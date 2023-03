Trấn Thành và phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' đang bị phản ứng mạnh

"Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ' đi để biết nó là cái gì", Trấn Thành rơi nước mắt, nghẹn ngào lẫn tức tưởi nói trong một sự kiện. Thế nhưng, bên cạnh nỗi đồng cảm, không ít khán giả lại không đồng tình với Trấn Thành. Thậm chí, phát ngôn của MC một lần nữa làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội.

Là một trong những người không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành và cũng hoạt động trong ngành giải trí, ca sĩ Nguyên Vũ viết trên trang cá nhân: “Trấn Thành đã có rất nhiều thứ, từ danh vọng tiền tài, đứng trên, ngồi trước và cả sự ngưỡng mộ, tôn trọng mà mọi người dành cho. Dĩ nhiên em cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, lao động cật lực cả tâm trí lẫn thể xác mới có được thành tựu ấy. Nhưng nghề nào không phải lao động vất vả mới thành công nếu không muốn nói có nhiều lần thất bại để đạt được ý nguyện”.

“Có những người lao động cật lực, hy sinh cả tuổi thanh xuân vẫn chưa bao giờ có được một giây hào quang, họ oán trách hay than vãn với ai?”, Nguyên Vũ tiếp tục.

Nhiều khán giả có chung quan điểm với Nguyên Vũ và đó cũng là lý do họ tranh luận về phát ngôn của Trấn Thành. Đương nhiên, mọi thứ Trấn Thành có được hiện nay là nhờ vào tài năng, công sức và sự nỗ lực suốt nhiều năm của anh. Sự chú ý của công chúng cũng là một phần anh phải đánh đổi.

Nhưng khán giả cũng lập luận rằng, chính đời nghệ sĩ mà Trấn Thành bảo khó nuốt đó đã mang lại cho anh thu nhập lớn, mua những món đồ hiệu đắt đỏ mà không phải ai cũng đủ khả năng.

Trên mạng xã hội, công chúng chỉ ra rằng Trấn Thành có phim Bố già đạt doanh thu lên đến 400 tỷ đồng . Trấn Thành có bộ sưu tập hơn 600 lọ nước hoa toàn thương hiệu nổi tiếng. Trấn Thành từng mua chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet, thuộc dòng Royal Oak có giá hàng tỷ đồng. Anh cũng mua nhiều đồng hồ xa xỉ khác thuộc thương hiệu Cartier Hublot, Patek Philippe... Anh sống cùng vợ ở ngôi nhà 3 tầng trong một khu dân cư cao cấp và lái xe Mercedes-Benz, BMW, Toyota…

“Ủa không hiểu lúc vinh quang, lúc giàu có nhiều tiền dùng nước hoa, đồ hiệu thì ai hưởng mà nói như thể mỗi nghề đó là khổ nhất còn các nghề khác sung sướng lắm vậy”, “Nghề nào cũng phải đánh đổi, hy sinh, cống hiến mới gặt hái được quả ngọt. Tiền đầy túi nhưng không chấp nhận được nhược điểm của nghề thì cũng chịu”, “Nghề nuôi sống bạn, bạn chọn nghề đó, rồi bạn lại khóc”, "Bất kể ngành nghề nào đều có những áp lực, cực khổ riêng. Xã hội vẫn phải chứng kiến hình ảnh những em nhỏ hay cụ già mưu sinh bằng bán vé số, nhặt ve chai..., họ cũng chăm chỉ, nghề của họ cũng khó nuốt nhưng vẫn không kiếm đủ tiền ăn qua ngày. Vậy mà khi được hỏi cũng ít khi thấy họ than vãn, tức tưởi", nhiều tài khoản chia sẻ quan điểm trên mạng.

Nhân việc này, chia sẻ của NSƯT Thành Lộc trong một talkshow bất ngờ "viral". Theo "phù thủy sân khấu", không nên kể cho khán giả việc nghệ sĩ khổ cực thế nào trong nghệ thuật. Nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi còn nhớ có một cô diễn viên kể phải đội tóc giả trong hơn 40 giờ. Nhưng đó sao gọi là sự hy sinh? Đóng phim ăn một cái tát cũng gọi là sự hy sinh? Tôi nói mọi người nên bớt đi. Bởi đã chấp nhận xem đó là nghề thì anh có tiền chứ đâu làm không công. Ký một hợp đồng được mấy trăm triệu đồng nên hy sinh là điều bắt buộc. Đừng kể khổ với khán giả, chỉ làm mọi thứ mắc cười thôi”.

Hiện tại, dư luận chia thành nhiều chiều. Một bên chê trách Trấn Thành hay khóc, tận hưởng cuộc sống giàu sang nhưng lại thích kể khổ. Trong khi đó, số khác cảm thông với nam MC. Họ cho rằng trước những áp lực của sự nổi tiếng, việc Trấn Thành nhạy cảm, dễ khóc có thể chấp nhận được. Chưa kể, chia sẻ của Trấn Thành cũng không hề nhạy cảm hay có gì nghiêm trọng.

Ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, nhiều đồng nghiệp cũng kể khổ và đáp lại họ thường là những chỉ trích.

Nữ diễn viên Trương Đình từng khóc lóc trên sóng livestream và gọi việc cô làm việc vất vả từ 6h sáng đến 12h khuya là sự hy sinh. Cô kiệt sức, không có thời gian chăm lo cho chồng con.

Theo Sina, Trương Đình bị mỉa mai “nước mắt cá sấu” vì cô sống trong dinh thự rộng 1.600 m2 bên bờ sông Hoàng Phố, có giá 34,4 triệu USD . Nữ diễn viên thậm chí không thể nhét hết tiền vào két sắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Lâm Duẫn từng vướng tranh cãi với lý do tương tự Trấn Thành. Ảnh: Weibo.

Trương Vũ Kỳ, Lâm Duẫn hay Âu Dương Na Na, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ khi cho rằng diễn viên, ca sĩ là nghề không "dễ sống". Khi nhiều nghệ sĩ than nghèo kể khổ, truyền thông nước này cũng lên án.

Tờ Toutiao cho biết người ở vị trí càng cao, hưởng mức thu nhập càng nhiều, càng đánh đổi và bỏ ra nhiều tâm sức hơn. Cây bút Phó Thủ Nhĩ cho rằng không có nghề nào là dễ dàng, muốn kiếm tiền phải chấp nhận chịu vất vả, đè nén mệt mỏi. Do đó, việc than vãn của nghệ sĩ chỉ càng lan tỏa năng lực tiêu cực mà không có giá trị nào khác.

Ngay cả ngôi sao hàng đầu thế giới như BTS cũng gây tranh luận khi than vãn mệt mỏi. Thời điểm xác nhận tạm dừng hoạt động nhóm, trưởng nhóm RM chia sẻ: "Không có thời gian để tôi suy nghĩ. Tôi phải biết mình là người như nào, BTS là người như nào, tại sao tôi lại ở đây, ý nghĩa của thành viên khác đối với tôi, và con đường chúng tôi cần đi trong tương lai. Đây là những điều tôi cần ghi nhớ khi trả lời phỏng vấn và viết lời bài hát. Nhưng kể từ một thời điểm nào đó, tôi không còn chắc BTS là nhóm như nào nữa".

Trưởng nhóm BTS cho biết hệ thống Kpop quá khắc nghiệt khiến anh và các thành viên mệt mỏi, không có thời gian trưởng thành.

“Điều đáng lẽ phải xuất hiện ở đầu thông báo của BTS là một lời cảm ơn chứ không phải sự than thở: ‘Tôi quá mệt’. Những gì họ nói ở đầu video khiến người nghe hiểu rằng hệ thống Kpop làm các nghệ sĩ sa sút và kìm hãm sự phát triển của họ. Nhưng khi được hưởng tất cả đặc quyền của ngôi sao trên toàn thế giới như BTS, họ đáng lẽ phải cảm ơn những người đã làm nên điều đó, chứ không phải đột nhiên đổ lỗi mọi thứ cho Kpop”, nhà phê bình âm nhạc Lim Jin Mo nói với Korea JoongAng Daily.

Ông nhấn mạnh: “Với tư cách cá nhân, BTS không hề tỏ ra khiêm tốn. BTS đã gặp khó khăn riêng, nhưng nói thật, BTS cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, kể cả từ chính phủ. Việc BTS bỏ qua tất cả điều đó và vùi dập hệ thống có thể khiến những người khác trong ngành giải trí mất niềm tin, phương hướng”.

Theo chuyên gia, có vô số nghệ sĩ Kpop sẵn sàng trải qua lịch trình dày đặc như vậy để được hưởng một phần đặc quyền của ngôi sao giống BTS.

Nhà phê bình nghệ thuật cho rằng BTS không khiêm tốn khi than mệt mỏi.

Nhận định với Zing về lý do phát ngôn của Trấn Thành không được khán giả đồng tình, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định: “So sánh nghệ sĩ với bối cảnh kinh tế thị trường, truyền thông xã hội và góc nhìn sự nổi tiếng như một hàng hóa, thì nổi tiếng mang lại sự giàu có và xa hoa. Càng giàu có xa hoa lại càng nổi tiếng và đôi khi sự nổi tiếng không đến từ năng lực nghệ sĩ lẫn tác phẩm nghệ thuật mà những chuyện đời tư hay chuyện bên lề. Do đó, khán giả đặt kỳ vọng cao hơn về phương diện nghệ thuật chứ không đơn thuần giải trí”.

“Để trở thành nghệ sĩ thực thụ là một thử thách lớn vì nghệ sĩ phải có năng lực để sáng tạo các tác phẩm đánh động, góp phần cải tạo xã hội. Việc này không hề dễ dàng. Do đó, nghệ sĩ nên ưu tiên thực hiện những tác phẩm nghệ thuật thực thụ hơn là ôn nghèo kể khổ và tạo chuyện gây xôn xao dư luận”, chuyên gia nhấn mạnh.

Trên chương trình Hi! Relax, Dương Mịch đưa ra quan điểm: "Trên đời này không có ai không vất vả, mệt mỏi. Dựa vào đâu mà muốn người khác hiểu cho sự vất vả, mệt mỏi của bạn". Còn Sơn Tùng M-TP từng nói: "Trong đầu mình luôn tâm niệm muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được".

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.