 1930, chúng mới trở thành mốt đình đám, thay thế cho các chiếc váy ngắn và rộng. Vào thời điểm đó, hầu hết phụ nữ mặc đồ hở lưng với mục đích duy nhất là khoe làn da rám nắng. Đồ hở lưng ở thời điểm đó đã được xem như món đồ “bất tử”.

Lúc bấy giờ, nhà thiết kế Madeleine Vionnet nổi tiếng với việc tạo ra những chiếc váy bó sát cơ thể bằng chất liệu sa tanh, lụa và voan. Điều này tạo ra sự cân bằng tinh tế giữa thanh lịch và gợi cảm. Trong khi đó, Glenn Martend lấy cảm hứng từ Belle Époque (từ tiếng Pháp có nghĩa là "thời kỳ tươi đẹp", từ khoảng thế kỷ 19) để tạo ra những chiếc váy hở lưng bồng bềnh.

Mireille Darc mặc bộ váy hở lưng mang tính biểu tượng. Ảnh: Vogue.

Trong bộ phim hài, kinh dị về điệp viên của Pháp năm 1972 - The Tall Blond Man with One Black Shoe, Mireille Darc đã thu hút được nhân vật chính nhờ mặc chiếc váy có vết cắt sâu ở lưng. Qua nhiều năm, chiếc váy này và thiết kế đính sequin bạc được Jane Fonda mặc trong phim Klute đã trở thành một phần huyền thoại của văn hóa thời trang.

Sau nhiều năm, thiết kế hở lưng tiếp tục trở thành đề tài nóng của các tạp chí lớn khi Hailey Bieber tăng nhiệt cho thảm đỏ Met Gala 2019 trong bộ váy hồng nhạt. Cô để lộ chiếc quần trong cùng tông váy. Tiếp đó, Matthew Williams tạo ra những sản phẩm giúp phụ nữ khoe phần thân sau gợi cảm và được Kim Kardashian lăng xê nhiệt tình.

Một trong những điểm nhấn cho sự hồi sinh của trang phục hở lưng là khoảnh khắc Gigi hất mái tóc dài của mình tại show Jacquemus Thu - Đông 2021. Hành động này của cô làm lộ rõ phần lưng trần gợi cảm. Đây cũng là niềm cảm hứng để các nhà thiết kế trẻ tạo ra những sản phẩm tôn vinh cơ thể phụ nữ sau đó.

Cách mặc không phản cảm với áo hở lưng

InStyle cho rằng diện mốt hở lưng theo kiểu flossing (chỉ nha khoa) mới bắt kịp xu hướng hè 2022. Nó được đặt tên như vậy bởi có sự xuất hiện của những sợi dây chồng chéo trên người. Beyoncé, Christina Aguilera và Brittany Spears là những ngôi sao từng làm bùng nổ phong cách này.

Hiện tại, giới trẻ mặc kiểu đồ này theo hướng ít thô bạo và gợi cảm một cách tinh tế hơn. Chẳng hạn, họ kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng. Nếu thích thể hiện cá tính, bạn có thể bắt kịp xu hướng để lộ nội y có phần đai logo thương hiệu.

Áo hở lưng kết hợp đan dây đang được giới trẻ yêu thích. Ảnh: InStyle.

Đối với những ai theo đuổi phong cách athleisure, hãy thử phối cargo pants (quần túi hộp) với áo hở lưng. Công thức này giúp tiết chế phần nào nét gợi cảm khi phần dưới thể hiện nét bụi phủi. Hơn nữa, việc mặc áo hở lưng ôm sát phía trên và quần rộng thùng thình giúp tạo hiệu ứng tôn dáng hiệu quả.

Không nhất thiết phải là những chiếc áo khoét, bạn cũng có thể bám xu hướng hở lưng với thiết kế bra sport đơn sắc.

Dù mặc theo kiểu nào, bạn cũng nên nhớ chọn đồ phù hợp với hoàn cảnh. Hãy mặc món đồ bản thân cảm thấy tự tin, không phải bắt chước theo bất kỳ ai. Hơn hết, trong thời đại này, phụ nữ hoàn toàn tự chủ về cách chọn trang phục, thể hiện cá tính.