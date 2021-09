Trăn trở của tài tử Hollywood khi đóng vai đồng tính

Trong “The Power of the Dog”, Benedict Cumberbatch thủ vai một nhân vật đồng tính nam. Tài tử có nhiều suy tư và trăn trở trong quá trình hóa thân thành nhân vật.

The Power of the Dog được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, xuất bản năm 1967 của Thomas Savage. Tác phẩm do nữ đạo diễn kỳ cựu Jane Campion thực hiện, lấy bối cảnh miền viễn tây Mỹ cuối thập niên 1920.

Trong phim, Benedict Cumberbatch thủ vai Phil, một chủ trại gia súc vùng Montana. Phil cộc cằn, hung hăng với biểu hiện nam tính độc hại. Trớ trêu, gã dần nảy sinh tình cảm với Peter (Kodi Smit-McPhee), con trai riêng của một góa phụ (Kristen Dunst). Peter và mẹ chuyển đến trại gia súc sau khi người phụ nữ tái hôn với em trai Phil.

Nhân vật gợi nhiều suy tư

Theo IndieWire, trước Phil của The Power of the Dog, Benedict Cumberbatch từng vào vai một nhân vật đồng tính khác là Alan Turning trong The Imitation Game (2014). Tại LHP Telluride, Cumberbatch đã chia sẻ về gánh nặng khi thủ vai một nhân vật đồng tính trong khi bản thân là người dị tính.

Nam diễn viên người Anh thủ vai gã cao bồi Mỹ thấm nhuần những tư tưởng nam tính bảo thủ.

Anh nói: “Tôi rất thận trọng với việc nhân vật của mình đại diện cho giá trị gì, sự đa dạng sinh học cũng như cộng đồng đang bao bọc họ. Một trong những điều thú vị của việc nhập vai là ta nhận ra thế giới xoay quanh nhân vật mình thủ vai vẫn còn rất nhiều điều riêng tư, bị che giấu khỏi con mắt người đời.

Vai diễn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã thoáng băn khoăn liệu ta có buộc phải công khai danh tính những người mình mến mộ? Ta có cần phải giải thích về mọi khoảnh khắc riêng tư trong đời sống tình dục của mình? Tôi thì nghĩ là không”.

Tài tử khẳng định anh tin tưởng con mắt vị đạo diễn kỳ cựu đã chọn mình cho vai diễn. “Jane đã chọn chúng tôi để đảm nhận các vai diễn trong The Power of the Dog. Nội dung bộ phim chính là đáp án làm sáng tỏ mọi băn khoăn xoay quanh những lựa chọn đó”.

Vai diễn bộc lộ khía cạnh nữ tính bị che giấu

Vào vai người tình bí mật của Phil, ngôi sao trẻ Kodi Smit-McPhee cũng có cùng tâm trạng. Trên màn ảnh, vẻ thư sinh trắng trẻo của Peter là sự thách thức đối với các tiêu chuẩn nam tính khắc nghiệt hồi đầu thế kỷ XX.

Kodi Smit-McPhee coi The Power of the Dog là cơ hội để sống thật với khía cạnh nữ tính còn bị giấu kín trong mình.

Nam diễn viên nổi tiếng với loạt X-Men và bộ phim The Road (2009) trải lòng: “Có thể nói tôi ít nhiều đồng cảm với Peter. Tất nhiên tôi là một người đàn ông dị tính. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy gần gũi với mặt nữ tính bên trong mình.

Tôi lớn lên cùng mẹ và chị gái. Cha cũng có những ảnh hưởng nam tính nhất định lên tôi, nhưng chừng đó là chưa đủ để khiến tôi cắt đứt với phần nữ tính của mình. Việc của tôi chính là bộc lộ khía cạnh ấy của bản thân và đưa nó ra ánh sáng. Đó là một điều mới mẻ, không dễ đoán trước kết quả nhưng rất xứng đáng”.

“Jane đã giúp tôi thoát khỏi vùng an toàn của chính mình. Ban đầu, tôi không biết mình phải làm gì, căng thẳng với nỗi lo sợ không mang đến cho nhân vật điều gì mới mẻ hơn chính mình những năm qua. Nhưng sau đó tôi thả lỏng, chấp nhận nhân vật và tận hưởng niềm vui khi hóa thân thành cậu ta. Jane đã giúp tôi trở thành Peter tốt hơn tôi nỗ lực là chính mình”, ngôi sao 25 tuổi chia sẻ.

Điểm nhấn trong những tình tiết không lời

Cumberbatch và Kodi Smit-McPhee đã cùng tham gia một chuyến tập huấn kéo dài hai tuần để chuẩn bị cho The Power of the Dog. Đạo diễn Jane Campion đã sắp xếp cho hai ngôi sao những bài tập để hóa thân và duy trì cảm xúc của nhân vật. Nhờ vậy, tương tác cảm xúc giữa Phil và Peter đã dần hình thành và trở nên bền chặt.

The Power of the Dog là cái tên được dành nhiều kỳ vọng cho mùa giải thưởng điện ảnh 2022.

Chia sẻ những suy tư khi ghi hình cho The Power of Dog, Benedict Cumberbatch nói: “Tất nhiên chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau. Nhưng đây đó, vẫn có những quân bài tẩy được giấu kỹ, chỉ được tung ra khi khoảnh khắc đã chín muồi.

Bạn luôn muốn khán giả hiểu và hòa cùng nhân vật trong những khoảnh khắc đầy tính ẩn dụ, không ai nói một lời. Đó là khi cùng lúc quá nhiều suy nghĩ và mong muốn đều gào thét đòi được cất lên. Bạn muốn họ tin vào những gì mình đang thấy, cũng muốn câu chuyện đủ mơ hồ để người xem tiếp tục khám phá”.

The Power of Dog do Netflix phát hành. Phim sẽ ra rạp trong tháng 11 và lên dịch vụ xem video trực tuyến từ 1/12.