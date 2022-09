Trang phục biểu diễn của Nayeon (TWICE)

Bộ trang phục mỏng, bó sát cơ thể Nayeon (TWICE) khiến khán giả cảm thấy không phù hợp.

Ngày 6/9, Insight đưa tin thành viên Nayeon của nhóm nhạc TWICE thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi thay đổi hình tượng ngây thơ, dễ thương sang trưởng thành, gợi cảm với bộ trang phục biểu diễn ca khúc Talk That Talk.

Nữ ca sĩ mặc bộ đồ dệt kim màu đen, ôm sát cơ thể, hợp với phong cách gợi cảm mà nhóm theo đuổi trong lần trở lại này. Tuy nhiên, bộ trang phục mỏng đến mức để lộ nội y của nữ ca sĩ. Người hâm mộ lo ngại điều này gây bất tiện cho Nayeon khi biểu diễn.

Bộ trang phục được cho là quá gợi cảm của Nayeon. Ảnh: Insight.

Bên cạnh đó, khán giả cũng dành lời khen ngợi cho tỷ lệ cơ thể cân đối của thành viên nhóm nhạc TWICE. Họ cho rằng bộ trang phục đã tôn được vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng của Nayeon. Trong lần quảng bá ca khúc Heart Shaker, Nayeon cũng nhận được lời khen ngợi tương tự cho vòng eo nhỏ và khung xương hông rộng của mình.

Nhiều khán giả dành lời khen cho tỷ lệ cơ thể của Nayeon. Ảnh: Insight.

Mini album Between 1&2 đánh dấu sự trở lại của TWICE sau khi cả 9 thành viên tái ký hợp đồng với công ty quản lý JYP Entertainment vào tháng 7. Theo trưởng nhóm Jihyo, TWICE muốn thử nghiệm những phong cách âm nhạc cũng như hình tượng mới mẻ sau khi gia hạn hợp đồng.

Ca khúc chủ đề Talk That Talk mang phong cách thập niên 1990, có giai điệu sôi động, đậm chất mùa hè. Các thành viên của TWICE mặc những bộ trang phục gợi cảm khác xa hình tượng ngọt ngào, trong sáng trước đây. Tuy nhiên, khán giả cảm thấy trang phục mà 9 cô gái mặc giống nội y, không phù hợp để biểu diễn.