Stylist bị chỉ trích khi trang phục biểu diễn của Brave Girls nhìn lộn xộn. Người hâm mộ cho rằng các bộ đồ lỗi thời dù là hàng hiệu đắt đỏ.

Mydaily đưa tin trang phục biểu diễn của Brave Girls bị người hâm mộ nhận xét là lỗi thời. Đa số các ý kiến chỉ trích đều hướng về stylist của nhóm.

Trình diễn ca khúc Thank You, các thành viên trong nhóm Brave Girls diện trang phục mang hơi hướm cổ điển. Tuy nhiên, cách kết hợp phom dáng, màu sắc khiến tổng thể trang phục có phần lộn xộn.

Trang phục của Brave Girls bị chê lỗi thời dù nhóm diện nhiều hàng hiệu. Ảnh: bravegirls.official.

Stylist đã sử dụng loạt hàng hiệu để phối đồ cho nhóm Brave Girls. Trang phục của Nam Yu Jeong đến từ thương hiệu Moschino. Mẫu áo chấm bi có giá 945 USD . Trang phục được phối cùng phụ kiện từ nhà mốt Gucci trị giá 450 USD . Yuna diện áo tank top của thương hiệu Dolce & Gabbana.

So với những MV cũ, trang phục của Brave Girls đã được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, cách phối đồ của stylist khiến tổng thể nhóm nhìn lộn xộn.

Trên các diễn đàn tại Hàn Quốc, khán giả để lại bình luận chê bai. Một số ý kiến cho rằng: "Tôi đã nghĩ đây là hình ảnh từ một chương trình âm nhạc của năm 2012".

Ngoài ra, nhiều người nhận xét trang phục của Brave Girls có phần kỳ quái, không đẹp bằng quần áo của vũ công phụ họa. Bên cạnh đó, người hâm mộ nhận định trang phục khiến các thành viên nhìn kém sắc.

Stylist nhận nhiều chỉ trích khi trang phục nhóm nhìn lộn xộn. Ảnh: Allkpop.

Trên Daum Cafe, loạt ý kiến khẳng định thời trang đời thường của các cô gái nhìn đẹp hơn trang phục trên sân khấu. Bởi vậy, người hâm mộ nhận thấy nhóm Brave Girls nên tự phối đồ biểu diễn.

Brave Girls trở lại với mini album thứ 6 Thank You vào ngày 14/3. Ca khúc Thank You thuộc thể loại retro pop trên nền disco funk.