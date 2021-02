Sau khi chịu hàng loạt bình luận xúc phạm từ người dùng Internet, chủ tài khoản Instagram GC Beats đã gỡ bỏ bức hình duy nhất đăng trên trang cá nhân.

Tối 22/2, MV "Chúng ta của hiện tại" đã biến mất khỏi kênh YouTube chính thức của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Khi bấm vào liên kết đến MV của Sơn Tùng MTP, người dùng sẽ nhận thông báo: "Video này không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ GC".

Nguyên nhân dẫn đến việc này là MV Chúng ta của hiện tại được cho có giai điệu giống với Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" của nhà sản xuất GC Beats. Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" được đăng trên kênh GC từ tháng 9/2020.

Ngay sau đó, người dùng Internet Việt đã nhanh chóng tìm ra trang cá nhân Instagram được cho là của GC Beats, với khoảng 8.500 lượt theo dõi và duy nhất một bài đăng.

Trang Instagram GC sau khi xóa bỏ bức hình duy nhất là thành tích đạt 1 triệu lượt stream trên BeatStar. Ảnh: GC Beats.

Bức ảnh GC xóa có nội dung là thành tích đạt 1 triệu lượt stream trên trang mua bán nhạc BeatStar. Rất nhiều bình luận kém văn minh, thậm chí dùng từ ngữ thô tục, nhạy cảm từ người dùng Internet xuất hiện trong bức hình.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả đồng ý với cách hành xử của GC. Trong một bình luận trả lời khán giả, GC cho rằng nhà sản xuất nhạc phía Sơn Tùng thừa nhận đã tham khảo phần beat của anh. "Tôi đã nghe qua bài hát. Cách sắp xếp giai điệu, hòa âm, phối khí... quá giống nhau nên không thể cho rằng đây dừng ở mức tham khảo", anh viết.

Ngoài việc xóa hình, GC còn đăng tải 4 stories trên Instagram, thể hiện sự bất mãn khi sản phảm của bản thân bị ăn cắp.

"Bạn làm điều đúng đắn trong cuộc chơi, nhưng vẫn bị rơi vào cuộc chiến với những người trong ngành công nghiệp này từ khắp nơi trên thế giới. Thật nực cười. Bạn phải cứng rắn hơn. Không được để người khác lợi dụng bạn", anh viết.

Kế đến, GC cho rằng ai ở trong ngành công nghiệp làm beat cũng đều bị ăn cắp chất xám. "Chỉ có bạn biết con tim mình rung cảm như thế nào. Cho dù họ có làm lại hay khai thác sản phẩm của bạn để thu lợi riêng, đó vẫn là sự lặp lại của bạn...Là một nhà sáng tạo nội dung, bạn phải mạnh mẽ để vượt qua những tình huống này", anh chia sẻ.

GC có tên là Gary, hiện là nhà sản xuất âm nhạc sống tại thành phố Liverpool, Anh quốc. Ban đầu, anh là tay trống tại học viện nghệ thuật địa phương, sau đó chuyển sang làm beat từ năm 2008.

Chiều 23/2, video Bruno Mars Type Beat ''IS YOU MINE" cũng bị chủ nhân gỡ bỏ. Người nghe truy cập vào video nhận được thông báo: " Video không khả dụng. Video đã bị gỡ bởi người đăng tải”. Trước đó, GC cho biết đã liên hệ với Sơn Tùng để làm việc về vấn đề bản quyền.

Anh cũng bình luận trên kênh YouTube chính thức: “MV của Sơn Tùng sớm xuất hiện trở lại. Hãy thư giãn, tôi cũng mong đợi điều đó”.