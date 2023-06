Trang bị thông minh giúp lái xe an toàn mùa mưa bão

Mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Những trang bị thông minh như trợ lý Kiki giúp hạn chế thao tác thủ công, giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong quý I/2023, toàn quốc xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông. Con số này có thể gia tăng trong mùa mưa bão vì điều kiện thời tiết xấu gây ra nhiều trở ngại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển ôtô.

Điều kiện mặt đường trơn trượt, ngập nước, tầm nhìn hạn chế bởi các cơn mưa đòi hỏi người lái xe tập trung tuyệt đối.

Theo Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Đường bộ (TRL) của Vương quốc Anh, có tới 30% số vụ tai nạn giao thông xảy ra do tài xế mất tập trung. Trong đó, việc sử dụng màn hình cảm ứng khi lái xe khiến tài xế phân tâm nhiều hơn so với uống rượu, bia. Cụ thể, việc không chú ý nhìn đường trong 2 giây có thể tăng gấp đôi nguy cơ tai nạn.

Do đó, giữ tập trung khi lái xe là ưu tiên hàng đầu đối với tài xế. Dưới đây là một số điều người lái ôtô cần chuẩn bị trước khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão.

Cập nhật tình hình thời tiết, giao thông

Cập nhật tin tức thời tiết liên tục rất cần thiết trước và trong chuyến đi bởi nhiều hình thái thời tiết xấu có thể xảy ra trong điều kiện mưa bão như mưa lớn, mưa đá, gió lốc, ngập lụt... ảnh hưởng đến sự an toàn. Bên cạnh đó, người lái xe cần theo dõi tin tức để nắm được tình trạng giao thông khu vực sắp đến nhằm sắp xếp lộ trình phù hợp.

Người lái cần luôn lưu ý kiểm tra an toàn trên xe trước mỗi hành trình.

Kiểm tra tình trạng xe

Khi lái xe trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, đặc biệt là thời tiết xấu, người lái cần kiểm tra tổng thể chiếc xe trước khi di chuyển, nhất là các bộ phận quan trọng như phanh, hệ thống đèn, các lốp…

Ngoài ra, người lái xe nên chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết như nước sạch, bộ đồ sơ cứu, đèn pin, sạc điện thoại, đổ đầy nhiên liệu… phòng trường hợp ôtô bị kẹt trong vùng ngập lụt, bùn lầy.

Chuẩn bị kỹ năng cần thiết

Ngoài việc trang bị kỹ càng cho xe, tài xế cũng cần nâng cao kỹ năng lái xe và khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống khẩn cấp.

Trong điều kiện đường trơn trượt, các tài xế cần bình tĩnh xử lý, tránh đạp phanh gấp. Ngoài ra, tài xế cần đảm bảo luôn đeo dây an toàn, bật máy lạnh để tránh kính lái bị mờ do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe, chú ý quan sát gương chiếu hậu và gương sườn để lái xe an toàn.

Đặc biệt, người lái xe cần chú ý giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện di chuyển đằng trước và sau. Theo chia sẻ của một số tài xế, trong vòng 3 giây, xe có thể đi được khoảng 33 m. Vậy khoảng cách an toàn theo quy tắc 3 giây này là 33 m.

Công nghệ hỗ trợ trên xe phát triển giúp cải thiện tầm nhìn và xử lý tình huống bất ngờ.

Trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo

Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ, ôtô được trang bị nhiều tính năng hiện đại giúp cải thiện mức độ an toàn khi điều khiển. Bên cạnh hệ thống cảm biến hay tích hợp trang bị an toàn, trợ lý giọng nói trên ôtô là giải pháp được nhiều người ưu tiên sử dụng nhằm hỗ trợ khả năng tập trung khi lái xe.

Tại Việt Nam, trợ lý giọng nói được sử dụng phổ biến là Kiki với lợi thế về khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt với nhiều ngữ điệu vùng miền khác nhau. Thông qua việc nghe câu lệnh, xử lý thông tin và phản hồi nhanh chóng, trợ lý giọng nói tiếng Việt Kiki giúp xóa bỏ bước nhập liệu trên màn hình ôtô, cho phép người lái rảnh tay, tập trung điều khiển xe.

Trợ lý giọng nói Kiki giúp tài xế tập trung lái xe an toàn.

Anh Đăng Dũng là tài xế taxi tại Bình Thuận. Anh chia sẻ: “Làm nghề lái xe, mỗi khi trời mưa tôi khá lo lắng, phải căng mắt ra mà chạy. Giờ công nghệ hiện đại hơn nên tôi cũng áp dụng trợ lý thông minh trên xe, giúp tập trung hơn nhiều”.

Tương tự, anh Thanh Nhân (tài xế xe du lịch tuyến TP.HCM - Đà Lạt) chia sẻ anh thường xuyên sử dụng trợ lý giọng nói trên xe bởi tính tiện lợi. “Trong điều kiện thời tiết xấu, nếu không có công nghệ hỗ trợ, người lái sẽ rất vất vả. Thay vì tìm trên màn hình, tôi chỉ cần nói để trợ lý thông minh thực hiện mọi tác vụ yêu cầu. Trước và trong khi di chuyển, tôi luôn yêu cầu đọc tin tức giao thông và thời tiết. Việc này rất quan trọng”.