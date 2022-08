Để giữ được lớp trang điểm lâu trôi trong mùa nóng ở Việt Nam, So Jung cho rằng có hai yếu tố bạn cần lưu ý.

Phong cách làm đẹp và thời trang của xứ sở kim chi từ lâu đã được đón nhận nồng nhiệt bởi giới trẻ Việt Nam. Bí quyết để có gương mặt thon gọn như idol hay làn da căng bóng trẻ trung luôn là điều khiến nhiều người tò mò.

Tại sự kiện My Soul Seoul, So Jung - nghệ sĩ make up người Hàn Quốc - chia sẻ với Zing một số mẹo trang điểm cho giới trẻ Việt để phù hợp với thời tiết.

So Jung có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với nhiều thần tượng, diễn viên Hàn Quốc. Cô hiện đảm nhận vai trò trang điểm chính cho Jang Won Young của nhóm nhạc IVE.

Làm sao để có khuôn mặt nhỏ?

Để khuôn mặt trông thon gọn giống như các thần tượng xứ kim chi, So Jung tiết lộ mọi người nên trang điểm để làm nổi bật phần mũi, mí mắt và cằm.

Chuyên gia trang điểm So Jung. Ảnh: NVCC.

“Những điểm này góp phần tạo ảo giác mặt nhô ra phía trước. Do đó, mặt sẽ trông nhỏ hơn nhiều”, cô giải thích.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đánh má hồng. Thông thường, nhiều người đánh vào phần gò má nhô lên khi cười. Thực tế, những bạn mặt to nên nhấn vào vị trí dưới mắt.

Về khâu đánh khối, So Jung khuyên mọi người nên đưa cọ từ sau ra trước để dễ kiểm soát, đồng thời giúp tổng thể trông tự nhiên hơn.

Mẹo trang điểm phù hợp với thời tiết Việt Nam

Không giống giới trẻ Hàn Quốc gắn liền với các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hay xe buýt, người trẻ Việt thường di chuyển bằng xe máy, đội mũ bảo hiểm trong thời tiết nắng nóng mùa hè. Điều này khiến mồ hôi ra nhiều, không giữ được lớp trang điểm.

So Jung cho rằng bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng việc chú ý vào phần mắt và da. Đầu tiên, bạn nên có loại phấn lót primer. Sản phẩm này có độ kiềm dầu tốt. Sau khi đánh lớp phấn lót, bạn mới bắt đầu tán màu mắt. Sau cùng, bạn dùng phấn phủ có kết cấu mịn lên trên.

So Jung khuyên: "Về phần da, để ngăn mồ hôi và dầu nhờ tiết ra, bước quan trọng là phải dưỡng da. Khi da được chăm sóc tốt, đủ nước sẽ ít tiết dầu giúp lớp make up lâu trôi hơn. Tương tự mắt, bước phấn phủ cho da cũng khá quan trọng".

So Jung đang đảm nhận vai trò make up cho Jang Won Young. Ảnh: Vlive.

Bí quyết để trông trẻ hơn tuổi

"Dù có đánh mắt hay môi đẹp mà da sần sùi, tổng thể cũng chẳng thể đẹp được", So Jung nói.

Với cô, da chính là yếu tố quan trọng quyết định vẻ ngoài của bạn trông trẻ hơn tuổi thật. Khi đánh nền, cô thường chú ý nâng độ sáng cho da, tạo độ bóng căng.