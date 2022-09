Trắng đêm chờ nhận diện thi thể người thân trong vụ cháy quán karaoke

Gần qua ngày mới, nhiều người thân vẫn còn nán lại trước cổng bệnh viện với hy vọng sớm nhận diện thân nhân để đưa về an táng. Có người chầu chực cả 3 nơi vẫn chưa thể tìm được.

Đêm 7/9, khi những chiếc xe cứu thương cuối cùng hú còi chở theo 10 thi thể từ quán karaoke An Phú chạy thẳng vào cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương), số nạn nhân tử vong trong vụ cháy đêm hôm trước được xác định là 33 người.

Phía trước cổng sau của bệnh viện, gần trăm thân nhân vẫn chầu chực từ lúc trưa, chờ nhận dạng người thân.

“Anh, chị đừng ngồi đây chờ mất công, có gì công an sẽ gọi điện thông báo. Còn không thì qua quán ngồi ăn uống gì đi nha”, một chiến sĩ cảnh sát cầm loa thông báo, nhắc nhở mọi người.

Đoạn đường mấy trăm mét chỉ có vài ánh đèn vàng lay lắt và ánh sáng rọi ra từ cổng sau của bệnh viện. Nhưng hàng dài người vẫn cứ đứng, ngồi chen chúc, ngóng chờ thông báo. Không một ai có ý định rời nơi này, như thể chỉ cần rời đi là sẽ bỏ lỡ cơ hội để được vào nhận diện người thân đang nằm bên trong.

Ngóng 3 nơi vẫn không tìm được người thân

Ngồi bệt bên vệ đường, anh Trung (31 tuổi) mắt đỏ hoe, lẳng lặng nghe thông tin từ công an đọc qua loa cầm tay danh tính các nạn nhân.

Em trai họ của anh Trung cùng 4 người bạn khác đến hát tại quán karaoke An Phú và gặp nạn vào tối 6/9. Sau một buổi sáng đứng tại hiện trường đám cháy chờ tin em trai, anh và người thân chia nhau đến 3 nơi là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa An Phú, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An tìm kiếm, với hy vọng em trai may mắn sống sót.

Cả trăm thân nhân đứng chầu chực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An tối 7/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Những chiếc xe cứu thương liên tục chở nạn nhân trong vụ cháy vào viện, nhưng tên của em anh Trung không được lực lượng chức năng đọc lên để mời người nhà vào nhận diện. Người anh họ này vẫn chưa thể biết em mình đang nằm ở đâu.

Đến tối 7/9, anh Trung gần như hết hy vọng về sự sống của em mình, chỉ mong sớm nhận được thi thể để đưa về an táng, thì cái tên T.T.Q. được công an gọi lên.

Chạy tới xác nhận nạn nhân vừa được đọc tên là người thân của mình, anh Trung được lực lượng chức năng mời vào bên trong nhà xác. 10 phút sau, anh lại thất vọng bước ra.

"Tôi không phải là cha mẹ hay anh em ruột nên vào tới cổng nhà xác thì được yêu cầu đi ra ngoài, không được vào nhận diện", anh nói, rồi vội vã gọi cho người nhà thông báo.

Cầm trên tay di ảnh cùng bó hoa cúc, anh Mạnh (quê Thanh Hóa) bước ra từ cổng của bệnh viện. Một nhóm người ùa tới hỏi thăm tình hình. Anh Mạnh được mời vào bên trong nhận diện thi thể em trai, nhưng thất vọng trở ra vì không phải.

Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy được đưa về Bệnh viện Đa khoa An Phú, Bệnh viện tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa thị xã Dĩ An. Anh Mạnh cùng người thân chia nhau tới túc trực ở cả 3 nơi nhưng đều không tìm được em trai giữa những thi thể cháy đen, ám khói.

"Vẫn phải tiếp tục chờ đợi thôi. Hết hôm nay thì lại hy vọng sang ngày mai sẽ nhận diện được em trai để đem về", anh Mạnh nói, úp tấm di ảnh vào người, cúi mặt.

Bi kịch sau buổi hội ngộ

Đôi mắt ngấn lệ chỉ chực bật khóc khi có người hỏi, chị Trần Thị Bích Vân đứng chờ làm những thủ tục cuối cùng để đưa chồng là anh Nguyễn Văn Láng (37 tuổi) về quê Bình Định mai táng trong đêm.

Nữ công nhân 32 tuổi, dáng vẻ khắc khổ, không ngờ cuộc hội ngộ của chồng, em trai, anh rể vào tối 6/9 lại đem đến bi kịch lớn cho gia đình của mình.

Chị Vân kể biết tin anh rể từ Bình Định vào Bình Dương khám bệnh cho con, em trai từ Phú Quốc vào chơi, hai vợ chồng chị mời về nhà trọ làm tiệc hội ngộ. Sau bữa ăn, anh Láng cùng 2 người thân tới quán karaoke An Phú hát rồi không may gặp nạn.

Chị Trần Thị Bích Vân đã nhận diện được thi thể chồng và đưa về quê ngay trong đêm. Ảnh: Ngọc An.

Hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya nên chị Vân không hay biết, đến sáng 7/9, chị vẫn tới công ty làm việc bình thường. Khoảng 10h40, công ty thông báo chồng chị và 2 người thân là nạn nhân xấu số mắc kẹt trong đám cháy, chị Vân bàng hoàng, chân đứng không vững.

“Anh bị cháy đen nhưng nhìn khuôn mặt, dáng người tôi vẫn nhận ra”, chị Vân bật khóc, kể về giây phút nhìn thấy chồng lần cuối.

Cú sốc mất liên tiếp mất người thân khiến chị Vân tiều tụy. Con gái lớn 8 tuổi của người phụ nữ này vừa qua đời vì bệnh ung thư chưa bao lâu, nay lại tới người chồng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Chị đã được phía cơ sở karaoke hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền vừa đủ để đem thi thể về quê. “Giờ chỉ kịp nghĩ đến việc lo tang cho chồng, thời gian tới tôi chưa biết phải sống sao”, người phụ nữ lau vội dòng nước mắt.

Vin vào những đặc điểm riêng để nhận dạng

“Khuôn mặt giống nó, dây chuyền cũng giống, đồng hồ giống, mà sao ngón tay không có thấy mất phần móng giống chị nó", một người phụ nữ nói vội khi bước ra từ cổng bệnh viện, tiến lại nhóm người đang đứng cạnh đó. Giọng người này xen vào người kia, ai cũng đều muốn biết thi thể vừa được cho xem có phải con, cháu mình hay không.

Bà Tạ Thiên Kim (quê Sóc Trăng) nhắc lại từng đặc điểm đã dặn người phụ nữ kia vào để nhận diện Đ.K. - nhân viên làm việc tại quán karaoke An Phú. Để thêm chắc chắn, bà còn lật đật mở điện thoại ra để chỉ lại từng chi tiết từ đồng hồ, dây chuyền, áo quần cho tới màu tóc.

Dù 95% tin là đúng thi thể đó là Đ.K., họ vẫn quyết định chờ cha của K. đang trên xe từ Sóc Trăng lên vào nhận diện lần cuối.

Gần hết ngày 7/9, nhiều người thân ở quê cũng vừa lên tới bệnh viện để hy vọng nhận diện được thân nhân. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh giới tính, độ tuổi, hình xăm là một trong những đặc điểm được lực lượng chức năng quanh bệnh viện hỏi những người nhà đang chờ đợi. Hình xăm sau lưng, hình xăm trên cổ tay, trên ngực… Vì tới lúc này, vẫn còn nhiều thi thể chưa được nhận diện.

Đối diện anh Trung, một nhóm người cũng đang chăm chú dõi vào màn hình điện thoại, trong đó có ảnh một người đàn ông đang ôm con gái bên hồ bơi, cởi trần để lộ hình xăm.

"Hình xăm để nhận diện nhưng cháy hết rồi, không còn thấy nữa. Không còn cách khác có khi phải xét nghiệm ADN”, một người trong nhóm nói giọng bất lực.

Gần sang ngày mới, vẫn còn nhiều người thân nán lại trước cổng bệnh viện với hy vọng sớm nhận diện thân nhân để đưa về an táng. Những chiếc bánh ngọt, chai nước được chuyền tay để động viên nhau.

Trong khi đó, ở những góc nhỏ ven đường, có người lại vội lục tìm hình ảnh cũ, giấy tờ tùy thân… nhằm có thêm một manh mối giúp cho việc nhận diện nạn nhân dễ dàng hơn.