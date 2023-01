Trang phục của Lily Collins trong 'Emily in Paris 3'

Theo Insider, Emily (do Lily Collins thủ vai) mặc gần 50 bộ trang phục trong suốt mùa 3 của bộ phim Emily in Paris. Tủ quần áo của Emily trong mùa thứ ba vẫn nhất quán với phong cách trẻ trung từ các mùa trước. Trong tập 5 của mùa 3, Emily diện bộ đồ tắm kẻ ô vuông màu xanh lá cây của Leslie Amon kết hợp với chiếc kính râm LG R Twiga màu trắng và đôi sandal bệt có khóa Raffia của Tod mang lại cho bộ trang phục cảm giác cổ điển. Ảnh: Emily in Paris 3.