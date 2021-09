Trần Thị Thanh Thúy và khát vọng thành danh ở Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy đến Nhật Bản lần thứ hai để đầu quân cho CLB PFU BlueCats. Đây là CLB nước ngoài thứ tư của tay đập sinh năm 1997.

"Lần này sang Nhật Bản, tôi thấy tự tin hơn. Lần trước, tôi còn khá rụt rè nên chưa thể hiện được nhiều. Tôi hy vọng có thể thành công ở đội bóng mới và chứng tỏ rằng các VĐV Việt Nam đủ trình độ thi đấu ở các giải nước ngoài", Thanh Thúy chia sẻ trước ngày lên đường sang Nhật hôm 18/9.

Thanh Thúy đã có kinh nghiệm, có hiểu biết về bóng chuyền Nhật Bản trong lần trở lại này. Cô cũng đòi hỏi bản thân phải tự tin hơn, thể hiện tốt hơn với khả năng hiện có. Thanh Thúy đang thực hiện quá trình cách ly y tế ở CLB PFU BlueCats. Dự kiến đầu tháng 10, cô có màn ra mắt CLB mới.

Thanh Thúy từng khoác áo đội bóng mạnh Denso Airybees của Nhật Bản. Ảnh: Denso.

Ban lãnh đạo Công ty CP Thể thao Bình Điền - Long An muốn tay đập này có nhiều thời gian thi đấu trên sân hơn so với lần trước. So với CLB Denso Airybees năm 2019, CLB PFU BlueCats ở trình độ thấp hơn. Đội PFU BlueCats không sở hữu những tay đập ngôi sao. Vì vậy, Thúy được dự đoán là có nhiều đất diễn hơn.

"Trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được lời mời từ nhiều CLB Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) hay Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi mong muốn cô ấy có một môi trường tốt để phát triển bản thân. Nhật Bản là giải đấu phù hợp với năng lực của Thanh Thúy lúc này", Giám đốc Thái Bửu Lâm chia sẻ.

Đối với Trần Thị Thanh Thúy, con đường xuất ngoại chuyên nghiệp của cô bắt đầu từ thời điểm gia nhập Bangkok Glass (Thái Lan) vào năm 2016. CLB của Thái Lan chính là đội bóng đầu tiên mở ra cho Thanh Thúy một cơ hội tập luyện và thi đấu mới. Ở tuổi 19, Thúy lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Điều may mắn với Thanh Thúy khi ấy có lẽ chính là sự đồng hành của người đàn chị, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cũng là đồng đội ở Bangkok Glass. Điều đó giúp tay đập sinh năm 1997 yên tâm để tập trung vào chuyên môn. Kết quả là cuối mùa bóng 2015/16, cô cùng CLB bảo vệ thành công chức vô địch Thai League.

CLB Bangkok Glass thời điểm đó sở hữu hàng loạt những gương mặt chất lượng của bóng chuyền Thái Lan như phụ công Pleumjit Thinkaow, chuyền hai Pornpun Guedpard, Libero Wanna Buakaew... Việc được tập luyện và thi đấu cùng những VĐV có chuyên môn và kinh nghiệm tạo nên bước nền cơ bản, giúp Thanh Thúy tích lũy và thay đổi chuyên môn của bản thân.

Thanh Thúy đến với cơ hội xuất ngoại thứ hai khi nhận lời đề nghị của CLB Attack Line từ Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 10/2017. Đó là đội bóng tầm trung được xem là vừa tầm với chuyên môn và khả năng của Thanh Thúy. Vì thế, cơ hội ra sân của chủ công người Bình Dương nhiều hơn đáng kể.

Thanh Thúy ghi 21 điểm trong ngày ra mắt đội bóng, 147 điểm sau 8 trận đầu tiên. Cô trở thành chủ công có hiệu suất ghi điểm tốt nhất cho CLB Attack Line. Không chỉ uy lực ở những cú đánh biên sở trường mà khả năng tấn công sau vạch 3 mét hay kỹ thuật giao bóng ghi điểm của cô cũng cải thiện theo hướng tích cực.

Thanh Thúy trưởng thành sau ba lần xuất ngoại trong khu vực châu Á. Ảnh: BG.

"Tôi thấy thoải mái khi chơi tại Attack Line. Mọi người rất thân thiện, hòa đồng giúp tôi có thể tự tin trong tập luyện cũng như không gặp nhiều áp lực trong thi đấu", Thanh Thúy chia sẻ sau cuộc hành trình một mùa giải tại Đài Loan (Trung Quốc).

Điểm tiến bộ nổi bật nhất khi thi đấu cho Attack Line chính là khả năng giao tiếp, ngoại ngữ của Thanh Thúy. Một Thanh Thúy ít nói, khá dè dặt trở nên rất vui vẻ, tự tin và đặc biệt là việc trao đổi trước truyền thông bản địa bằng ngoại ngữ cũng được đánh giá cao trong thời gian này.

Một mùa giải thi đấu cho Denso Airybees của Nhật Bản vào năm 2019 đánh dấu sức hút của Thanh Thúy đối với các đội bóng châu Á. Đồng thời, đó là CLB chất lượng nhất trong các đội mà cô đã khoác áo. Chính vì thế, sự cạnh tranh vị trí cho một suất chính thức trong đội hình Denso Airybees cũng trở nên khó khăn hơn.

Thời gian đó, Thúy đứng ở khu vực dự bị nhiều hơn. Cơ hội được thể hiện của Thanh Thúy chủ yếu đến ở những thời điểm mà trận đấu đã an bài. Chủ công số một của Việt Nam chia sẻ kể quãng thời gian ở CLB Denso Airybees, cô được các HLV chỉnh sửa rất nhiều về các kỹ thuật cơ bản mà cô sử dụng theo bản năng.

Có thể xem Thúy là đại sứ bóng chuyền Việt Nam ở sân chơi quốc tế. Mỗi năm, Thanh Thúy được xuất ngoại để khoác áo một đội bóng quốc tế khác nhau. Đây thật sự là cơ hội trưởng thành tốt nhất dành cho tay đập 24 tuổi, không chỉ trong chuyên môn mà còn cải thiện giá trị bản thân và thu nhập của mình.