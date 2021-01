Trấn Thành ví thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam là dế mèn, dế choắt

Mâu Thủy, Hương Ly bật khóc vì thua cuộc

Đội Khăn Rằn gồm Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Kim Duyên giành chiến thắng Vietnam Why Not mùa đầu tiên. Đội Nón Lá về thứ thứ 2 và Quai Thao giành hạng 3.