Trấn Thành: 'Tôi hiểu lý do khán giả khó chịu khi mình khóc'

Trong buổi trò chuyện với Thu Minh, Trấn Thành chia sẻ về vấn đề thường xuyên khóc trên các game show truyền hình. Nam MC cho biết: "Người ta thường nói sao Trấn Thành hay khóc vậy. Ông này khóc để diễn, gây chú ý này nọ. Những lần Trấn Thành khóc đều bị mang ra bêu rếu. Nếu tôi diễn, thấy không hề có hiệu quả, tôi có thể dừng khóc lại. Tuy nhiên, tôi không dừng được dù bản thân luôn luôn kiểm soát và muốn mình không khóc".

Nam MC thừa nhận ở góc độ bản thân, mỗi lần xem lại các clip, anh hiểu lý do khán giả phản ứng khi Trấn Thành khóc. Anh cũng tự trách bản thân vì khóc không đúng trong nhiều bối cảnh.

"Nhiều lần Thành tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc. Mọi người xin hãy hiểu cho là cơ thể và não của tôi không muốn như vậy đâu", Trấn Thành nói.

Trước chia sẻ của Trấn Thành, Thu Minh đưa ra lời khuyên: "Khi Thành tiếp nhận thông tin và cảm thấy rung động. Nếu Thành không kìm hãm được cơ chế của cơ thể, điều em có thể làm lúc đó là đừng nói gì hết".

Cũng trong chương trình, Trấn Thành kể lại trước đây, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh từng đăng ký nguyện vọng đầu tiên vào đại học là Nhạc viện TP.HCM. Song trong lần thi xướng âm cơ bản để vào Nhạc viện, anh bị rớt vì không biết nhận diện nốt nhạc. Sau đó, Trấn Thành thi tiếp vào Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM.

"Tôi thấy mình luôn khác người. Tôi hay nghĩ ra những thứ không bình thường. Thế nên, khi tôi phát ngôn ra, đôi khi câu nói của mình sẽ được đồng tình bởi người này, không được đồng tình bởi người kia hay gây trái quan điểm", Trấn Thành chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề Trấn Thành thường xuyên khóc nức nở ở các chương trình, khán giả vẫn chia luồng tranh cãi. Một bên cho rằng Trấn Thành là nghệ sĩ, anh có lý do để bày tỏ cảm xúc theo cách của riêng mình. Ngược lại, là những người theo dõi, khán giả cũng có lý do để phán xét cách thức nghệ sĩ thể hiện cảm xúc trong những chương trình, sự kiện, sản phẩm phục vụ công chúng.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng hay tự nhận mình là Thành Cry như cách nhiều người gọi.

"Trấn Thành là như thế, từ những ngày bắt đầu vào nghề chứ không phải chỉ với chương trình này, hay gần đây tôi mới như vậy. Và tôi dự kiến sẽ như vậy suốt đời. Vì tôi không làm khác được", nam MC nói.

