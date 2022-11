Trần Quỳnh Hoa - người đưa nghề make up Việt vươn tầm quốc tế

Sau nhiều năm theo học ở nước ngoài, make up artist (MUA) Trần Quỳnh Hoa luôn khao khát đưa trang điểm nghệ thuật trở thành ngành nghề có vị trí xứng tầm trong làng thời trang.

Mang theo trăn trở đưa nghề make up Việt vươn tầm quốc tế, MUA Trần Quỳnh Hoa rời nước Pháp hoa lệ, trở về Việt Nam để hỗ trợ các tài năng trẻ.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với make up chuyên nghiệp?

- Tôi nghĩ đó là định mệnh. Vì gia đình mở studio nên từ năm 8 tuổi, tôi bắt đầu sử dụng dụng cụ make up và mê mệt cảm giác được “múa cọ”, tô điểm cho gương mặt của mọi người. Tuy nhiên lúc trưởng thành, dưới áp lực cơm áo gạo tiền, tôi chọn nghề ngân hàng. Ở thời điểm đó, đây là ngành mơ ước của nhiều người.

Sau một thời gian làm việc mình không thực sự yêu thích, tôi bắt đầu rơi vào hoang mang và tìm đến make up để giải tỏa căng thẳng. Lúc đấy, tôi nhận ra chỉ khi cầm cọ mới được là chính mình.

- Quyết định rẽ hướng sự nghiệp đột ngột vậy có khiến chị gặp khó khăn?

- Thời điểm đó, bạn bè, người thân không ít lần khuyên can khi tôi đưa ra quyết định, vì nghề này chưa được công nhận là nghề chính thống tại Việt Nam. Càng nhận nhiều lời can ngăn, tôi càng nung nấu dự định ra nước ngoài khám phá nghề trang điểm chuyên nghiệp, nâng tầm lĩnh vực make up tại việt Nam. Mục tiêu đưa make up Việt Nam vươn ra thế giới là kim chỉ nam để tôi không ngừng quyết tâm và bám trụ với nghề.

MUA Trần Quỳnh Hoa đam mê “múa cọ” từ bé.

- Trong hành trình học tập nâng cao tay nghề nơi xứ người, chắc hẳn chị gặp không ít thử thách?

- Sau khi sang Pháp, tôi tiếp tục dành thời gian thay đổi suy nghĩ của gia đình, đặc biệt là bố - người đàn ông luôn hết lòng lo lắng cho con gái.

Thời điểm sang Pháp cũng không dễ dàng. Việc tự trang trải cuộc sống, đóng học phí mang đến nhiều áp lực, bởi vừa học vừa làm thêm rất vất vả. Còn nhớ những ngày mùa đông cắt da, thời tiết quá lạnh khiến tôi bị ốm liên tục. Nhiều lúc hết tiền, ăn không đủ no nhưng dụng cụ trang điểm của tôi chẳng bao giờ thiếu hụt so với bạn bè. Bởi lúc đó tôi tâm niệm kiến thức là sự sống.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Makeup Forever Paris, tôi theo khóa học Master Makeup và được thầy Sir John - nghệ sĩ make up của Beyonce, Face Chart Artist, Airbrush Artist - dẫn dắt.

- Với chị, quá trình trở về Việt Nam để xây dựng thương hiệu cá nhân có gì đáng nhớ?

- Khi rèn luyện tay nghề chín muồi, tôi quyết định quay về quê hương để thực hiện mục tiêu lớn hơn - xây dựng HoaTran Makeup Academy.

Để tạo dựng thương hiệu, tôi dành thời gian học tập cũng như hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Từ định hướng trở thành make up artist, tôi đặt kiến thức về trang điểm làm trọng tâm, đồng thời tham gia nhiều show lớn, làm việc với khách hàng nước ngoài, người nổi tiếng… để rèn luyện. Nhờ đó, danh tiếng học viện cũng lớn dần, nhiều học viên tin tưởng lựa chọn.

MUA Quỳnh Hoa và những học viên chuyên nghiệp tại HoaTran Makeup Academy.

- Đưa nghề make up Việt vươn tầm thế giới, chị có nghĩ mục tiêu này quá cao xa?

- Thời điểm tôi đến với make up, nghề này vẫn chưa được chú trọng. Khi quyết định đi Pháp để khám phá chân trời mới, tôi nhận ra phương Tây rất coi trọng make up - nghề cần đến khả năng về thị giác, lẫn tư duy. Nhìn thấy sự khác biệt giữa nền make up thế giới và trong nước, tôi tìm hướng đi mới cho bản thân cũng như nghề nghiệp, đồng thời nuôi ước mơ nâng tầm nghề make up ở Việt Nam.

Mục đích đưa make up Việt ra thế giới là giúp đỡ cộng đồng có cùng đam mê, hướng đến giới make up artist - những người muốn thay đổi suy nghĩ về nghề. Quan trọng hơn, tôi muốn thế giới nhìn thấy tài năng của MUA Việt Nam, từ đó tạo ra nhiều cơ hội hơn cho nghệ sĩ Việt ở sân chơi quốc tế.

Ê-kíp HoaTran Makeup Academy tại Paris Fashion Show.

- Với học viên tại HoaTran Makeup Academy, MUA Quỳnh Hoa mang đến hành trang gì để họ nâng tầm kỹ năng và kiến thức?

- Làm nghề lâu năm, tôi nhận thức rõ cách để người làm nghề nhanh chóng vươn mình là phải thực chiến, tiếp xúc môi trường chuyên nghiệp, học hỏi từ các MUA lớn trên thế giới. Vì vậy, tôi thường xuyên đưa học viên đi nhiều nơi, tham dự nhiều show và tập trung đào tạo ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm, trang bị kiến thức trang điểm chuyên sâu.

Tôi cũng đưa MUA đến nhiều show diễn quốc tế để được làm việc với người nổi tiếng và ê-kíp chuyên nghiệp. Nhờ đó họ tự tin thể hiện bản thân hơn.