Trang điểm, làm tóc như Barbie

Trước khi phim điện ảnh Barbie công chiếu, giới mộ điệu đang tích cực đầu tư vào mái tóc, phong cách trang điểm, nails... bên cạnh váy áo màu hồng.

Diện mạo của Barbie do Margot Robbie thể hiện. Ảnh: Entertainment Pictures/Alamy

21/7 được ấn định là ngày công chiếu của bộ phim điện ảnh Barbie do Margot Robbie thủ vai nữ chính. Tưởng chừng xu hướng Barbiecore đã hạ nhiệt trong nửa đầu năm 2023, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại.

Màu hồng gắn liền với cô búp bê Barbie tiếp tục gây sốt giới mộ điệu. Tuy nhiên, không chỉ váy áo màu hồng, phong cách làm tóc, trang điểm, làm nail của nhân vật này cũng được đặc biệt quan tâm.

Hiện tại, nhân vật Barbie có tới 22 tông màu da, gần 100 màu tóc và thậm chí 5 hình thái cơ thể riêng biệt. Trước sự đa dạng đó, Byrdie đã trò chuyện cùng các chuyên gia làm đẹp hàng đầu tại Mỹ để tìm ra cách trở thành một Barbie hoàn hảo.

Để có mái tóc chuẩn Barbie cần phải tốn nhiều công chăm sóc. Ảnh: @Chris Appleton.

Mái tóc

Những lọn tóc xoăn bạch kim của Barbie là một trong những ấn tượng đầu tiên làm người khác nhớ đến nhân vật này. Song, xu hướng Babiecore hiện đại hoàn toàn phù hợp với bất kể màu tóc nào.

Trong bộ phim điện ảnh, Margot Robbie xuất hiện với kiểu tóc phồng to, đồ sộ, khá cổ điển. Đó là cách tuyệt vời để bắt đầu xây dựng hình ảnh Barbie.

"Để có được mái tóc đẹp thế này đòi hỏi chúng ta sử dụng dầu gội và dầu dưỡng tóc làm phồng chân tóc. Quy trình này sẽ giúp bổ sung độ ẩm, tăng cường độ bóng của tóc", Min Kim, Đại sứ toàn cầu L'Oréal Professionnel, nói.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia, chúng ta cũng nên sấy khô tóc bằng lược tròn kích thước lớn, đồng thời sử dụng thêm các loại serum dưỡng để bảo vệ tóc khỏi tác động nhiệt.

Kim cho biết kiểu tóc uốn cổ điển này phù hợp với mọi loại tóc và độ dài. Song, với những ai có mái tóc dày, điều này sẽ tốn nhiều thời gian hơn để làm xoăn.

Để giữ kiểu tóc lâu nhất có thể, chuyên gia khuyên chúng ta nên tập trung vào các sản phẩm chuẩn tạo độ phồng (mousse, kem tạo kiểu và sản phẩm tạo nếp). Ta cũng cần sấy khô tóc theo từng phần để nâng cao chân tóc, làm mượt từ phần chân tóc đến ngọn.

Gigi Hadid trong layout makeup chuẩn Barbie. Ảnh: @gigihadid.

Trang điểm Barbiecore

Tiếp theo, để đến gần hơn với hình ảnh Barbie, bạn sẽ cần phải trang điểm.

Theo Eddie Duyos, nghệ sĩ makeup chuyên nghiệp, chuyên gia tư vấn đào tạo quốc tế cho Make Up For Ever, má hồng, hàng mi cong như búp bê và đôi môi căng mọng là những đặc điểm nổi bật của nhân vật Barbie.

Trong đó, quan trọng hơn hết là việc tạo ra màu hồng cho làn da. Xét về nước da, phong cách Barbiecore yêu cầu một khuôn mặt được che phủ toàn diện. Duyos khuyên bạn nên lật môi dưới ra để kiểm tra màu sắc chính xác của đôi môi tự nhiên.

"Đây là bước đầu tiên để xác định tông màu cơ bản khi makeup, phải xem bạn phù hợp với màu nude hay hồng phấn", anh giải thích.

Fatima Thomas, chuyên gia trang điểm của MAC, cho biết màu hồng phù hợp với tất cả loại da vì có nhiều sắc thái hồng khác nhau.

"Để có một lớp makeup mềm mại, tự nhiên trên tông màu da từ trung bình đến nâu, bạn có thể thử dùng phấn nền là các màu hồng trung tính, mát mẻ", chuyên gia gợi ý.

Lông mi dày, mắt to cũng là một đặc điểm nhận dạng của nhân vật Barbie. Chúng ta sẽ cần một đường kẻ mắt nhẹ để bắt chước đôi mắt của búp bê và điểm nhấn thêm bằng phấn mắt màu sáng, đánh khối nhẹ nhàng.

Không nhất thiết phải sơn móng tay màu hồng để có diện mạo của Barbie. Ảnh: Glamour.

Móng tay

Barbie không bao giờ dự tiệc nếu diện mạo của cô ấy chưa hoàn chỉnh, đó là lý do bạn phải chăm chút cho cả đôi tay của mình.

Sonya Belakhlef, nghệ sĩ làm móng nổi tiếng, cho biết không nhất thiết phải sơn màu hồng để có được kiểu móng theo phong cách Barbie.

"Hãy sử dụng các màu nails có sắc tố đậm để tạo nên cảm giác hòa hợp khi theo đuổi xu hướng Barbiecore", cô lưu ý thêm.

Quan trọng không kém màu sắc là hình dạng móng tay, Belakhlef cho rằng móng tay Barbie có dáng hình tròn hoặc hình bầu dục. Song, bạn có thể tùy theo sở thích để lựa chọn phom móng, độ dài, ngắn cho phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Khi bộ móng đã hoàn tất, việc của chúng ta là nên bảo quản móng thật tốt. Chuyên gia cho rằng dầu dưỡng móng và kem dưỡng da tay là những sản phẩm chăm sóc da không thể thiếu.

"Hãy đeo găng tay khi rửa chén, sử dụng kéo và lưỡi dao khi mở hộp, đó là những cách kéo dài tuổi thọ cho bộ nail mà bạn đã cất công làm suốt vài giờ", cô nói thêm.