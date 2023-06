Trấn Thành lại khóc và sự bội thực chuyện người yêu cũ ở show hẹn hò

Không chỉ người chơi, đến khách mời, host của các show hẹn hò cũng thường xuyên kể chuyện tình cũ. Theo chuyên gia, khán giả đang bội thực với chủ đề nói trên.

Quản Trần Gia Hân (26 tuổi) vừa kết thúc một mối tình. Cô đến Người ấy là ai mùa 5 với mong muốn tìm được một nửa kia để lấp đầy trái tim trống rỗng.

Trên sóng truyền hình, Gia Hân kể lại chuyện tình đã qua và nuối tiếc khi để vuột mất bạn trai vì những thiếu sót của bản thân. Sau đó, các khách mời, MC trong chương trình bình luận về câu chuyện người cũ của Gia Hân rồi đem ra các lời khuyên cho nữ chính.

Đó là mô-típ mở đầu quen thuộc của Người ấy là ai qua các tập của 5 mùa liên tiếp. Không chỉ nữ chính, các khách mời, thậm chí host của chương trình cũng thích nhắc nhớ, tâm sự về tình cũ. Vô hình trung, người cũ trở thành “nhân vật” bất đắc dĩ trong các show hẹn hò.

Theo chuyên gia, như một tâm lý thông thường, khán giả dễ dàng đồng cảm với những kết thúc buồn, dang dở trong chuyện tình của các nhân vật. Vì thế, nhà sản xuất thường tìm cách khai thác chủ đề này nhằm lôi kéo người xem. Tuy nhiên, câu chuyện được kể theo góc nhìn của một phía, không danh tính nên đôi khi khó xác minh tính xác thực. Không ít lần, nhân vật chính trong các game show bị khán giả phản ứng vì chia sẻ sai sự thật, gây ảnh hưởng đến những người liên quan.

Người cũ - chủ đề muôn thuở trong các show hẹn hò

Trong tập gần nhất của Người ấy là ai mùa 5, khi nghe chia sẻ của một chàng trai về việc nuối tiếc vì bỏ lỡ tình yêu với bạn gái cũ, MC Trấn Thành rơi nước mắt và cho biết từng trải qua câu chuyện tương tự.

Anh kể: “Tôi cũng có mối tình vào tuổi đôi mươi, vào những lúc khó khăn nhất, nghèo khó nhất, người đó ở bên tôi. Tôi có hứa sẽ làm đám cưới với cô ấy, nhưng tôi không làm được. Nếu như có thể nói một trong những người mà tôi cảm thấy có lỗi và muốn gặp lại nhất để nói một lời xin lỗi, đó chính là người bạn gái này”.

Tuy nhiên khi có cơ hội gặp lại người bạn gái cũ, MC Trấn Thành không đủ can đảm để đối diện. Anh tâm sự: "Tôi nhớ có một lần tình cờ gặp lại cô ấy ở trung tâm thương mại, vô tình nhìn nhau và cả hai khóc rất nhiều, không biết tại sao khóc. Chỉ biết rằng mình không dám đối diện lại với con người đó vì mình sai quá rồi".

Trấn Thành xúc động trước câu chuyện của người chơi. Ảnh: Vie Channel.

Chia sẻ của Trấn Thành trở nên được chú ý. Trên các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện của nam MC thu hút hàng nghìn lượt share, bình luận. Một số khán giả đồng cảm với Trấn Thành và cho biết họ từng trải qua mối tình tương tự. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng phản ứng với hành động của nam MC.

“Khi nói những lời này kèm những giọt nước mắt, Trấn Thành có nghĩ cho Hari Won không nhỉ”: “Không hiểu sao một người đã lập gia đình và đang hạnh phúc lại tự dưng khóc rồi nhớ về tình cũ”; “Sau chia tay, cách hành xử tốt nhất là đừng nhắc đến người cũ. Hãy để quá khứ ngủ yên”; “Tôi nghĩ một người đã lập gia đình không nên chia sẻ về tình cũ. Đó là cách tôn trọng vợ mình cũng như người yêu cũ”…

Không chỉ Trấn Thành, nữ chính, người chơi và khách mời đến với show hẹn hò đều mang cho mình một câu chuyện về người yêu cũ. Tình cũ trở thành đề tài xuyên suốt trong các tập của chương trình. Tất cả cùng kể chuyện, cùng đưa ra góc nhìn, bình luận và quan điểm về tình cũ.

Đó là Elli Gia với câu chuyện từng là người thứ ba trong một mối quan hệ. Trên sóng truyền hình, nữ chính thừa nhận: “Bản thân tôi và anh ấy đều biết là mình đang làm sai và phải dừng lại. Lúc đó, mối quan hệ vợ chồng của anh ấy đã gặp trục trặc. Tôi không muốn thừa nước đục thả câu và cũng nhiều lần khuyên anh ấy quay lại với vợ. Anh ấy là người chủ động, tôi đã từ chối ngay lần đầu tiên anh ấy tiếp cận. Đến một giây phút yếu lòng, tôi không thể từ chối được. Anh ấy như một chiếc phao cứu sinh, là người tôi có thể dựa dẫm".

Khách mời, nữ chính và người chơi đều chia sẻ những câu chuyện về tình cũ ở Người ấy là ai. Ảnh: Vie Channel.

Nữ chính Đặng Tiểu Tô Sa (26 tuổi) đến từ Hà Nội trong tập hai của chương trình cũng mang đến một câu chuyện về mối tình đã qua. May mắn hơn, cô và bạn trai cũ kết thúc trong êm đẹp và lý do đường ai nấy đi chủ yếu vì tính chất công việc.

“Một người từng đồng hành với mình một khoảng thời gian, dù vui hay buồn tôi đều cảm thấy trân trọng. Vì thật sự rất khó để đồng hành cùng nhau một quãng thời gian dài, cho đến bây giờ khi mà nhắc lại người mình đã từng yêu thì tôi đều bồi hồi và xúc động”, cô gái chia sẻ.

Thậm chí, trong vai trò khách mời, một số nghệ sĩ cũng có những chia sẻ liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ. Ở tập 3, sau khi lắng nghe câu chuyện của DJ Hoàng Vũ, diễn viên Hoàng Oanh thể hiện sự đồng cảm và cho biết: “Oanh cũng đã trải qua rồi và biết nó tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, văng tứ tung khắp nơi và mình phải đi lụm lại, dán lại cho đến khi mình ổn".

Không chỉ Người ấy là ai, các game show như Bạn muốn hẹn hò, Lựa chọn của trái tim hay Hẹn ăn trưa…, chủ đề tình cũ xuất hiện nhan nhản trong mỗi tập. Đông đảo người xem để lại bình luận “bội thực” với những câu chuyện có mô-típ giống nhau, đôi khi “vô thưởng vô phạt”, không mang lại nhiều ý nghĩa.

Khán giả dễ bội thực

Trong 3 thập kỷ qua, hàng trăm game show hẹn hò đã lên sóng truyền hình, từ Âu sang Á, theo E!Online. Không chỉ là những show mai mối thông thường, nhiều chương trình còn có format dành riêng cho các cặp đôi đã chia tay hay sống chung với người yêu cũ.

Nếu Eat With My Ex với mô-típ tái hợp các cặp đôi cũ trong bữa ăn kèm tranh luận, kể về những câu chuyện đã qua, Celebrity Ex in the City lại khai thác quan điểm của 12 người nổi tiếng xoay quanh chủ đề tái hợp người cũ. Một game show hẹn hò khác là One Night With My Ex có thử thách gắn kết tình cũ trong 24 giờ.

Ở Hàn Quốc, các chương trình hẹn hò, sống chung với người yêu cũ bùng nổ trong những năm qua, sau thành công của We Got Divorced (tạm dịch: Chúng tôi đã ly dị), theo Korea Times.

Exchange lên sóng vào năm 2022 với format đưa các thí sinh – những người đã trải qua đổ vỡ trong tình cảm, đến sống cùng với nhau. Những người này kể về tình cũ, lý do chia tay và đưa ra quan điểm về việc có nên tìm hiểu đối tượng mới hay quay lại với người cũ.

Người yêu cũ gặp lại nhau trong Eat With My Ex. Ảnh: Screengrab/BBC.

Tương tự, chương trình hẹn hò First Love, Again của MBC every1 có khách mời là mối tình đầu của các thí sinh đến ngôi nhà chung. Tại đây, họ gặp những người độc thân khác. Trong các tập, thí sinh và khách mời dành thời gian chia sẻ về chuyện tình trong quá khứ. Đồng thời, họ cũng tìm hiểu về thí sinh còn độc thân trong game show.

Trên tờ The Korea Herald, nhà phê bình văn hóa đại chúng Hwang Jin Mi nói sự bùng nổ của các show hẹn hò tại Hàn Quốc với chủ đề tình cũ khiến khán giả nước này “ám ảnh” và “bội thực”. Không ít người xem cảm thấy nhàm chán vì nội dung giống nhau. Thậm chí, những câu chuyện về tình cũ được kể theo góc nhìn của một phía nên đôi khi khó xác minh độ xác thực. Không ít lần, nhân vật chính trong các game show bị khán giả phản ứng vì chia sẻ sai sự thật, gây ảnh hưởng đến những người liên quan.

“Nhiều game show về người yêu cũ khai thác quá sâu đời tư của thí sinh. Số khác lại bị phản ứng vì tính chân thực. Cuối cùng, nhà sản xuất lại là người được lợi. Chỉ có thí sinh và khán giả là những người bị ảnh hưởng”, chuyên gia nhấn mạnh.