Nữ diễn viên nhận lời đóng chính trong dự án "Thục mộng" của Trương Gia Huy với mức thù lao hữu nghị.

Trần Pháp Lai và Trương Gia Huy có giao tình thân thiết trong showbiz Hong Kong. Ảnh: On.

Ngày 17/12, HK01 đưa tin Trần Pháp Lai trở về Hong Kong đóng phim sau thời gian dài hoạt động ở Hollywood. Cô vừa hoàn thành việc ghi hình Godzilla ở Australia.

HK01 cho biết nữ diễn viên đã nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim Thục mộng do tài tử Trương Gia Huy làm biên kịch, đạo diễn kiêm nam chính. Dự án được Hội đồng phát triển điện ảnh Hong Kong hỗ trợ 9 triệu HKD ( 1,1 triệu USD ) để sản xuất.

Theo On, Trần Pháp Lai được đích thân Trương Gia Huy mời đóng nữ chính. Cô đồng ý giảm cát-xê, nhận thù lao hữu nghị khi tham gia dự án. Con số chưa được tiết lộ. Kịch bản và quá trình thực hiện Thục mộng cũng được giữ kín.

Trần Pháp Lai được Trương Gia Huy mời đóng chính trong bộ phim do anh sản xuất. Ảnh: Sina.

HK01 cho biết hiện chỉ có Trương Gia Huy mới gọi được Trần Pháp Lai về Hong Kong đóng phim. Cả hai là đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí. Sự trở lại của Trần Pháp Lai nhận được sự quan tâm. Bộ phim cuối mà cô diễn xuất ở quê nhà là Tales From The Dark 2, công chiếu năm 2013.

Trần Pháp Lai sinh năm 1982, được mệnh danh là "Hoa hậu TVB" khi sở hữu ngoại hình sang trọng, gợi cảm. Các bộ phim tiêu biểu của nữ diễn viên có thể kể đến Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Thử thách hôn nhân, Gia vị cuộc đời, Đông cung tây lược, Bao la vùng trời 2.

Năm ngoái, danh tiếng của Trần Pháp Lai lên cao sau thành công của bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Cô đóng vai Leiko Wu, vợ của Lương Triều Vỹ, mẹ lúc trẻ của nam chính Lưu Tư Mộ. Người đẹp hiện là nữ diễn viên gốc Hoa hiếm hoi chinh phục và có được vị thế riêng ở thị trường phim ảnh Hollywood.

Về đời tư, Trần Pháp Lai và ông xã Emmanuel Strachnov kết hôn vào năm 2019. Tháng 2 vừa qua, cô đón con gái đầu lòng chào đời.