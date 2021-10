Trang phục của Honey Lee khi đóng vai con dâu nhà tài phiệt

Honey Lee dùng trang phục để thể hiện vẻ ngoài quý phái của nhân vật con dâu nhà tài phiệt. Cô mặc các thiết kế đắt đỏ từ nhiều nhà mốt cao cấp.

Gu thời trang với nhiều đồ hiệu đắt đỏ

Sức hút của bộ phim One The Women giúp Honey Lee nhận nhiều lời khen. Theo Insight, bộ phim đang có tỷ suất người xem ấn tượng. Rating tăng cao vào tập 3 với tỷ suất người xem trung bình là 12,7%, thời điểm cao nhất đạt 16,4%. Honey Lee thủ vai Jo Yeon Joo và Kang Mi Na, hai phụ nữ có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách đối lập. Sau một tai nạn, công tố viên Jo Yeon Joo bất đắc dĩ trở thành Kang Mi Na - con dâu của tập đoàn tài phiệt. Để xây dựng hình ảnh quý phái, nữ diễn viên dùng đến nhiều đồ hiệu đắt đỏ. Trong tập 2, cô diện thiết kế trị giá 4.020 USD tông đen phối ren của Dolce & Gabbana. Mặt khác, Honey Lee mang đến tạo hình trẻ trung với mẫu áo dạ tweed 2.897 USD từ Gucci. Mẫu blazer tông hồng nổi bật của Plan C được bán với giá 1.043 USD . Không chỉ dừng lại ở trang phục, nữ diễn viên đầu tư thêm vào trang sức với khuyên tai trị giá 8.320 USD . Trong nhiều cảnh quay, Honey Lee xách túi của Gucci có giá 3.980 USD và phụ kiện 4.200 USD từ Fendi. Ảnh: sbsdrama.official, honey_lee32, Farfetch, Gucci, Fendi.

Xây dựng hình tượng quý phái qua trang phục

Nhân vật của Honey Lee trong phim để lại ấn tượng với hình ảnh sang trọng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên không ngại thử thách bản thân khi khoác lên mình những thiết kế có màu sắc nổi bật như hồng, vàng hoặc xanh. Áo sơ mi với họa tiết cá tính, phom dáng cách điệu thường xuyên xuất hiện cùng nhân vật. Ngoài ra, blazer là thiết kế không thể thiếu khi xây dựng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ. Một điểm nhấn giúp hình tượng của Honey Lee thêm thời thượng là trang sức. Các bộ đồ của nữ diễn viên được phối thêm loạt khuyên tai, dây chuyền và đồng hồ đính đá. Ảnh: sbsdrama.official, Theqoo, Naver.