Trận Việt Nam gặp Nhật Bản sẽ diễn ra dưới thời tiết khô ráo

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết tại Hà Nội ngày 11/11 khô ráo, ít mây, tối không mưa.

Tại khu vực Hà Nội trong ngày tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3 (gió nhẹ). Đây là điều kiện khá lý tưởng cho cầu thủ 2 đội.

Để tiện theo dõi trận đấu và đảm bảo sức khỏe, khán giả tới sân nên chuẩn bị áo khoác mỏng để tránh gió và giữ ấm cơ thể trong điều kiện thời tiết Hà Nội đang ở thời điểm giao mùa.

Cả tuyển Việt Nam và Nhật Bản đều là đội bóng giàu kỹ thuật. Với điều kiện khô ráo và gió nhẹ, cầu thủ 2 đội sẽ dễ dàng triển khai lối chơi hơn so với sân trơn, bóng ướt. Một số luồng tin cho biết HLV Park Hang-seo đã lên chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam. Ông căn dặn học trò không chơi bóng bổng và không dùng tiểu xảo với đối thủ.

Các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản với tâm trạng thoải mái. Ảnh: Việt Linh.

Trước trận đấu, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản đánh giá tuyển Việt Nam. Ông cho rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, "Những ngôi sao vàng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. "Trận ngày mai khó khăn nhất là khi chúng tôi đá sân Mỹ Đình, nhưng mục tiêu của tuyển Nhật Bản là giành trọn 3 điểm", ông nói.

Về phần mình, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho rằng đội bạn có khả năng kiểm soát trận đấu tốt và đánh giá "Samurai xanh" là đối thủ khó khăn nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại lần này, nhưng ông và học trò sẽ cố gắng có điểm trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam đang dứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau 4 trận toàn thua. Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 4 với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19h ngày 11/11. Đây cũng là trận đấu kết thúc lượt đi của 2 đội.