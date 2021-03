Trang Pháp: 'Bố mẹ bắt bỏ nghề khi tôi mặc sexy'

Trang Pháp cho biết gia đình không thích cô đi hát nhiều và mặc trang phục hở. Đó là lý do cô tập trung cho công việc sáng tác, viết nhạc phim.

Vừa qua, Trang Pháp có tâm thư gửi ViruSs xoay quanh vấn đề khen chê trong âm nhạc. Trước đó, ViruSs đánh giá Trang Pháp viết lời cho Chi Pu “dở và không có kiến thức thanh nhạc”. Trang Pháp khẳng định cô đón nhận mọi lời đánh giá nhưng văn minh. Theo cô việc bình luận về hình thể, kiến thức người nghệ sĩ không phải hành động đóng góp cho âm nhạc. Trang Pháp có cuộc trao đổi với Zing về những tranh cãi này.

- Gần đây, chị viết tâm thư về việc khen chê trong âm nhạc gửi ViruSs. Vụ việc gây xôn xao và có nhiều luồng ý kiến. Một số khán giả đồng tình với chị nhưng số khác cho rằng phải có khen chê, âm nhạc mới phát triển. Chị nghĩ sao?

- Câu chuyện đó đã qua rồi và tôi không muốn nhắc lại. Khi ngồi ở đây, đối mặt với câu hỏi này, tôi chỉ muốn nói rõ hơn về quan điểm cá nhân trong âm nhạc, không phải cố tình khơi gợi vấn đề để tạo ồn ào hay những hiểu lầm không đáng. Nếu muốn nổi tiếng, tôi có cả nghìn câu chuyện khác để chia sẻ.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là hãy khen chê sản phẩm một cách văn minh, đừng xúc phạm người nghệ sĩ. Tôi lên án việc nhận xét vượt quá giới hạn, được nói bằng những lời lẽ không hay, rằng cô A mông lép, cô B ngực to, cô C không có kiến thức, cô D không ra hồn người…

Khi muốn “nêu quan điểm cá nhân để đóng góp cho nền âm nhạc” thì việc body-shaming, chê bai cơ thể, xúc phạm kiến thức của người nghệ sĩ rõ ràng không đúng. Nếu nhận xét với tư cách đồng nghiệp, đừng dùng giọng điệu nào của người “bề trên” để nói về sản phẩm, nói về nhau.

Điều thứ 2, tôi không cổ xúy cho việc làm nhạc thảm họa. Tôi không bênh, khen chê một sản phẩm nào nên tôi mong mọi người hiểu tôi chỉ muốn nêu lên quan điểm cá nhân về những nhận xét vượt quá giới hạn.

"Khán giả định kiến từ khi tôi phổ lời cho Chi Pu"

- Khi nghe những lời chê từ ViruSs, thậm chí anh ấy nhận xét chị “viết lời dở kinh khủng, không có kiến thức về nhạc”. Cảm xúc của chị thế nào?

- Như tôi đã nói, bạn hãy khen chê sản phẩm, nhưng đừng xúc phạm người nghệ sĩ, đặc biệt nhận xét “không có kiến thức” khi bạn chưa biết gì về họ.

Tôi may mắn được hợp tác nhiều nghệ sĩ như chị Thu Minh, đạo diễn phim điện ảnh, truyền hình. Họ đều là những nghệ sĩ đáng kính, có kiến thức và gu âm nhạc, không phải những người thừa thời gian và tiền bạc để đưa tôi viết những ca khúc thật dở cho họ.

Tôi tôn trọng những lời nhận xét mang tính chuyên môn, đóng góp. Tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những lời phê bình dù là thẳng thắn nhất từ khán giả. Viết một trăm ca khúc, có thiên tài cũng không tránh được một vài bài chưa hay. Nhưng những nhận xét hời hợt qua loa, nghe sai lời và phán xét, những lời nói mang tính xúc phạm, không đóng góp mà chỉ quy chụp thì chẳng phải mình tôi, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng khó nghe theo.

- Chị có những bài nhạc phim hay nhưng ca khúc viết lời cho Chi Pu gây ồn ào và được bàn tán nhiều hơn cả. Chị có lo ngại khán giả khi nhắc đến chị sẽ chỉ nhớ những ca khúc có ca từ vô nghĩa?

- Bố tôi thường nói, cuộc đời khắc nghiệt vì bạn làm 100 việc tốt chưa chắc đã ai nhớ, nhưng chỉ cần làm một việc chưa tốt, người đời nhìn vào đó mà quên hết những điều tích cực. Ca khúc tôi viết lời cho Chi Pu do nhà sản xuất Hàn Quốc sáng tác. Việc viết lời cho ca khúc nhạc dance nước ngoài rất khó, chưa kể bài hát tiếng Hàn này có hàng chục những nốt phi cao độ, hát như nói, đọc, nghe trong tiếng Hàn dễ thương lắm như “ốp-chá-nà”, “ồ-tố-kề”, nửa hát nửa rap nhưng chuyển sang tiếng Việt lại khó nghe, kỳ quặc.

Trước tôi có nhiều nhạc sĩ được mời viết lời cho bài đó nhưng kết quả không như ý. Sau rất nhiều gian nan, cuối cùng ê-kíp cũng lựa một phiên bản để ra mắt dù hơi khó nghe. Tôi xác định việc vấp phải ý kiến trái chiều là đương nhiên.

Với những người chỉ nhớ đến ca khúc đó và mặc định tôi viết lời dở, tôi nghĩ mình tôn trọng ý kiến của họ. Từ khi sáng tác đến giờ, tôi không phải chỉ có mỗi 1-2 ca khúc đó thôi. Trong công việc, không bao giờ tôi nghĩ mình đã giỏi rồi, lúc nào cũng cần học hỏi và cố gắng hơn. Họ chính là động lực cho tôi.

Trang Pháp cho biết cô không đi diễn nhiều bởi quy định từ gia đình. Ảnh: Phương Lâm.

- Với MV mới nhất của chị là ''Turn Up The Fire'', vẫn có một số khán giả cho rằng lời bài hát nhạt, không ý nghĩa. Chị phản hồi sao?

- Như tôi nói, việc khán giả định kiến với lời bài hát của tôi chỉ bắt đầu từ khi tôi phổ lời cho Chi Pu. Khi đã định kiến, mọi ca khúc tôi ra mắt sau này đều bị “soi” nhiều hơn. Tôi cũng đã quen với việc định kiến của khán giả từ những ngày đầu đến với âm nhạc.

Khán giả mặc định tôi là hot girl đóng phim và định kiến tôi không làm được gì. Dần dần, tôi vượt ra khỏi định kiến đó. Bây giờ tôi coi mọi việc như một định kiến thứ 2 tôi phải vượt qua.

- Hoạt động đã nhiều năm nhưng sự nghiệp ca hát của Trang Pháp được đánh giá là chưa nổi trội. Các sản phẩm của chị có lượt xem khiêm tốn. Theo chị, vì sao?

- Những ca khúc tôi sáng tác cho các nghệ sĩ khác may mắn có thành tích tốt, lọt vào top cao bảng xếp hạng… Còn những bài hát tôi viết cho bản thân lại kén người nghe hơn. Ví dụ ca khúc Turn Up The Fire, nhiều người hỏi tôi tại sao không ra ballad, bài tiếng Việt để nhiều view. Thế nhưng tôi lại thích làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, dù biết rằng ở Việt Nam, nhạc tiếng Anh chắc chỉ chạm đến 1% khán giả.

Nhiều người nói tôi thong dong, tôi cũng thấy như vậy. Tôi không ép bản thân hoạt động showbiz, phải đấu đá hay nổi tiếng. Tôi muốn làm những thứ mình thích và an toàn, tốt cho gia đình. Bản thân tôi không tham gia showbiz để ồn ào, mỗi ngày chạy show tất bật. Tôi chỉ muốn cân bằng giữa đam mê âm nhạc và cuộc sống gia đình.

"Bố mẹ không cho tôi diễn bar"

- Chị sinh ra trong gia đình gia thế, đủ đầy về kinh tế nên không áp lực phải nổi tiếng và kiếm nhiều tiền?

- Gia đình tôi cơ bản như bao người khác thôi. May mắn bố mẹ không bao giờ để cho tôi thiếu thốn về vật chật nhưng cũng không bao giờ dạy tôi kiểu tiêu tiền xả láng. Ngược lại, bố mẹ dạy tôi trân quý đồng tiền từ nhỏ. Một năm sau khi vào TP.HCM, tôi đã tự lập và không dựa dẫm vào kinh tế của bố mẹ. Do đó, sự thong dong xuất phát từ ý muốn chứ không phải hoàn cảnh gia đình.

Tôi tập trung sáng tác và ca sĩ chỉ như phần phụ, nhất là khi bố mẹ không thích tôi hoạt động showbiz. Hai, 3 năm đầu, bố mẹ tôi thậm chí phản đối quyết liệt. Bây giờ, tôi đi diễn nhiều hoặc về nhà lúc đêm hôm, bố mẹ cũng không thoải mái. Có giai đoạn thấy tôi xuất hiện nhiều trên tivi, bố mẹ gọi điện nhắc nhở.

- Ngoài việc đi diễn, gia đình có đặt ra cho chị yêu cầu nào khác?

- Bố mẹ không thích tôi đi diễn ở những nơi phức tạp như bar. Đương nhiên, không tránh được những chương trình, sự kiện nhãn hàng ở bar nhưng tôi hạn chế hết mức có thể. Với những MV gần đây, tôi cố gắng kiểm soát để bố mẹ không lo lắng.

Có một số sản phẩm của đoàn phim, tới set quay tôi mới biết kịch bản. Vì không muốn ảnh hưởng đến đoàn phim nên tôi chấp nhận làm theo kịch bản và đương nhiên sau đó, tôi là người chịu trận với bố mẹ.

Bố mẹ Trang Pháp từng mắng nữ ca sĩ vì cô mặc sexy trong sự kiện. Ảnh: Phương Lâm.



- Trang Pháp có phong cách thời trang khá sexy, nhiều lần mặc trang phục quyến rũ trong MV. Khi đó, bố mẹ chị phản ứng thế nào?

- Tôi nhớ có lần bố mẹ căng thẳng tới mức muốn tôi về lại Hà Nội. Hình như đó là một lần đi sự kiện. Bố mẹ cũng không thích tôi mặc đồ bơi chụp hình. Nhưng sau thời gian dần hiểu hơn về giới trẻ, bố mẹ đã thoáng hơn một chút.

- Một cô gái trẻ từng du học nước ngoài như chị liệu có khi nào cảm thấy khó chịu, muốn phản kháng khi bị gia đình kiểm soát như vậy?

- Đã có nhiều lần đấu tranh và những xung đột khi khoảng cách thế hệ và áp lực gia đình đặt lên vai tôi. Thêm vào đó là áp lực phải chứng minh cho bố mẹ thấy việc tôi vào TP.HCM là quyết định đúng đắn. Tất cả là gánh nặng rất lớn khiến tôi ngày nào cũng khóc trong 3 tháng đầu.

Nhiều bạn nghệ sĩ có bố mẹ thoải mái hơn, được làm sản phẩm dũng cảm. Tôi thì có những giới hạn không được vượt qua do gia đình đặt ra. Làm sản phẩm, chụp hình, chọn quần áo không được quá mức quy định.

Nhưng sau tất cả nhìn lại, tôi nghĩ nhờ những áp lực đó, tôi mới có cuộc sống bình yên bây giờ. Nếu không, có thể tôi đã lệch hướng, chạy theo những thứ phù du và giờ lại cảm thấy hối hận.

- Với cách thức làm việc thong dong, không áp lực nổi tiếng, hạn chế đi diễn, cuộc sống và kinh tế của chị như thế nào?

- May mắn công việc mang lại cho tôi cuộc sống bình ổn và không phải lo lắng quá nhiều về tài chính. Vừa được làm công việc yêu thích lại có được cuộc sống sung túc, tôi luôn trân trọng những gì sự nghiệp âm nhạc mang lại cho tôi. Tôi có tất cả thứ cần thiết như nhà cửa, xe cộ và không phải lo lắng về những vật chất cơ bản.

- Chị nói có cả nghìn câu chuyện để kể nếu muốn nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn này, chị có thể chia sẻ một câu chuyện khó quên nhất?

- 10 năm làm nghề không thể tránh được chuyện này chuyện kia dù bản thân không mong muốn. Tâm lý của tôi mỗi khi có sự việc xảy ra là luôn cố gắng giải quyết một cách ổn thỏa, văn minh nhất. Rất nhiều việc trong showbiz, tôi muốn lên tiếng nhưng kiềm chế để không đụng chạm người này, người kia.

Nếu đến bây giờ tôi chưa kể tức là tôi không muốn kể. Những câu chuyện đó mang tính đời tư. Ngay khi bắt đầu sự nghiệp, chuyện gia đình, đời tư, yêu đương, tôi đã hứa không phải chuyện đem lên mặt báo.

Trang Pháp hài lòng với cuộc sống sau 10 năm vào nghề. Ảnh: Phương Lâm.

- Chẳng nhẽ trong cả nghìn câu chuyện ấy không có kỷ niệm nào vui để có thể chia sẻ với khán giả sao?

- Những câu chuyện để gây sốc thường không vui. Những chuyện vui chia sẻ được tôi đã tiết lộ cả rồi. Tôi chỉ mong khán giả quan tâm tới sản phẩm chứ không phải drama hay chuyện tình duyên của tôi.

- Ngay cả một nghệ sĩ thong dong nhất và luôn né tránh lên tiếng về bất cứ sự vụ nào như chị cũng có cả nghìn câu chuyện gây sốc. Chứng tỏ showbiz rất phức tạp?

- Chính xác, tôi nghĩ bất kể ngành nghề nào cũng có những câu chuyện phức tạp. Nhưng riêng showbiz có thể phức tạp hơn bởi mọi sự việc đều được đưa ra ánh sáng. Do đó, tôi luôn cố né tránh những sự phức tạp đó.

Ai chơi với tôi 10 năm nay sẽ biết tôi đi diễn là về nhà, chơi với chó mèo hoặc nấu ăn chứ không đi chơi, giao lưu với mọi người nhiều. Nhưng tôi thấy vui khi hướng nội như vậy. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là được sống là chính mình.

- Hiện tại đời sống tình cảm của chị thế nào?

- Tôi độc thân vui vẻ và đang tận hưởng cuộc sống, âm nhạc.

- Người đàn ông như thế nào có thể chinh phục được Trang Pháp?

- Bố mẹ tôi khá khó nên cả việc lựa chọn bạn trai cho con gái cũng vậy. Nhưng bây giờ bố mẹ đã thoải mái hơn rồi và chỉ cần tôi tìm một người thật thà, yêu thương tôi là được. Bố mẹ không quan trọng phải đại gia hay đặt nặng vấn đề tài chính.