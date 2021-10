Trận tuyển Trung Quốc gặp Việt Nam không đón khán giả đến sân

Thông tin không vui với cổ động viên Việt Nam đang ở UAE khi trận tuyển Trung Quốc tiếp Việt Nam trên sân Sharjah sẽ đá kín vào ngày 8/10 (giờ Hà Nội).

Cán bộ truyền thông của tuyển Trung Quốc Ding Yike trả lời Zing: "Tất cả trận đấu của tuyển Trung Quốc diễn ra ở địa điểm trung lập đều không đón khán giả. Vì vậy, trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ không bán vé".

Thông tin này trùng khớp với những gì mà cổ động viên Việt Nam ở UAE đón nhận được trong những ngày vừa qua. Theo đó, nhiều kiều bào đã thăm dò cách thức mua vé trận đấu nhưng đều không tìm ra.

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam sẽ không đón khán giả. Ảnh: Quang Thịnh.

Chị Tường Vi, tiếp viên hàng không ở Dubai, cho biết: "Tôi nghe mấy anh chị trong cộng đồng nói trận đấu này không có bán vé. Hy vọng là họ đổi ý, chứ đá bóng mà không ai xem thì hết vui".

Tuyển Trung Quốc đã chơi cả hai trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên các sân không khán giả. Hai trận đấu của họ trên sân Khalifa ở Qatar hồi tháng 9 diễn ra trong điều kiện khép kín.

Như vậy, đông đảo cổ động viên Việt Nam ở UAE chỉ có thể xem trận đấu qua truyền hình thay vì đến sân theo dõi. Trước đó, vào tháng 6/2021, ba trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai ở UAE đều được đón khán giả với số lượng hạn chế.

Tối 1/10, một số ít CĐV chịu khó lên sân bay Dubai chào đón thầy trò ông Park Hang-seo là có thể gặp trực tiếp các cầu thủ. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE - ông Nguyễn Mạnh Tuấn - cũng có mặt để tặng hoa cho các thành viên đội tuyển.

Sân Sharjah với sức chứa 18.000 chỗ ngồi sẽ đóng kín vào ngày 8/10. Trước đó, vào ngày 31/5, tuyển Việt Nam từng thi đấu một trận đá kín với Jordan tại đây. Hôm 30/9, tuyển Trung Quốc cũng đá giao hữu kín với Syria ở sân này. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Tuyển Trung Quốc đặt nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về y tế. Một trong số đó là không mở cửa các buổi tập không chính thức trước trận đấu với truyền thông. Ngoài ra, với tư cách là đội chủ nhà, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc quy định phóng viên trang bị đúng yêu cầu y tế.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), phóng viên tác nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống Covid-19 của chính phủ UAE, tiêm 2 mũi vaccine. Khi vào sân, phóng viên phải đeo khẩu trang N95, kính chắn bọt và găng tay.

Như vậy, HLV Park Hang-seo và các học trò có trận đấu thứ hai liên tiếp thi đấu trong sân không có khán giả. Trước đó ở trận tiếp Australia trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) hôm 7/9, tuyển Việt Nam cũng đá kín do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính đến lúc này ở hai bảng A và B vòng loại World Cup 2022, tất cả 7 trận đấu không có khán giả. Trong đó, 6 trận đá kín để đảm bảo an toàn y tế. Trận đấu còn lại là giữa Iraq với Iran hôm 7/9 diễn ra trên sân trung lập ở Khalifa (Qatar) bởi lý do an ninh.