Trang phục của Lee Yu Bi tại lễ cưới Lee Seung Gi bị phản ứng

Theo tờ Sports Chosun, diễn viên Lee Yu Bi đang trở thành tâm điểm tranh luận khi diện thiết kế màu hồng nổi bật, được cho là lấn át cô dâu tại lễ cưới Lee Seung Gi - Lee Da In diễn ra ngày 7/4 tại Grand Intercontinental Seoul Parnas ở Gangnam-gu, Seoul.

"Trong khi nhiều ngôi sao dự lễ cưới của Lee Seung Gi - Lee Da In đều diện trang phục tối màu thì Lee Yu Bi lại mặc thiết kế màu hồng. Cô ấy muốn nổi bật hơn em gái mình hay sao"; "Lee Yu Bi kém tinh tế khi chọn thiết kế màu hồng"; "Nhìn tổng thể trang phục của Lee Yu Bi rối rắm, không đẹp"... là những bình luận từ các tài khoản mạng.

Theo tờ Kbizoom, khi dự lễ cưới ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ thường mặc trang phục tối màu, đề cao sự giản dị để thể hiện sự tôn trọng với cô dâu, chú rể.

Phần lớn nam giới sẽ mặc vest đen, trong khi khách nữ chuộng tông màu đen, be hoặc càng tối càng tốt. Đặc biệt, khách mời nữ sẽ tránh mặc màu trắng và trang điểm hài hoà để không nổi bật hơn cô dâu.

Tại lễ cưới của Lee Seung Gi - Lee Da In, các nghệ sĩ như Yoo Jae Suk, Lee Kyung Gyu, Han Hyo Joo... đều chọn trang phục đen xám, tối giản nhưng lịch sự, sang trọng.

Lee Seung Gi và Lee Da In tổ chức lễ cưới tại Grand Intercontinental Seoul Parnas ở Gangnam-gu, Seoul vào chiều 7/4. The Fact cho biết hôn lễ có khoảng 700 khách mời.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết khách sạn nơi diễn ra hôn lễ chật kín phóng viên. Buổi lễ được tổ chức riêng tư, thắt chặt an ninh. Theo Hankyung, khu vực sảnh chờ nơi khách mời chụp hình, phóng viên và khán giả không được vào trước thời gian quy định.

Lee Yu Bi (32 tuổi) bắt đầu sự nghiệp vào năm 2011 với sitcom Vampire Idol. Cô nổi tiếng qua các bộ phim như Gu Family Book, The Innocent Man... Trước đó, cô được biết đến với vai trò con gái nữ diễn viên Kyeon Mi Ri và chị gái của Lee Da In.

