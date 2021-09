Trang phục của Elvis Presley được bán đấu giá triệu USD

Công ty Kruse GWS Auctions báo cáo đây là mức giá kỷ lục cho quần áo biểu diễn của người nổi tiếng.

Bộ áo liền quần do Bill Belew thiết kế được công ty Kruse GWS Auctions tổ chức đấu giá ngày 4/9. Trang phục mang tính biểu tượng của ngôi sao quá cố Elvis Presley mặc tại chuỗi các buổi biểu diễn được bán đấu giá hơn 1 triệu USD .

Brigitte Kruse - người đứng đầu Kruse GWS Auctions chia sẻ: "Bộ đồ biểu diễn của Elvis Presley không chỉ xác lập mức bán đấu giá kỷ lục thế giới mà còn khẳng định sự tôn kính và tình yêu mọi người dành cho huyền thoại âm nhạc". Trước khi lên sàn đấu giá, bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập cá nhân hơn 30 năm.

Bộ trang phục biểu diễn của ngôi sao quá cố có mức giá khởi điểm là 350.000 USD . Ảnh: Elvis Presley.

Nhà đấu giá kỷ vật giải trí chuyên về những người nổi tiếng mở bán giá thầu là 350.000 USD cho bộ áo liền quần và áo choàng là 50.000 USD .

Trang phục này được cố nhạc sĩ mặc trong các buổi biểu diễn ở Madison Square Garden năm 1972 tại thành phố New York, Mỹ.

Nhiều kỷ vật khác của Elvis Presley cũng rao bán thành công trong các cuộc đấu giá. Bao gồm lọ đựng những lọn tóc của ông được bán với giá 72.500 USD , mũ bảo hiểm đua xe mà ca sĩ quá cố đội trong phim Viva Las Vegas có giá bán là 23.750 USD , chiếc áo đuôi tôm trong phim Frankie & Johnny được bán với giá 75.000 USD , đôi boots biểu diễn với giá 28.750 USD , bản phổ ca khúc Comeback '68 có giá 15.000 USD , dao cạo điện hiệu Schick có giá 3.000 USD và thắt lưng hình đại bàng do Mike McGregor thiết kế được bán với giá 25.000 USD .

Nhiều món đồ của cố nhạc sĩ cũng được rao bán thành công tại các phiên đấu giá. Ảnh: Royal Trilogy.

Bên cạnh đó, Kruse GWS Auctions cũng hợp tác với vợ cũ của Presley là Priscilla và bắt đầu đấu giá trực tiếp cho bữa trưa riêng tư với cô ấy.

Priscilla nói với People: "Tôi từng có quan điểm khác về những vụ mua bán đấu giá này nhưng tôi dần nhận ra sản phẩm sẽ có giá trị nếu được công chúng coi trọng".

Một phần số tiền thu được từ cuộc đấu giá bữa trưa với Priscilla sẽ chuyển cho Dream Foundation - tổ chức hỗ trợ những người lớn mắc bệnh nan y và gia đình của họ.

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Elvis Presley từng biểu diễn bốn buổi hòa nhạc "cháy vé" tại Madison Square Garden. Sau sự kiện, cố nhạc sĩ giới thiệu album mới Elvis: As Recorded at Madison Square Garden. Những ca khúc này đạt vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Top 200 US Billboard Top Pop Albums và được chứng nhận ba đĩa bạch kim vào năm 1999 với doanh số hơn 3 triệu bản. Nó được xếp hạng là một trong những album trực tiếp bán chạy nhất trong những năm 1970.