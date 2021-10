Trang bị 6 kỹ năng để bắt nhịp tương lai

Sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện và kiến thức công nghệ là 4 trong 6 kỹ năng mà học sinh cần trang bị để bắt nhịp cơ hội trong thế kỷ 21.

Tại Israel, 6 nhà du hành vũ trụ đang tiến hành một thử nghiệm táo bạo: Mô phỏng cuộc sống trên sao Hoả, khi họ “di cư” đến đây trong vài năm tới. Thử nghiệm này có thể gắn với những biến chuyển lớn lao của loài người trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng sâu rộng nhiều lĩnh vực.

Công nghệ đang thay đổi bộ mặt thế giới, mở ra nhiều thách thức và cơ hội cho thế hệ tương lai. Để bắt nhịp cơ hội mới, công dân toàn cầu cần trang bị 6 kỹ năng sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, kiến thức công nghệ, giao tiếp và khả năng hoàn thiện bản thân.

Khi công nghệ định hình thế giới

Năm 2020 ghi dấu những bước tiến của Elon Musk trong lĩnh vực khoa học không gian. Chỉ trong 12 tháng, Elon cùng SpaceX đã thực hiện ba sáng kiến mang tính lịch sử: Thử nghiệm thành công tàu vũ trụ tái sử dụng, đưa phi hành gia lên không gian, phóng vệ tinh tạo mạng lưới chia sẻ Internet toàn cầu. Những dấu mốc này mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực khoa học không gian, thúc đẩy con người sớm đặt chân lên sao Hoả (dự kiến vào năm 2030).

Không chỉ riêng lĩnh vực không gian, trong năm 2020, việc phát triển robot Ai-Da với khả năng vẽ tranh (trước đó là robot Sophia có thể trò chuyện và tiên đoán) trở thành thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Trong khi đó, công nghệ xe tự lái đã tiến tới giai đoạn nhận biết chi tiết điều kiện giao thông. Còn trong lĩnh vực y tế, công nghệ giải mã gen sinh học để dự báo và phòng ngừa bệnh tật dần phổ biến toàn cầu…

Sự phát triển của công nghệ đang góp phần định hình thế giới. Chỉ mới trải qua hai thập kỷ của thế kỷ 21, nhiều nhà khoa học đã nhận thấy công nghệ thúc đẩy thế giới phát triển bằng cả thế kỷ 20. Sự phát triển của công nghệ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho thế hệ công dân toàn cầu trong 10-20 năm tới. Những ngành nghề mới như kỹ sư lập trình Blockchain, chuyên gia phân tích dữ liệu sinh học, kỹ sư trí tuệ nhân tạo… mở ra cơ hội mới cho người trẻ.

Video - Sẵn sàng cho tương lai với 6 kỹ năng toàn cầu Tổ chức ILA tiên phong ứng dụng mô hình giáo dục chuẩn quốc tế, trang bị cho học sinh 6 kỹ năng để bắt nhịp tương lai.

Nhà kinh tế học Andrew McAfee từng nhấn mạnh: “Dù công nghệ phát triển đến đâu, cốt lõi vẫn là con người. Vì vậy giáo dục chiếm vai trò quyết định với tương lai thế giới”.

Khi thế giới thay đổi nhanh chóng, giáo dục trở thành nền tảng giúp học sinh trang bị kỹ năng cần thiết để trở thành người lao động ưu tú trong tương lai. Bill Gates từng khẳng định sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện và kiến thức công nghệ là 4 kỹ năng quan trọng nhất mà học sinh cần trang bị. Đây cũng là 4 trong 6 kỹ năng cần có trong thế kỷ 21 (bên cạnh giao tiếp, khả năng hoàn thiện bản thân).

Cùng ILA chuẩn bị cho tương lai

Gen Z và Alpha (sinh từ cuối thập niên 90 đến đầu những năm 2010) được xem là nhân lực phát triển thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Quá trình toàn cầu hóa buộc thế hệ trẻ chủ động trang bị ngôn ngữ và các kỹ năng để chinh phục chân trời mới.

Bắt nhịp tương lai, Tổ chức ILA vị tiên phong ứng dụng mô hình giáo dục chuẩn quốc tế, đưa chương trình đào tạo hiện đại vào giảng dạy cho học sinh mầm non đến sinh viên.

ILA trang bị kỹ năng bắt nhịp tương lai cho học sinh.

Với bề dày hơn 22 năm, ILA triển khai mô hình 100% giáo viên bản ngữ, hỗ trợ 1 triệu học sinh chinh phục kỹ năng tiếng Anh. Đơn vị giáo dục này ứng dụng phương pháp “Tư duy thế kỷ 21”, học qua dự án, học qua chơi… vào giảng dạy, giúp học sinh hoàn thiện 6 kỹ năng quan trọng cho tương lai. Cùng với đó, ILA liên tục mở rộng “Hệ sinh thái giáo dục chuẩn quốc tế” với chương trình Toán tiếng Anh thông minh, khoá luyện tư duy SAT và hỗ trợ du học.

Sắp tới, ILA tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động và trải nghiệm giáo dục như Digital Expedition với chủ đề Dubai Expo 2020/2022, cuộc thi hóa trang Halloween, đêm Halloween Innovation Lab Adventure, talkshow Shape the Future, Happy Teacher Day Celebration, Amazing Blue Christmas, New Year New Me…; các lớp học thử miễn phí, tư vấn du học và du học hè.